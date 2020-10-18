Обзор карты памяти GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3 128 GB (IRP-S6B0-1280R12)

Серийная съемка фото в RAW и видеороликов в 4К с высоким разрешением требует поддержку картой памяти высоких скоростей записи и чтения. Тестируемая сегодня серия GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3 создавалась именно под эти задачи, предлагая интерфейс UHS-II U3 и поддержку стандарта V60.

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

Они сопровождаются пожизненной гарантией производителя. Вышли карты объемами 64 и 128 Гбайт.

Комплектация

Упакована в блистер с изображением камеры, данными по стандартам и характеристикам. Внутри зафиксирована в пластиковую подложку. Комплект включает только сам накопитель.

Внешний вид

Выполнена в традиционном формате SDXC. Корпус карты памяти из черного пластика.

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

На крышку нанесена наклейка с логотипом производителя, данными по объему и указаниями по скоростным характеристикам.

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

Можно обратить внимание на увеличенное количество контактов. Расположены они в два ряда, соответствуя стандарту UHS-II.

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

Важно отметить, что GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3 будет работать как с камерами и карт-ридерами как новых, так и ранее вышедших поколений. Есть обратная совместимость.

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

Для нее заявлены скорости записи и чтения до 120 и 265 МБ/с соответственно. Стандарт video class: V60.

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

Мы проводили тестирование проводя съемку в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду с камерой Panasonic GH5s, проблем в ходе эксплуатации выявлено не было.

Тесты GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

HD Tune Pro:

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

CrystalDiskMark:

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

AS SSD Benchmark:

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

Anvil

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

AJA

GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

Итоги по GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3

Золото. Выбор редакции MegaObzorGOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3 можно рекомендовать для цифровых камер и устройств с поддержкой съемки в высоком битрейте, обеспечивая стабильную и длительную съемку видео и фото. Пожизненная гарантия, влагозащищенный корпус, широкая совместимость.
GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы GOODRAM IRP-S6B0 IRDM PRO UHS-II U3
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