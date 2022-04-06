Обзор и тесты карты памяти GOODRAM IRDM PRO V60…

Серия карт памяти GOODRAM IRDM PRO V60 поддерживает скорости чтения и записи до 265 MB/s и 120 MB/s соответственно. Они подходят для современной фото и видеотехники, включая и те, что записывают видео в разрешении 4К в RAW. В частности, мы ее использовали с камерой Panasonic Lumix S5.

В рамках этой серии представлены карты памяти с объемами 64 и 128 Гбайт. Как можно догадаться по названию она соответствует требованиям V60, обеспечивая запись в разрешении 8К.

Поставляется упакованной в пластиковый блистер, на котором помимо данных по скоростным характеристикам есть и пометка по пожизненной гарантией.

Выполнен накопитель в корпусе из черного пластика. На лицевую сторону карты памяти нанесена оформительная наклейка с логотипом производителя и данными по доступному объему.

На обратной стороне группа медных контактов, размещенных в два ряда. Это характерная особенность карт памяти стандарта UHS-II.

Тесты GOODRAM IRDM PRO V60

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Anvil

AJA

Итоги

GOODRAM IRDM PRO V60 – карта памяти с высокими скоростями обмена данными и пожизненной гарантией. Согласно полученным данным и опыту эксплуатации она обеспечит стабильную запись видеороликов в разрешениях 4К и 8К, а также серийную съемку. Реальные скорости у нее превосходят те что требуются в рамках V60.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".