Обзор GOODRAM Iridium PRO gen. 2 (IRP-SSDPR-S25C-01T). Быстрый и надежный SSD

2019-11-21, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - GOODRAM IRP-SSDPR-S25C-01T; [135]
Не так давно компания GOODRAM обновила серию твердотельных накопителей Iridium PRO выпустив второе поколение, в котором повысили стабильность и надежность работы. Серия включает диски объемами 256GB, 512GB, 1024GB и 2048GB. Мы будем изучать на примере версии объемом 1 Тбайт.

GOODRAM Iridium PRO gen. 2

Она уже появилась в российских магазинах. Средняя стоимость на момент публикации составляет 11 390 руб.

GOODRAM Iridium PRO gen. 2 обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона. В комплекте покупатель получает рамку для увеличения толщины с 7 до 9.5мм. На этот накопитель предоставляется пятилетняя гарантия.

GOODRAM Iridium PRO gen. 2

Внешний вид

Выполнен в традиционном форм-факторе 2.5 дюймового накопителя. Корпус оформлен в темной стилистике, позиционируя игровую направленность.

GOODRAM Iridium PRO gen. 2

Главные изменения произошли в начинке. GOODRAM Iridium PRO gen. 2 получил контроллер Phison PS3112-S12, вместо Phison S10.

GOODRAM Iridium PRO gen. 2

Также сменился тип памяти с MLC NAND на 3D TLC NAND. Появились версии с большим объемами памяти.

GOODRAM Iridium PRO gen. 2

На крышку нанесена наклейка с логотипом производителя и названием линейки IRDM. Толщина корпуса в 7 мм позволяет рассматривать его для установки в ультрабуки и ноутбуки.

GOODRAM Iridium PRO gen. 2

На внутренней стороне наклейка с техническими данными и серийным номером.

GOODRAM Iridium PRO gen. 2

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту OPTIMUM SSD Tool. В главном окне выводятся подробные данные по техническим характеристикам и типу записанных на диск данных.

GOODRAM Iridium PRO gen. 2

Мониторинг состояния накопителя S.M.A.R.T.

GOODRAM Iridium PRO gen. 2

Встроенный тест производительности.

GOODRAM Iridium PRO gen. 2

Опция обновления прошивки твердотельного диска GOODRAM Iridium PRO gen. 2.

GOODRAM Iridium PRO gen. 2

Перенос данных с диска на диск. Для работы нужно будет активировать, введя серийный код SSD.

GOODRAM Iridium PRO gen. 2

Раздел технической поддержки.

GOODRAM Iridium PRO gen. 2

Настройки самой программы.

GOODRAM Iridium PRO gen. 2

Тесты T-FORCE Delta Max RGB 500GB

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

HD Tune Pro:

GOODRAM Iridium PRO gen. 2

GOODRAM Iridium PRO gen. 2

GOODRAM Iridium PRO gen. 2

GOODRAM Iridium PRO gen. 2

CrystalDiskMark:

GOODRAM Iridium PRO gen. 2

AS SSD Benchmark:

GOODRAM Iridium PRO gen. 2

Тест скорости работы с данными:

GOODRAM Iridium PRO gen. 2

AJA

GOODRAM Iridium PRO gen. 2

Anvil

GOODRAM Iridium PRO gen. 2

Итоги по GOODRAM Iridium PRO gen. 2

Золото. Выбор редакции MegaObzorGOODRAM Iridium PRO gen. 2 стал быстрее и надежнее. Его можно рассматривать для установки в настольные компьютеры в качестве основного или дополнительного, апгрейда ноутбуков и ультрабуков. Сам производитель предоставляет на него пятилетнюю гарантию.
GOODRAM Iridium PRO gen. 2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы GOODRAM IRP-SSDPR-S25C-01T
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Обзор GOODRAM Iridium PRO gen. 2 (IRP-SSDPR-S25C-01T). Быстрый и надежный SSDОбзор GOODRAM Iridium PRO gen. 2 (IRP-SSDPR-S25C-01T). Быстрый и надежный SSD
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