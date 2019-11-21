Обзор GOODRAM Iridium PRO gen. 2 (IRP-SSDPR-S25C-01T). Быстрый и надежный SSD

Не так давно компания GOODRAM обновила серию твердотельных накопителей Iridium PRO выпустив второе поколение, в котором повысили стабильность и надежность работы. Серия включает диски объемами 256GB, 512GB, 1024GB и 2048GB. Мы будем изучать на примере версии объемом 1 Тбайт.

GOODRAM Iridium PRO gen. 2 обзор

Она уже появилась в российских магазинах. Средняя стоимость на момент публикации составляет 11 390 руб.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона. В комплекте покупатель получает рамку для увеличения толщины с 7 до 9.5мм. На этот накопитель предоставляется пятилетняя гарантия.

Внешний вид

Выполнен в традиционном форм-факторе 2.5 дюймового накопителя. Корпус оформлен в темной стилистике, позиционируя игровую направленность.

Главные изменения произошли в начинке. GOODRAM Iridium PRO gen. 2 получил контроллер Phison PS3112-S12, вместо Phison S10.

Также сменился тип памяти с MLC NAND на 3D TLC NAND. Появились версии с большим объемами памяти.

На крышку нанесена наклейка с логотипом производителя и названием линейки IRDM. Толщина корпуса в 7 мм позволяет рассматривать его для установки в ультрабуки и ноутбуки.

На внутренней стороне наклейка с техническими данными и серийным номером.

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту OPTIMUM SSD Tool. В главном окне выводятся подробные данные по техническим характеристикам и типу записанных на диск данных.

Мониторинг состояния накопителя S.M.A.R.T.

Встроенный тест производительности.

Опция обновления прошивки твердотельного диска GOODRAM Iridium PRO gen. 2.

Перенос данных с диска на диск. Для работы нужно будет активировать, введя серийный код SSD.

Раздел технической поддержки.

Настройки самой программы.

Тесты T-FORCE Delta Max RGB 500GB

HD Tune Pro:

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Тест скорости работы с данными:

AJA

Anvil

Итоги по GOODRAM Iridium PRO gen. 2

GOODRAM Iridium PRO gen. 2 стал быстрее и надежнее. Его можно рассматривать для установки в настольные компьютеры в качестве основного или дополнительного, апгрейда ноутбуков и ультрабуков. Сам производитель предоставляет на него пятилетнюю гарантию.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".