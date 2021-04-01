Обзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением Intel

Как уверяет Intel, это улучшит результаты при работе на повышенных частотах. Увеличилась максимально поддерживаемая частота и в ближайшее время нас ждут новые рекорды от энтузиастов. В теории, теперь разгон памяти не будет требовать длительного поиска «удачных» процессоров. Снижение таймингов и общей задержки (латентности).
Тесты Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KF мы проводили с оперативной памятью GIGABYTE AORUS RGB 16GB с тактовой частотой 3600 МГц, и сегодня готовы поделиться опытом тестов с вами.
GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz обзор
КомплектацияУпакована в коробку с изображением планок памяти с работающей подсветкой. На обратной стороне подробные данные по характеристикам. Упакованы в пластиковый блистер. Сопровождаются пожизненной гарантией.
Внешний видОперативная память оснащена металлическим радиатором со схематичным рисунком и символикой AORUS, окрашенным в темно-серый цвет.
Толщина металла 2 мм. Он обеспечивает эффективный отвод тепла от чипов памяти.
Максимальная высота радиаторов не превышает 4 сантиметров. Они совместимы с большинством систем воздушного охлаждения.
Вдоль всей верхней части GIGABYTE AORUS RGB 16GB установлена вставка из полупрозрачного матового пластика. Он создает эффект заполняющей подсветки вдоль всей длины.
Это RGB Fusion 2.0. Со всеми возможностями управления и синхронизации со всеми компонентами.
Предустановлено большое количество эффектов и для каждого из них можно опционально выбрать дополнительные параметры. Управляется все это с помощью фирменного программного обеспечения.
Выглядит работающая память эффектно, удачно дополняя общий внешний вид собираемой системы.
Используется 10-слойная печатная плата, обеспечивающая высокую производительность и стабильную работу на повышенных частотах.
ТестыТестирование GIGABYTE AORUS RGB 16GB проводилось с процессором Intel Core i5-11600K и материнской платой GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX. В XMP-профиль памяти записана частота 3600 МГц с таймингами 18-19-19-39. Напряжение 1.35В.
Комплект включает два модуля памяти по 8 Гбайт каждый. Работа на этом чипсете ведется в двухканальном режиме. Запуск с заводскими частотами и таймингами не требует проведения дополнительных настроек. Для начала приведем традиционный набор синтетических тестов.
AIDA64
WinRar
World of Tanks (fhd, min)
Total War: Troy (fhd, min)
Отдельно отметим поддержку технологии GIGABYTE AORUS Memory Boost. Она позволяет с совместимыми платами, в которые входит и Z590 AORUS PRO AX, автоматически активировать повышение тактовой частоты памяти. Работает как на платформе Intel, так и AMD. Для этого набора она повышается с 3600 МГц до 3700 МГц.
РазгонДля того чтобы понять потенциал памяти, мы также изучили потенциал ручного разгона. Для этих модулей без повышения таймингов получили стабильную работу на частоте 3900 МГц.
AIDA64
WinRar
World of Tanks (fhd, min)
Total War: Troy (fhd, min)
Установленная система охлаждения успешно справилась с работой на повышенных частотах, обеспечив стабильное прохождение тестов. Отдельно провели работу в рабочих приложениях, играх, а также во время рендеринга 4К-видео. Ошибок и сбоев выявлено не было.
СравнениеТрадиционно предлагаем оценить разницу в бенчмарках и игре Total War, полученную на XMP-профиле и в режиме разгона. Эти данные дополняем данными замеров на сниженной до 3200 МГц памяти.
AIDA64
WinRar
World of Tanks (fhd, min)
Total War: Troy (fhd, min)
Итоги по GIGABYTE AORUS RGB 16GBОперативную память линейки GIGABYTE AORUS RGB 16GB можно использовать с актуальными платформами Intel и AMD, получив высокий уровень быстродействия в рабочих приложениях и играх. В рамках нее сейчас представлены варианты с частотным диапазоном от 3200 МГц до 4400 МГц. Изученный же нами вариант с частотой 3600 МГц, позволит владельцу, сохранив тайминги, повысить частоты до стабильных 3900 МГц. Из плюсов небольшая высота и совместимость с башенными системами охлаждения, а также управляемая и синхронизируемая подсветка.
GIGABYTE AORUS RGB 16GB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".