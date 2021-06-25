Обзор GOODRAM IRDM M.2 512GB (IR-SSDPR-P34B-512-80). Быстрый и надежный SSD

Включает линейка диски объемами 256 Гбайт, 512 Гбайт, 1 и 2 Тбайт. Все они сопровождаются 5-летней гарантией. Средняя стоимость на момент публикации составляет 6 300 рублей.
Упакован в коробку, оформленную в темных цветах. На ее лицевой стороне помимо изображения приведены данные по скорости и сроку гарантийного обслуживания. Внутри зафиксирован в подложку из прозрачного пластика.
На лицевой стороне тонкий металлический радиатор. Выполнен из алюминия, рассеивая тепло от контроллера и чипов памяти.
Окрашен радиатор у GOODRAM IRDM M.2 512GB в черный цвет. По центру нанесена наклейка с логотипом бренда.
Обратная сторона свободная. Представлены данные по стране производства, серийному номеру и дополнительным параметрам.
Установленный радиатор не увеличивает заметно высоту накопителя. Его можно совмещать с доступными системами отвода тепла на материнской плате. Можно ставить в ультрабуки с ограниченным внутренним пространством.
В основе используется двухъядерный контроллер Phison PS5012-E12, выполненный по 28-нм техпроцессу. Он восьмиканальный. Есть отдельный чип IC Phison PS6106, управляющий питанием.
Оперативная память объемом 512 Мбайт для SLC-кеширования. Память набрана 96-слойными 3D TLC-чипами Toshiba.