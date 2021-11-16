Обзор GIGABYTE Z690 AORUS PRO. Тесты материнской платы с DDR5 и PCIe 5.0

Выход нового поколения процессоров Intel и флагманского чипсета Z690 добавил сразу ряд серьезных нововведений, которые на середину ноября недоступны на платформах прошлого поколения от самой Intel, а также на конкурирующей от AMD. Среди них основное внимание привлекают DDR5 и интерфейс PCIe 5.0. Сегодня изучим и расскажем о них детально на основе данных, полученных в ходе эксплуатации материнской платы Z690 Aorus Pro и процессора Intel Core i5-12600K.

Комплектация

Ее средняя стоимость, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 29 000 рублей.Упакована в коробку из плотного картона, оформленную в фирменной символике. На обратной ее стороне описаны основные преимущества новых интерфейсов, описаны преимущества и характеристики платы.

Внешний вид

Комплект включает руководство пользователя, внешнюю антенну Wi-Fi, кабели SATA, два внешних датчика температуры, переходник для кабелей передней панели корпуса, переходник для элементов с подсветкой, датчик уровня шума, диск с ПО, наклейку с логотипом бренда. Заглушка изначально установлена на панель портов ввода/вывода.Тестируемая материнская плата выполнена в типоразмере ATX. В основе используется 6-слойный текстолит черного цвета с нанесенными схематическими изображениями.

В оформлении радиаторов преобладают ровные линии и прямые углы. Внешний вид достаточно выдержанный.

В сравнении с GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX, была усилена подсистема питания. Тут 16 фаз на процессоре и еще одна для встроенной графики, сборки которых рассчитаны на 90А. Есть две дополнительные фазы, одна из которых отвечает за линии PCIe, а вторая оперативную память, тут сборки на 70А. Такое усиление силовой подсистемы позволит не только улучшить возможности разгона, но и снизить рабочие температуры. Общая схема питания 16+1+2, применены элементы с высоким ресурсом службы.

В этой зоне у материнской платы установлены два металлических радиатора с термоинтерфейсом. Между собой они соединяются под прямым углом, без медных трубок и без видимого зазора. Верхняя часть левого радиатора переходит в зону заглушки портов ввода/вывода. Отказ от пластикового декора также должен отразиться на эффективности пассивного отвода тепла от силовой подсистемы.

Питание подается через 24-пиновый ATX и 8- и 4-пиновые разъемы питания процессора.

Четыре экранированных и усиленных слота под оперативную память DDR5. Поддерживаются модули с высокими тактовыми частотами (выше 6200 МГц в двухканальном режиме). Максимально можно установить до 128 Гбайт оперативной памяти.

В верхнем левом углу кнопка включения, актуальна при эксплуатации в условиях открытого стенда. Рядом с ней индикатор POST-кодов.

Z690 Aorus Pro поддерживает интерфейс PCIe 5.0 с режимом работы x16. Это ближайший к сокету слот на материнской плате. Он экранирован. Два нижних слота идут с режимами работы x4.

Установленный тут радиатор состоит из трех элементов. Один из них отводит тепло от чипсета Intel Z690, а два других снимаются отдельно и участвуют в отводе тепла от М.2 накопителей.

Все М.2 разъемы, а тут их четыре, поддерживают скоростной интерфейс PCIe 4.0. Организация отвода тепла важная для этих накопителей, тут этот вопрос изначально продуман штатными элементами на плате. Это одно из изменений в новом поколении, ранее только ближайший слот мог похвастать высокими скоростями работы с данными.

Под организацию также выделены шесть SATA. Размещены они общей группой по два разъема в три ряда. При комбинировании М.2 и SATA дисков необходимо учитывать схему работы, между собой эти типы разъемов разделяют линии. Все подробно описано в комплектной инструкции.

Материнская плата получила хороший набор 4-пиновых разъемов для подключения активного охлаждения. Тут восемь разъемов, поддерживающих как вентиляторы, так и помпы жидкостного охлаждения.

Есть коннекторы для подключения дополнительной платы ThunderBolt. Выходы на внешние температурные датчики и датчик шума. Напомним, оба типа идут в стартовом комплекте. Доступны разъемы USB 3.2 и USB 2.0.

Звуковая подсистема построена на базе топового кодека Realtek ALC4080. Экранированная зона и профессиональные конденсаторы.

Сетевой контроллер Intel со скоростью до 2.5Gb по кабелю и Intel Wi-Fi 6 AX 200. Также можно подключать беспроводную периферию с помощью Bluetooth 5.2.

Панель портов включает четыре USB 3.2 gen.1, четыре USB 2.0, DisplayPort, четыре USB 3.2 gen.2, USB Type-C, RJ-45, оптический аудиовыход, линейный вход и выход на акустику или наушники. В сравнении с Z590, увеличилось количество скоростных разъемов USB.

BIOS

У Z690 Aorus Pro есть зона со светодиодной подсветкой RGB Fusion 2.0, расположенной на верхней зоне на радиаторе. Дополнительно к ней можно подключить периферийные устройства через два ARGB и два RGB.На обратной стороне печатной платы можно обратить внимание на примененный способ поверхностного монтажа на разъеме PCIe 5 и DDR5.Перед началом тестирования мы провели актуализацию версию прошивки, установив последнюю доступную на официальном сайте производителя. Характерный для AORUS интерфейс главного экрана. С него можно просмотреть данные по установленным компонентам, активировать XMP профиль, изменить приоритет загрузки и изменить режимы работы вентиляторов.

Раздел с избранными настройками, куда можно собрать часто используемые пункты.

Инструменты для детальной настройки питания процессора и памяти. Разгон ручной и автоматический.

Дополнительные настройки платформы.

Системная информация.

Параметры загрузки системы.

Тесты

Тестирование Z690 Aorus Pro велось с процессором Intel Core i5-12600K. Появление нового сокета изменило способ монтажа, совместимости у LGA-1700 с LGA-1200 нет. Часть ранее вышедших систем охлаждения можно доукомплектовать требуемыми элементами крепежа.

Мы для отвода тепла использовали систему жидкостного охлаждения AORUS Waterforce 240, имеющую весь необходимый крепеж в стартовом наборе. Данную систему рассмотрим в ближайшее время в рамках отдельного материала. Пока же приведем данные по температурным режимам работы. В режиме нагрузки CPU/FPU температура процессора держалась в среднем на уровне 75 градусов.

Силовая подсистема материнской платы не нагревалась выше 67 градусов.

Установлена оперативная память Kingston Fury DDR5 с тактовой частотой 5200 МГц и таймингами 40-40-40-80.

Был проведен традиционный набор синтетических тестов. Система работала с видеокартой Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE.

Сравнение Intel Core i5-10600K и Intel Core i5-12600K

Отдельно приведем сравнительные данные по мониторингу в играх, полученные с процессорами Intel Core i5-10600K и Intel Core i5-12600K. Можно заметить, что на фоне прироста числа кадров есть снижение рабочих температур на новом поколении.

Итоги

Z690 Aorus Pro – материнская плата среднего ценового сегмента с отличным техническим оснащением для сборки игровой системы или рабочей станции с процессорами Intel 12 поколения. Высококачественная элементная база, набор интерфейсов и портов ввода/вывода, эффективный отвод тепла от VRM и M.2 накопителей, поддержка скоростного Wi-Fi 6ax.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".