Обзор GIGABYTE Z690 AORUS PRO. Тесты материнской платы с DDR5 и PCIe 5.0

Выход нового поколения процессоров Intel и флагманского чипсета Z690 добавил сразу ряд серьезных нововведений, которые на середину ноября недоступны на платформах прошлого поколения от самой Intel, а также на конкурирующей от AMD. Среди них основное внимание привлекают DDR5 и интерфейс PCIe 5.0. Сегодня изучим и расскажем о них детально на основе данных, полученных в ходе эксплуатации материнской платы Z690 Aorus Pro и процессора Intel Core i5-12600K.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Ее средняя стоимость, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 29 000 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона, оформленную в фирменной символике. На обратной ее стороне описаны основные преимущества новых интерфейсов, описаны преимущества и характеристики платы.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Комплект включает руководство пользователя, внешнюю антенну Wi-Fi, кабели SATA, два внешних датчика температуры, переходник для кабелей передней панели корпуса, переходник для элементов с подсветкой, датчик уровня шума, диск с ПО, наклейку с логотипом бренда. Заглушка изначально установлена на панель портов ввода/вывода.

Внешний вид

Тестируемая материнская плата выполнена в типоразмере ATX. В основе используется 6-слойный текстолит черного цвета с нанесенными схематическими изображениями.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

В оформлении радиаторов преобладают ровные линии и прямые углы. Внешний вид достаточно выдержанный.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

В сравнении с GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX, была усилена подсистема питания. Тут 16 фаз на процессоре и еще одна для встроенной графики, сборки которых рассчитаны на 90А. Есть две дополнительные фазы, одна из которых отвечает за линии PCIe, а вторая оперативную память, тут сборки на 70А. Такое усиление силовой подсистемы позволит не только улучшить возможности разгона, но и снизить рабочие температуры. Общая схема питания 16+1+2, применены элементы с высоким ресурсом службы.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

В этой зоне у материнской платы установлены два металлических радиатора с термоинтерфейсом. Между собой они соединяются под прямым углом, без медных трубок и без видимого зазора. Верхняя часть левого радиатора переходит в зону заглушки портов ввода/вывода. Отказ от пластикового декора также должен отразиться на эффективности пассивного отвода тепла от силовой подсистемы.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Питание подается через 24-пиновый ATX и 8- и 4-пиновые разъемы питания процессора.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Четыре экранированных и усиленных слота под оперативную память DDR5. Поддерживаются модули с высокими тактовыми частотами (выше 6200 МГц в двухканальном режиме). Максимально можно установить до 128 Гбайт оперативной памяти.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

В верхнем левом углу кнопка включения, актуальна при эксплуатации в условиях открытого стенда. Рядом с ней индикатор POST-кодов.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Z690 Aorus Pro поддерживает интерфейс PCIe 5.0 с режимом работы x16. Это ближайший к сокету слот на материнской плате. Он экранирован. Два нижних слота идут с режимами работы x4.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Установленный тут радиатор состоит из трех элементов. Один из них отводит тепло от чипсета Intel Z690, а два других снимаются отдельно и участвуют в отводе тепла от М.2 накопителей.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Все М.2 разъемы, а тут их четыре, поддерживают скоростной интерфейс PCIe 4.0. Организация отвода тепла важная для этих накопителей, тут этот вопрос изначально продуман штатными элементами на плате. Это одно из изменений в новом поколении, ранее только ближайший слот мог похвастать высокими скоростями работы с данными.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Под организацию также выделены шесть SATA. Размещены они общей группой по два разъема в три ряда. При комбинировании М.2 и SATA дисков необходимо учитывать схему работы, между собой эти типы разъемов разделяют линии. Все подробно описано в комплектной инструкции.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Материнская плата получила хороший набор 4-пиновых разъемов для подключения активного охлаждения. Тут восемь разъемов, поддерживающих как вентиляторы, так и помпы жидкостного охлаждения.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Есть коннекторы для подключения дополнительной платы ThunderBolt. Выходы на внешние температурные датчики и датчик шума. Напомним, оба типа идут в стартовом комплекте. Доступны разъемы USB 3.2 и USB 2.0.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Звуковая подсистема построена на базе топового кодека Realtek ALC4080. Экранированная зона и профессиональные конденсаторы.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Сетевой контроллер Intel со скоростью до 2.5Gb по кабелю и Intel Wi-Fi 6 AX 200. Также можно подключать беспроводную периферию с помощью Bluetooth 5.2.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Панель портов включает четыре USB 3.2 gen.1, четыре USB 2.0, DisplayPort, четыре USB 3.2 gen.2, USB Type-C, RJ-45, оптический аудиовыход, линейный вход и выход на акустику или наушники. В сравнении с Z590, увеличилось количество скоростных разъемов USB.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

У Z690 Aorus Pro есть зона со светодиодной подсветкой RGB Fusion 2.0, расположенной на верхней зоне на радиаторе. Дополнительно к ней можно подключить периферийные устройства через два ARGB и два RGB.

На обратной стороне печатной платы можно обратить внимание на примененный способ поверхностного монтажа на разъеме PCIe 5 и DDR5.

