Обзор карты памяти GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3 128 GB (IRP-S6B0-1280R12)

Они сопровождаются пожизненной гарантией производителя. Вышли карты объемами 64 и 128 Гбайт.
КомплектацияУпакована в блистер с изображением камеры, данными по стандартам и характеристикам. Внутри зафиксирована в пластиковую подложку. Комплект включает только сам накопитель.
Внешний видВыполнена в традиционном формате SDXC. Корпус карты памяти из черного пластика.
На крышку нанесена наклейка с логотипом производителя, данными по объему и указаниями по скоростным характеристикам.
Можно обратить внимание на увеличенное количество контактов. Расположены они в два ряда, соответствуя стандарту UHS-II.
Важно отметить, что GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3 будет работать как с камерами и карт-ридерами как новых, так и ранее вышедших поколений. Есть обратная совместимость.
Для нее заявлены скорости записи и чтения до 120 и 265 МБ/с соответственно. Стандарт video class: V60.
Мы проводили тестирование проводя съемку в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду с камерой Panasonic GH5s, проблем в ходе эксплуатации выявлено не было.
Тесты GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Anvil
AJA
Итоги по GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3 можно рекомендовать для цифровых камер и устройств с поддержкой съемки в высоком битрейте, обеспечивая стабильную и длительную съемку видео и фото. Пожизненная гарантия, влагозащищенный корпус, широкая совместимость.
GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".