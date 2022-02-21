Обзор GIGABYTE B660 GAMING X DDR4. Тесты материнской платы

Мы будем изучать на примере GIGABYTE B660 GAMING X DDR4, и она уже доступна в ключевых российских магазинах за 15 тысяч рублей. Как можно догадаться по названию, она поддерживает оперативную память прошлого поколения и это еще одна возможность сэкономить при сборке системы, а с учетом текущих предложений на рынке памяти DDR5 еще и без заметной разницы в уровне FPS в играх.
Упакована в коробку из плотного картона с характерным для линейки GAMING оформлением. Комплект включает М.2 винты, два SATA-кабеля и буклет со схемой разъемов и интерфейсов. Полное руководство пользователя можно загрузить по ссылке с QR-кода на официальном сайте производителя. Заглушка на панель портов ввода/вывода изначально установлена на плате.
За отвод тепла с силовой цепи отвечают два алюминиевых радиатора, окрашенных в серый цвет. Для увеличения площади отвода тепла они идут с дополнительным оребрением.
Форма и высота радиаторов не создает проблем с установкой различных систем охлаждения процессора, включая супербашни. Монтажные отверстия рассчитаны только под LGA-1700.
В GIGABYTE B660 GAMING X DDR4 используется 10-фазная система питания. Используются сборки на дросселях с ферритовым сердечником. ШИМ-контроллер NCP81530.
Питание подается через 24-пиновый ATX и 8-пиновый CPU.
Ближайший к процессору слот М.2 с интерфейсом PCIe 4.0. Он получает линии от процессора. Только здесь есть съемный алюминиевый радиатор.
Помимо этого, есть еще один M.2 PCIEe 4.0 и один M.2 PCIe 3.0. Они без штатного пассивного охлаждения.
Для дисковой подсистемы также доступны четыре SATA. В сравнение с Intel B560, количество таких разъемов уменьшилось. В целом, как и отмечали, наблюдается смещение акцента на М.2 формат. Он удобнее в плане отсутствия интерфейсных и питающих кабелей, а также быстрее.
Четыре слота под оперативную память DDR4. Установить можно будет до 128 Гбайт с частотой до 4400 МГц.
GIGABYTE B660 GAMING X DDR4 поддерживает разгон оперативной памяти. Но стоит отметить, что есть особенности при установке процессоров с заблокированным множителем, как и в случае материнских плат на чипсете Z690. В процессорах без индекса К, компания Intel заблокировала VSCCSA и это может влиять на стабильность работы на высоких частотах в режиме Gear 1.
Для лицевой панели корпуса доступны колодки USB 3.2 gen.2, USB 3.2 gen.1 и USB 2.0.
Под платы расширения выделены один PCIe 4.0 x16, два PCIe 3.0 x1.
Звуковая подсистема с 8-канальным кодеком Realtek ALC897. Сетевой чип Realtek RTL8125BG со скоростью до 2500 Мбит/с.
На панели портов ввода/вывода доступны: один USB 3.2 gen.2, два USB 3.2 gen.1, пять USB 2.0, RJ-45, шесть аудиоразъемов, HDMI и DisplayPort.
Управлять работой подключенных вентиляторов и помпы.
Обновить BIOS.
Собрать пункты, которые используются наиболее часто, в список избранных.
Провести разгон памяти.
Приведем традиционный набор синтетических тестов.
Также провели тестирование в играх. С учетом используемой видеокарты это Full HD, сама же материнская плата позволит собрать систему и на GeForce RTX 3090.