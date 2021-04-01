Обзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением Intel

Не так давно мы провели тестирование материнской платы GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX с 11 поколением процессоров Intel. Одним из изменений, которые были внедрены, стал двухрежимный контроллер памяти. Перешел он в десктопные процессоры из мобильного сегмента. Появилось два различных режима работы памяти: Gear 1 и Gear 2. В первом режиме работа контроллера и памяти идет на одинаковой частоте (1:1). Во втором режиме память работает на удвоенной частоте относительно контроллера (1:2).

Как уверяет Intel, это улучшит результаты при работе на повышенных частотах. Увеличилась максимально поддерживаемая частота и в ближайшее время нас ждут новые рекорды от энтузиастов. В теории, теперь разгон памяти не будет требовать длительного поиска «удачных» процессоров. Снижение таймингов и общей задержки (латентности).

GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz обзор

Тесты Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KF мы проводили с оперативной памятью GIGABYTE AORUS RGB 16GB с тактовой частотой 3600 МГц, и сегодня готовы поделиться опытом тестов с вами.

Комплектация

Внешний вид

Упакована в коробку с изображением планок памяти с работающей подсветкой. На обратной стороне подробные данные по характеристикам. Упакованы в пластиковый блистер. Сопровождаются пожизненной гарантией.Оперативная память оснащена металлическим радиатором со схематичным рисунком и символикой AORUS, окрашенным в темно-серый цвет.

Толщина металла 2 мм. Он обеспечивает эффективный отвод тепла от чипов памяти.

Максимальная высота радиаторов не превышает 4 сантиметров. Они совместимы с большинством систем воздушного охлаждения.

Вдоль всей верхней части GIGABYTE AORUS RGB 16GB установлена вставка из полупрозрачного матового пластика. Он создает эффект заполняющей подсветки вдоль всей длины.

Это RGB Fusion 2.0. Со всеми возможностями управления и синхронизации со всеми компонентами.

Предустановлено большое количество эффектов и для каждого из них можно опционально выбрать дополнительные параметры. Управляется все это с помощью фирменного программного обеспечения.

Выглядит работающая память эффектно, удачно дополняя общий внешний вид собираемой системы.

Используется 10-слойная печатная плата, обеспечивающая высокую производительность и стабильную работу на повышенных частотах.

Тесты

Тестирование GIGABYTE AORUS RGB 16GB проводилось с процессором Intel Core i5-11600K и материнской платой GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX. В XMP-профиль памяти записана частота 3600 МГц с таймингами 18-19-19-39. Напряжение 1.35В.

AIDA64

Комплект включает два модуля памяти по 8 Гбайт каждый. Работа на этом чипсете ведется в двухканальном режиме. Запуск с заводскими частотами и таймингами не требует проведения дополнительных настроек. Для начала приведем традиционный набор синтетических тестов.

WinRar

World of Tanks (fhd, min)

Total War: Troy (fhd, min)

Разгон

AIDA64

Отдельно отметим поддержку технологии GIGABYTE AORUS Memory Boost. Она позволяет с совместимыми платами, в которые входит и Z590 AORUS PRO AX, автоматически активировать повышение тактовой частоты памяти. Работает как на платформе Intel, так и AMD. Для этого набора она повышается с 3600 МГц до 3700 МГц.Для того чтобы понять потенциал памяти, мы также изучили потенциал ручного разгона. Для этих модулей без повышения таймингов получили стабильную работу на частоте 3900 МГц.

WinRar

World of Tanks (fhd, min)

Total War: Troy (fhd, min)

Сравнение

AIDA64

Установленная система охлаждения успешно справилась с работой на повышенных частотах, обеспечив стабильное прохождение тестов. Отдельно провели работу в рабочих приложениях, играх, а также во время рендеринга 4К-видео. Ошибок и сбоев выявлено не было.Традиционно предлагаем оценить разницу в бенчмарках и игре Total War, полученную на XMP-профиле и в режиме разгона. Эти данные дополняем данными замеров на сниженной до 3200 МГц памяти.

WinRar

World of Tanks (fhd, min)

Total War: Troy (fhd, min)

Итоги по GIGABYTE AORUS RGB 16GB

Оперативную память линейки GIGABYTE AORUS RGB 16GB можно использовать с актуальными платформами Intel и AMD, получив высокий уровень быстродействия в рабочих приложениях и играх. В рамках нее сейчас представлены варианты с частотным диапазоном от 3200 МГц до 4400 МГц. Изученный же нами вариант с частотой 3600 МГц, позволит владельцу, сохранив тайминги, повысить частоты до стабильных 3900 МГц. Из плюсов небольшая высота и совместимость с башенными системами охлаждения, а также управляемая и синхронизируемая подсветка.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".