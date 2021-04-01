Обзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением Intel

Не так давно мы провели тестирование материнской платы GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX с 11 поколением процессоров Intel. Одним из изменений, которые были внедрены, стал двухрежимный контроллер памяти. Перешел он в десктопные процессоры из мобильного сегмента. Появилось два различных режима работы памяти: Gear 1 и Gear 2. В первом режиме работа контроллера и памяти идет на одинаковой частоте (1:1). Во втором режиме память работает на удвоенной частоте относительно контроллера (1:2).

GIGABYTE AORUS RGB 16GB

Как уверяет Intel, это улучшит результаты при работе на повышенных частотах. Увеличилась максимально поддерживаемая частота и в ближайшее время нас ждут новые рекорды от энтузиастов. В теории, теперь разгон памяти не будет требовать длительного поиска «удачных» процессоров. Снижение таймингов и общей задержки (латентности).

GIGABYTE AORUS RGB 16GB

Тесты Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KF мы проводили с оперативной памятью GIGABYTE AORUS RGB 16GB с тактовой частотой 3600 МГц, и сегодня готовы поделиться опытом тестов с вами.

GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz обзор

Комплектация

Упакована в коробку с изображением планок памяти с работающей подсветкой. На обратной стороне подробные данные по характеристикам. Упакованы в пластиковый блистер. Сопровождаются пожизненной гарантией.

Внешний вид

Оперативная память оснащена металлическим радиатором со схематичным рисунком и символикой AORUS, окрашенным в темно-серый цвет.

GIGABYTE AORUS RGB 16GB

Толщина металла 2 мм. Он обеспечивает эффективный отвод тепла от чипов памяти.

GIGABYTE AORUS RGB 16GB

Максимальная высота радиаторов не превышает 4 сантиметров. Они совместимы с большинством систем воздушного охлаждения.

GIGABYTE AORUS RGB 16GB

Вдоль всей верхней части GIGABYTE AORUS RGB 16GB установлена вставка из полупрозрачного матового пластика. Он создает эффект заполняющей подсветки вдоль всей длины.

GIGABYTE AORUS RGB 16GB

Это RGB Fusion 2.0. Со всеми возможностями управления и синхронизации со всеми компонентами.

GIGABYTE AORUS RGB 16GB

Предустановлено большое количество эффектов и для каждого из них можно опционально выбрать дополнительные параметры. Управляется все это с помощью фирменного программного обеспечения.

GIGABYTE AORUS RGB 16GB

Выглядит работающая память эффектно, удачно дополняя общий внешний вид собираемой системы.

GIGABYTE AORUS RGB 16GB

Используется 10-слойная печатная плата, обеспечивающая высокую производительность и стабильную работу на повышенных частотах.

GIGABYTE AORUS RGB 16GB

Тесты

Тестирование GIGABYTE AORUS RGB 16GB проводилось с процессором Intel Core i5-11600K и материнской платой GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX. В XMP-профиль памяти записана частота 3600 МГц с таймингами 18-19-19-39. Напряжение 1.35В.

GIGABYTE AORUS RGB 16GB

Комплект включает два модуля памяти по 8 Гбайт каждый. Работа на этом чипсете ведется в двухканальном режиме. Запуск с заводскими частотами и таймингами не требует проведения дополнительных настроек. Для начала приведем традиционный набор синтетических тестов.

AIDA64

GIGABYTE AORUS RGB 16GB

WinRar

GIGABYTE AORUS RGB 16GB

World of Tanks (fhd, min)

GIGABYTE AORUS RGB 16GB

Total War: Troy (fhd, min)

GIGABYTE AORUS RGB 16GB

Отдельно отметим поддержку технологии GIGABYTE AORUS Memory Boost. Она позволяет с совместимыми платами, в которые входит и Z590 AORUS PRO AX, автоматически активировать повышение тактовой частоты памяти. Работает как на платформе Intel, так и AMD. Для этого набора она повышается с 3600 МГц до 3700 МГц.

Разгон

Для того чтобы понять потенциал памяти, мы также изучили потенциал ручного разгона. Для этих модулей без повышения таймингов получили стабильную работу на частоте 3900 МГц.

AIDA64

GIGABYTE AORUS RGB 16GB

WinRar

GIGABYTE AORUS RGB 16GB

World of Tanks (fhd, min)

GIGABYTE AORUS RGB 16GB

Total War: Troy (fhd, min)

GIGABYTE AORUS RGB 16GB

Установленная система охлаждения успешно справилась с работой на повышенных частотах, обеспечив стабильное прохождение тестов. Отдельно провели работу в рабочих приложениях, играх, а также во время рендеринга 4К-видео. Ошибок и сбоев выявлено не было.

Сравнение

Традиционно предлагаем оценить разницу в бенчмарках и игре Total War, полученную на XMP-профиле и в режиме разгона. Эти данные дополняем данными замеров на сниженной до 3200 МГц памяти.

AIDA64

GIGABYTE AORUS RGB 16GB

WinRar

GIGABYTE AORUS RGB 16GB

World of Tanks (fhd, min)

GIGABYTE AORUS RGB 16GB

Total War: Troy (fhd, min)

GIGABYTE AORUS RGB 16GB

Итоги по GIGABYTE AORUS RGB 16GB

Золото. Выбор редакции MegaObzorОперативную память линейки GIGABYTE AORUS RGB 16GB можно использовать с актуальными платформами Intel и AMD, получив высокий уровень быстродействия в рабочих приложениях и играх. В рамках нее сейчас представлены варианты с частотным диапазоном от 3200 МГц до 4400 МГц. Изученный же нами вариант с частотой 3600 МГц, позволит владельцу, сохранив тайминги, повысить частоты до стабильных 3900 МГц. Из плюсов небольшая высота и совместимость с башенными системами охлаждения, а также управляемая и синхронизируемая подсветка.
GIGABYTE AORUS RGB 16GB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы GIGABYTE GP-AR36C18S8K2HU416R
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