BIOS

Перед началом тестирования мы провели актуализацию версию прошивки, установив последнюю доступную на официальном сайте производителя. Характерный для AORUS интерфейс главного экрана. С него можно просмотреть данные по установленным компонентам, активировать XMP профиль, изменить приоритет загрузки и изменить режимы работы вентиляторов.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Раздел с избранными настройками, куда можно собрать часто используемые пункты.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Инструменты для детальной настройки питания процессора и памяти. Разгон ручной и автоматический.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Дополнительные настройки платформы.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Системная информация.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Параметры загрузки системы.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Тесты

Тестирование Z690 Aorus Pro велось с процессором Intel Core i5-12600K. Появление нового сокета изменило способ монтажа, совместимости у LGA-1700 с LGA-1200 нет. Часть ранее вышедших систем охлаждения можно доукомплектовать требуемыми элементами крепежа.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Мы для отвода тепла использовали систему жидкостного охлаждения AORUS Waterforce 240, имеющую весь необходимый крепеж в стартовом наборе. Данную систему рассмотрим в ближайшее время в рамках отдельного материала. Пока же приведем данные по температурным режимам работы. В режиме нагрузки CPU/FPU температура процессора держалась в среднем на уровне 75 градусов.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Силовая подсистема материнской платы не нагревалась выше 67 градусов.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Установлена оперативная память Kingston Fury DDR5 с тактовой частотой 5200 МГц и таймингами 40-40-40-80.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Был проведен традиционный набор синтетических тестов. Система работала с видеокартой Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Сравнение Intel Core i5-10600K и Intel Core i5-12600K

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Отдельно приведем сравнительные данные по мониторингу в играх, полученные с процессорами Intel Core i5-10600K и Intel Core i5-12600K. Можно заметить, что на фоне прироста числа кадров есть снижение рабочих температур на новом поколении.

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

GIGABYTE Z690 AORUS PRO

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorZ690 Aorus Pro – материнская плата среднего ценового сегмента с отличным техническим оснащением для сборки игровой системы или рабочей станции с процессорами Intel 12 поколения. Высококачественная элементная база, набор интерфейсов и портов ввода/вывода, эффективный отвод тепла от VRM и M.2 накопителей, поддержка скоростного Wi-Fi 6ax.
Z690 Aorus Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы GIGABYTE Z690 AORUS PRO
BIOSTAR представляет линейку материнских плат Z690…
BIOSTAR представляет линейку материнских плат Z690BIOSTAR объявляет о выпуске новейших материнских плат Intel серии Z690. Были представлены стильные новые …
GIGABYTE Z690 AERO D сочетает функциональность с абсолютной …
GIGABYTE Z690 AERO D сочетает функциональность с абсолютной Линия материнских плат и ноутбуков GIGABYTE AERO нацелена на геймеров. Компания готова предложить материн…
EK и MSI готовят к выпуску материнскую плату Gaming Carbon E…
EK и MSI готовят к выпуску материнскую плату Gaming Carbon EКомпания EK и MSI готовят к выпуску новую материнскую плату на чипсете X570S - MSI X570S Gaming Carbon EK…
EVGA представила материнскую плату X570 FTW WiFi…
EVGA представила материнскую плату X570 FTW WiFiСегодня EVGA представила X570 FTW WiFi, свою вторую материнскую плату для AMD Socket AM4. В то время как …
ASUS представляет новейшие материнские платы ROG для платфор…
ASUS представляет новейшие материнские платы ROG для платфор Компа…
Официальная информация о материнской плате MSI MEG Z690 GODL…
Официальная информация о материнской плате MSI MEG Z690 GODLКомпания MSI опубликовала несколько изображений платы MSI MEG Z690 GODLIKE, получившая пару наград на CES…
Плата MSI MPG X570S Carbon EK X оценена в $550…
Плата MSI MPG X570S Carbon EK X оценена в $550Компания MSI пополнила ассортимент системных плат моделью MPG X570S Carbon EK X, которая появится в прода…
ASUS ProArt X570-CREATOR WIFI поступит в продажу в конце сен…
ASUS ProArt X570-CREATOR WIFI поступит в продажу в конце сенASUS представила материнскую плату серии ProArt - X570-CREATOR WIFI для создателей контента и творческих …
Обзор ASUS ROG Strix Z490-E Gaming. Материнская плата для игровой системы с Intel Core i5 и Core i7Обзор ASUS ROG Strix Z490-E Gaming. Материнская плата для игровой системы с Intel Core i5 и Core i7
Обзор ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI. Лучшая материнская плата для Intel Core i5 11600KОбзор ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI. Лучшая материнская плата для Intel Core i5 11600K
Обзор MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI. Тесты материнской платы в играх и бенчмаркахОбзор MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI. Тесты материнской платы в играх и бенчмарках
Обзор ASRock Z590 PG Velocita. Лучшая материнская плата для игр 2021Обзор ASRock Z590 PG Velocita. Лучшая материнская плата для игр 2021
Лучшие материнские платы для i7-10700K и i9-10900K. ASUS ROG Maximus XII ApexЛучшие материнские платы для i7-10700K и i9-10900K. ASUS ROG Maximus XII Apex
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor