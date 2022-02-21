Обзор GIGABYTE B660 GAMING X DDR4. Тесты материнской платы

Ожидаемо вслед за материнскими платами на флагманском чипсете Z690 компания Intel запустила младший чипсет B660. Он на ступеньку ниже, но предлагает сразу ряд особенностей и возможностей флагманов, при этом платы доступны для большинства пользователей за счет меньшей стоимости. Одно из ключевых отличий от B560, помимо нового сокета и интерфейсов, стала поддержка разгона оперативной памяти. Также увеличилось количество линий PCIe от чипсета.

Комплектация

Мы будем изучать на примере GIGABYTE B660 GAMING X DDR4, и она уже доступна в ключевых российских магазинах за 15 тысяч рублей. Как можно догадаться по названию, она поддерживает оперативную память прошлого поколения и это еще одна возможность сэкономить при сборке системы, а с учетом текущих предложений на рынке памяти DDR5 еще и без заметной разницы в уровне FPS в играх.

Упакована в коробку из плотного картона с характерным для линейки GAMING оформлением. Комплект включает М.2 винты, два SATA-кабеля и буклет со схемой разъемов и интерфейсов. Полное руководство пользователя можно загрузить по ссылке с QR-кода на официальном сайте производителя. Заглушка на панель портов ввода/вывода изначально установлена на плате.

Внешний вид

Выполнена в ATX-типоразмере на печатной плате черного цвета со схематичным изображением. Это строгий стиль без броских элементов.

За отвод тепла с силовой цепи отвечают два алюминиевых радиатора, окрашенных в серый цвет. Для увеличения площади отвода тепла они идут с дополнительным оребрением.

Форма и высота радиаторов не создает проблем с установкой различных систем охлаждения процессора, включая супербашни. Монтажные отверстия рассчитаны только под LGA-1700.

В GIGABYTE B660 GAMING X DDR4 используется 10-фазная система питания. Используются сборки на дросселях с ферритовым сердечником. ШИМ-контроллер NCP81530.

Питание подается через 24-пиновый ATX и 8-пиновый CPU.

Ближайший к процессору слот М.2 с интерфейсом PCIe 4.0. Он получает линии от процессора. Только здесь есть съемный алюминиевый радиатор.

Помимо этого, есть еще один M.2 PCIEe 4.0 и один M.2 PCIe 3.0. Они без штатного пассивного охлаждения.

Для дисковой подсистемы также доступны четыре SATA. В сравнение с Intel B560, количество таких разъемов уменьшилось. В целом, как и отмечали, наблюдается смещение акцента на М.2 формат. Он удобнее в плане отсутствия интерфейсных и питающих кабелей, а также быстрее.

Четыре слота под оперативную память DDR4. Установить можно будет до 128 Гбайт с частотой до 4400 МГц.

GIGABYTE B660 GAMING X DDR4 поддерживает разгон оперативной памяти. Но стоит отметить, что есть особенности при установке процессоров с заблокированным множителем, как и в случае материнских плат на чипсете Z690. В процессорах без индекса К, компания Intel заблокировала VSCCSA и это может влиять на стабильность работы на высоких частотах в режиме Gear 1.

Для лицевой панели корпуса доступны колодки USB 3.2 gen.2, USB 3.2 gen.1 и USB 2.0.

Под платы расширения выделены один PCIe 4.0 x16, два PCIe 3.0 x1.

Звуковая подсистема с 8-канальным кодеком Realtek ALC897. Сетевой чип Realtek RTL8125BG со скоростью до 2500 Мбит/с.

На панели портов ввода/вывода доступны: один USB 3.2 gen.2, два USB 3.2 gen.1, пять USB 2.0, RJ-45, шесть аудиоразъемов, HDMI и DisplayPort.

BIOS

Интерфейс BIOS разбит на несколько разделов, в которых пользователь сможет провести настройки работы компонентов и самой материнкой платы. Базовые параметры можно установить в режиме главного окна.

Управлять работой подключенных вентиляторов и помпы.

Обновить BIOS.

Собрать пункты, которые используются наиболее часто, в список избранных.

Провести разгон памяти.

Софт

Несмотря на то, что у материнской платы нет встроенных элементов с подсветкой тут есть выводы на внешние аксессуары с 5V ARGB и 12V RGB. Эффектами и синхронизацией можно управлять через утилиту, загружаемую с официального сайта.

Тесты

Тестирование материнской платы велось с процессором Intel Core i5-12600K и видеокартой GeForce RTX 3050. Для начала провели стресс-тесты с целью оценки эффективности организации системы охлаждения. Проблем в ходе него выявлено не было, есть хороший запас.

3DMark 11

Приведем традиционный набор синтетических тестов.

Port Royal

Night Raid

Time Spy

Fire Strike Extreme

PCMARK

AIDA64

Geekbench

Cinebench

Cyberpunk: FHD. GIGABYTE B660 GAMING X DDR4 + GeForce RTX 3050

Far Cry 6: FHD. GIGABYTE B660 GAMING X DDR4 + GeForce RTX 3050

Red Dead Redemption 2: FHD. GIGABYTE B660 GAMING X DDR4 + GeForce RTX 3050

Итоги

Также провели тестирование в играх. С учетом используемой видеокарты это Full HD, сама же материнская плата позволит собрать систему и на GeForce RTX 3090.GIGABYTE B660 GAMING X DDR4 – хорошая основа для сборки системы с процессором Intel нового поколения, включая и старший Core i9, позволяющая сэкономить при подборе оперативной памяти. Как показала практика тестов, на ее основе собирается как рабочий ПК, так и игровая система. Отличный вариант для тех кто не планирует эксперименты с разгоном процессора.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".