Обзор GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX. Тесты материнской платы, разгон Intel Core i5-11600K

Несмотря на то что материнские платы на чипсете Z590 появились возможность приобрести еще с февраля, раскрыть весь потенциал новинок можно только с 11-поколением процессоров Intel, а они в свою очередь вышли позже. Из его ключевых изменений увеличение количества линий и скорости DMI 3.0, увеличение количества скоростных USB 3.2 gen.2. И часть привносят именно процессоры 11-поколения, это увеличение количество линий PCIe c 16 до 20, поддержка PCI 4.0. Производители же материнских плат все это дополняют улучшением подсистемы питания и возможностей разгона.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Мы детально изучили этот чипсет проведя детальное тестирование Z590 AORUS PRO AX с процессором Intel Core i5-11600K.

Комплектация

В комплекте с материнской платой покупатель получает внешнюю Wi-Fi антенну, два термодатчика, четыре кабеля SATA, кабель подключения светодиодной ленты, винты для установки М.2-накопителей, руководство пользователя.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Заглушка портов ввода/вывода зафиксирована изначально на плате, как у премиальных решений.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Собрано все в коробку, оформленную в стилистике AORUS. На обратной стороне подробная информация по техническим характеристикам.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Внешний вид

Выполнена в ATX типоразмере. Внешний вид выдержанный. Отсутствуют яркие и броские элементы оформления.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Лицевая сторона печатной платы закрыта металлическими радиаторами и пластиковым кожухом в районе портов ввода/вывода.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

В районе кожуха находится подсвечиваемая зона с фирменной подсветкой Fusion 2.0. Она синхронизируемая и управляемая.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

На внешней поверхности радиатора, установленного на чипсет, нанесен логотип бренда AORUS. Он без подсветки.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Обратная сторона печатной платы свободна. Дополнительное усиление применять не стали, оставив его для старших материнских плат в линейке.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Радиаторы отвода тепла, подготовленные для M.2 накопителей, в GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX это двухсоставное охлаждение. Съемная верхняя часть с термоинтерфейсом и основа. Так заметно увеличивается эффективность отвода тепла.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Увечилось количество М.2 слотов. Располагает она сразу четырьмя такими слотами. Верхний при этом получает четыре PCI линии напрямую от процессора Intel gen.11. Слот получающий линии от чипсета работает в режиме PCI 3.0.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Повысилась скорость обмена данными. Теперь есть поддержка PCI 4.0, опять же только при условии установки нового поколения процессоров. К слову прошлое поколение GIGABYTE Z490 AORUS PRO AX также при сборке с на 11 поколении получит увеличенные скорости обмена данными.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Под дисковую подсистему также выделено шесть SATA. Они размещены общей группой.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Для видеокарт и плат расширения доступны три полноразмерных PCIe-разъема, один из которых способен работать в режиме х16 (усилен металлической оболочкой), а два других – в режиме х4. С новым поколением процессоров работа идет в режиме PCI 4.0.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Улучшения коснулись подсистемы питания, в GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX. Применена схема 12+1. С нагрузкой до 90А на каждую фаз. Цифровой VRM-модуль.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

На цепи питания установлены два радиатора с дополнительным оребрением и связанные между собой медными трубками. Забегая вперед, даже в режиме разгона с повышением напряжения, они эффективно отводили тепло от силовых элементов.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Для подключения питающих кабелей выделены один ATX-разъем с цельнометаллическими контактами, а также 8- и 4- контактные разъемы. Обеспечивается надежный контакт и увеличенный срок службы.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Слоты для оперативной памяти тоже с экранирующей оболочкой Ultra Durable. Поддерживается частота до 5400 МГц. Суммарный объем до 128 Гбайт.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

За сетевые возможности отвечает 2.5 гигабитный контроллер Intel I225-V. Помимо это скоростной модуль Intel Wi-Fi 6 AX200 с внешней антенной для улучшенного качества приема. Под беспроводную периферию и акустику есть Bluetooth 5.1.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Улучшилась звуковая подсистема. Топовый HD-кодек Realtek ALC4080 с Hi-Res Audio. «Аудиофильские» конденсаторы. Зона экранирована.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Дополнительно к сенсорам для контроля температуры выделены два коннектора для подключения кабелей с термодатчиками в комплекте поставки.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Для подключения USB-разъемов на лицевой панели корпуса ПК на материнской плате размещены разъемы: один USB 3.2 gen.2, два USB 3.2 gen.1, два USB 2.0.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Под организацию активного охлаждения суммарно доступны семь FAN-разъемов с возможностью PWM-управления. Некоторые из них предусматривают возможность подключения помпы жидкостной системы охлаждения.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Поддерживаются внешние ARGB и RGB светодиодные ленты и аксессуары. По два коннектора на каждый тип.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Цифровой LED-панели и кнопок для старта в условии открытого стенда у материнской платы нет. Только кнопка обновления BIOS.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

На панели ввода/вывода доступны: четыре USB 3.2 Gen 1, гнезда под Wi-Fi антенну, четыре USB 2.0, DisplayPort, четыре USB 3.2 Gen 2, порт USB Type-C (интерфейс USB 3.2 Gen 2x2), порт RJ-45 2,5GbE LAN-контроллера, шесть аудиоразъемов, разъем S/PDIF.

BIOS

Тестирование GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX проводилось с актуальной на момент выхода материала версией BIOS T186. Характерное для AORUS оформление оболочки BIOS Setup. По умолчанию открывается страница с избранными опциями. Здесь можно собрать часто используемые настройки.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Раздел ручного разгона с детальными инструментами по корректировке работы процессора, памяти и силовой подсистемы.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Дополнительные настройки.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Системные данные и мониторинг.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Параметры загрузки системы.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Упрощенный вариант EASY MODE для управления ключевыми инструментами и параметрами.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Тесты

Тесты проводились с Intel Core i5-11600K, оперативной памятью GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600. Система собиралась без дискретной видеокарты для детального изучения Intel UHD Graphics 750.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Для сравнения приведем результаты полученные в ходе тестов Intel Core i5-10600K.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Разгон

Мы также провели изучение потенциала для ручного разгона. С Intel Core i5-11600K мы получили стабильную работу на частоте 5.0 ГГц при напряжении 1,45 В.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Память GIGABYTE AORUS RGB DDR4-3600 разогнана до частоты 3900 МГц с таймингами CL18.

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Итоги по GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX

Золото. Выбор редакции MegaObzorМатеринская плата Z590 AORUS PRO AX – оптимальная платформа для игровой или высокопроизводительной системы на базе процессоров Intel Core 11-поколения, предлагающая баланс между стоимостью и качеством технического оснащения. Скоростной интерфейс PCI 4.0, эффективное охлаждение М.2-накопителей, улучшенная подсистема питания, большое количество USB-портов, строгий внешний вид, экранированные DDR4 и PCIe разъемы, скоростной Wi-Fi 6AX, цельнометаллические контакты силовых разъемов питания. Отдельно отметим хороший разгонный потенциал в ручном режиме.
GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX
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