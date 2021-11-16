Обзор GIGABYTE Z690 AORUS PRO. Тесты материнской платы с DDR5 и PCIe 5.0

Ее средняя стоимость, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 29 000 рублей.
Комплект включает руководство пользователя, внешнюю антенну Wi-Fi, кабели SATA, два внешних датчика температуры, переходник для кабелей передней панели корпуса, переходник для элементов с подсветкой, датчик уровня шума, диск с ПО, наклейку с логотипом бренда. Заглушка изначально установлена на панель портов ввода/вывода.
В оформлении радиаторов преобладают ровные линии и прямые углы. Внешний вид достаточно выдержанный.
В сравнении с GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX, была усилена подсистема питания. Тут 16 фаз на процессоре и еще одна для встроенной графики, сборки которых рассчитаны на 90А. Есть две дополнительные фазы, одна из которых отвечает за линии PCIe, а вторая оперативную память, тут сборки на 70А. Такое усиление силовой подсистемы позволит не только улучшить возможности разгона, но и снизить рабочие температуры. Общая схема питания 16+1+2, применены элементы с высоким ресурсом службы.
В этой зоне у материнской платы установлены два металлических радиатора с термоинтерфейсом. Между собой они соединяются под прямым углом, без медных трубок и без видимого зазора. Верхняя часть левого радиатора переходит в зону заглушки портов ввода/вывода. Отказ от пластикового декора также должен отразиться на эффективности пассивного отвода тепла от силовой подсистемы.
Питание подается через 24-пиновый ATX и 8- и 4-пиновые разъемы питания процессора.
Четыре экранированных и усиленных слота под оперативную память DDR5. Поддерживаются модули с высокими тактовыми частотами (выше 6200 МГц в двухканальном режиме). Максимально можно установить до 128 Гбайт оперативной памяти.
В верхнем левом углу кнопка включения, актуальна при эксплуатации в условиях открытого стенда. Рядом с ней индикатор POST-кодов.
Z690 Aorus Pro поддерживает интерфейс PCIe 5.0 с режимом работы x16. Это ближайший к сокету слот на материнской плате. Он экранирован. Два нижних слота идут с режимами работы x4.
Установленный тут радиатор состоит из трех элементов. Один из них отводит тепло от чипсета Intel Z690, а два других снимаются отдельно и участвуют в отводе тепла от М.2 накопителей.
Все М.2 разъемы, а тут их четыре, поддерживают скоростной интерфейс PCIe 4.0. Организация отвода тепла важная для этих накопителей, тут этот вопрос изначально продуман штатными элементами на плате. Это одно из изменений в новом поколении, ранее только ближайший слот мог похвастать высокими скоростями работы с данными.
Под организацию также выделены шесть SATA. Размещены они общей группой по два разъема в три ряда. При комбинировании М.2 и SATA дисков необходимо учитывать схему работы, между собой эти типы разъемов разделяют линии. Все подробно описано в комплектной инструкции.
Материнская плата получила хороший набор 4-пиновых разъемов для подключения активного охлаждения. Тут восемь разъемов, поддерживающих как вентиляторы, так и помпы жидкостного охлаждения.
Есть коннекторы для подключения дополнительной платы ThunderBolt. Выходы на внешние температурные датчики и датчик шума. Напомним, оба типа идут в стартовом комплекте. Доступны разъемы USB 3.2 и USB 2.0.
Звуковая подсистема построена на базе топового кодека Realtek ALC4080. Экранированная зона и профессиональные конденсаторы.
Сетевой контроллер Intel со скоростью до 2.5Gb по кабелю и Intel Wi-Fi 6 AX 200. Также можно подключать беспроводную периферию с помощью Bluetooth 5.2.
Панель портов включает четыре USB 3.2 gen.1, четыре USB 2.0, DisplayPort, четыре USB 3.2 gen.2, USB Type-C, RJ-45, оптический аудиовыход, линейный вход и выход на акустику или наушники. В сравнении с Z590, увеличилось количество скоростных разъемов USB.
У Z690 Aorus Pro есть зона со светодиодной подсветкой RGB Fusion 2.0, расположенной на верхней зоне на радиаторе. Дополнительно к ней можно подключить периферийные устройства через два ARGB и два RGB.
Раздел с избранными настройками, куда можно собрать часто используемые пункты.
Инструменты для детальной настройки питания процессора и памяти. Разгон ручной и автоматический.
Дополнительные настройки платформы.
Системная информация.
Параметры загрузки системы.
Мы для отвода тепла использовали систему жидкостного охлаждения AORUS Waterforce 240, имеющую весь необходимый крепеж в стартовом наборе. Данную систему рассмотрим в ближайшее время в рамках отдельного материала. Пока же приведем данные по температурным режимам работы. В режиме нагрузки CPU/FPU температура процессора держалась в среднем на уровне 75 градусов.
Силовая подсистема материнской платы не нагревалась выше 67 градусов.
Установлена оперативная память Kingston Fury DDR5 с тактовой частотой 5200 МГц и таймингами 40-40-40-80.
Был проведен традиционный набор синтетических тестов. Система работала с видеокартой Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE.
Отдельно приведем сравнительные данные по мониторингу в играх, полученные с процессорами Intel Core i5-10600K и Intel Core i5-12600K. Можно заметить, что на фоне прироста числа кадров есть снижение рабочих температур на новом поколении.