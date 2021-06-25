Обзор GOODRAM IRDM M.2 512GB (IR-SSDPR-P34B-512-80). Быстрый и надежный SSD

За последние несколько лет твердотельные накопители заметно потеснили жесткие диски в пользовательском сегменте. Сейчас они используются не только в ультрабуках и в качестве системного, но и для организации хранения разных типов данных, включая установку игр. Тестируемый сегодня GOODRAM IRDM M.2 512GB использует интерфейс PCIe NVMe Gen 3 и может использоваться на разных типах устройств, демонстрируя высокие скорости обмена данными.

Комплектация

Включает линейка диски объемами 256 Гбайт, 512 Гбайт, 1 и 2 Тбайт. Все они сопровождаются 5-летней гарантией. Средняя стоимость на момент публикации составляет 6 300 рублей.

Упакован в коробку, оформленную в темных цветах. На ее лицевой стороне помимо изображения приведены данные по скорости и сроку гарантийного обслуживания. Внутри зафиксирован в подложку из прозрачного пластика.

Внешний вид

Выполнен в традиционном формате М.2 2280. Для работы такие диски не требуют подключения интерфейсных и питающих кабелей.

На лицевой стороне тонкий металлический радиатор. Выполнен из алюминия, рассеивая тепло от контроллера и чипов памяти.

Окрашен радиатор у GOODRAM IRDM M.2 512GB в черный цвет. По центру нанесена наклейка с логотипом бренда.

Обратная сторона свободная. Представлены данные по стране производства, серийному номеру и дополнительным параметрам.

Установленный радиатор не увеличивает заметно высоту накопителя. Его можно совмещать с доступными системами отвода тепла на материнской плате. Можно ставить в ультрабуки с ограниченным внутренним пространством.

В основе используется двухъядерный контроллер Phison PS5012-E12, выполненный по 28-нм техпроцессу. Он восьмиканальный. Есть отдельный чип IC Phison PS6106, управляющий питанием.

Тесты GOODRAM IRDM M.2 512GB

AS SSD Benchmark:

Оперативная память объемом 512 Мбайт для SLC-кеширования. Память набрана 96-слойными 3D TLC-чипами Toshiba.

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

Anvil

AJA

Итоги

GOODRAM IRDM M.2 512GB можно рекомендовать как в качестве системного, так и дополнительного в настольном ПК или носимом устройстве. Высокие скорости обмена данными, штатное пассивное охлаждение и низкие рабочие температуры, небольшая толщина корпуса и универсальность, длительная 5-летняя гарантия. Скорость сохраняется при работе с большими файлами и группой мелких файлов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".