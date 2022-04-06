Обзор и тесты карты памяти GOODRAM IRDM PRO V60

Серия карт памяти GOODRAM IRDM PRO V60 поддерживает скорости чтения и записи до 265 MB/s и 120 MB/s соответственно. Они подходят для современной фото и видеотехники, включая и те, что записывают видео в разрешении 4К в RAW. В частности, мы ее использовали с камерой Panasonic Lumix S5.

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

В рамках этой серии представлены карты памяти с объемами 64 и 128 Гбайт. Как можно догадаться по названию она соответствует требованиям V60, обеспечивая запись в разрешении 8К.

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

Поставляется упакованной в пластиковый блистер, на котором помимо данных по скоростным характеристикам есть и пометка по пожизненной гарантией.

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

Выполнен накопитель в корпусе из черного пластика. На лицевую сторону карты памяти нанесена оформительная наклейка с логотипом производителя и данными по доступному объему.

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

На обратной стороне группа медных контактов, размещенных в два ряда. Это характерная особенность карт памяти стандарта UHS-II.

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

Тесты GOODRAM IRDM PRO V60

HD Tune Pro:

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

CrystalDiskMark:

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

AS SSD Benchmark:

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

Anvil

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

AJA

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorGOODRAM IRDM PRO V60 – карта памяти с высокими скоростями обмена данными и пожизненной гарантией. Согласно полученным данным и опыту эксплуатации она обеспечит стабильную запись видеороликов в разрешениях 4К и 8К, а также серийную съемку. Реальные скорости у нее превосходят те что требуются в рамках V60.
GOODRAM IRDM PRO V60 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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