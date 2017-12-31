Обзор твердотельного диска GOODRAM Iridium Pro 480Gb (SSDPR-IRIPRO-480). Новая ревизия

2017-12-31, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - GOODRAM Iridium Pro; [263]
В апреле текущего года мы проводили тестирование твердотельного накопителя GOODRAM Iridium Pro объемом 240 Гбайт, продемонстрировавшего хорошее сочетание стоимости и быстродействия. Диски такого объема оптимальны под установку системы в настольных ПК, а также апгрейда ноутбуков. Модели большего объема могут быть интересны также под апгрейд ноутбука, позволяя размещать их при ограниченном числе посадочных мест под диски внутри корпуса, а также для установки рабочего софта и игр. Сегодня мы изучим GOODRAM Iridium Pro 480Gb из этой же серии, сравнив быстродействие и его конструктивные особенности. Важно отметить, что это накопитель из новой ревизии.

GOODRAM Iridium Pro 480Gb

Подобрать оптимальное предложение можно в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

GOODRAM Iridium Pro 480Gb обзор

Комплектация

Поставляется в компактной темной коробке с минималистичным оформлением в духе Apple. На данный накопитель предоставляется пятилетняя гарантия.

GOODRAM Iridium Pro 480Gb

В комплект входит техническая документация и пластиковая рамка для увеличения толщины корпуса.

Внешний вид

Диск GOODRAM Iridium Pro 480Gb выполнен в корпусе из металла. Оформление соответствует младшей версии, черный корпус с логотипом на крышке.

GOODRAM Iridium Pro 480Gb

Толщина корпуса в 7 мм позволяет устанавливать в ультрабуки и корпуса с ограниченным пространством. Также в комплекте предусмотрена пластиковая рамка, увеличивающая толщину корпуса.

GOODRAM Iridium Pro 480Gb

Применена безвинтовая сборка корпуса. На обратную сторону нанесен стикер с техническими данными.

GOODRAM Iridium Pro 480Gb

Подключается накопитель через традиционный SATA интерфейс.

Начинка

GOODRAM Iridium Pro 480Gb работает на базе контроллера Phison PS3110-S10. Четырехъядерный чип с восемью каналами обмена данными с флеш памятью. В этом SSD используется MLC NAND память. Объем набран двумя чипами. DDR3 память Kingston объемом 512 Мбайт.

GOODRAM Iridium Pro 480Gb

Есть поддержка технологий SmartRefresh, SmartFlush и GuaranteedFlush, призванных обеспечить сохранность и безопасность данных при кратковременных перебоях питания.

GOODRAM Iridium Pro 480Gb

Тесты GOODRAM Iridium Pro 480Gb

МодельДанные
КорпусAerocool DreamBox
Материнская платаASUS X99-AII
ПроцессорIntel Core i7-5960X (oc - 4500 МГц)
Кулер для процессораRAIJINTEK TRITON 240
ВидеокартаPalit GTX1080 Super JetStream
Оперативная памятьKingston HyperX Fury DDR4 32GB (oc - 2700 МГц)
Жесткий дискIntel SSD 530 240 ГБ
Жесткий диск 2Crucial MX300 750 GB
Жесткий диск 2Kingston SSDNow UV400 480 GB
Блок питанияZalman ZM850-EBT
АудиоCreative Sound BlasterX G5
МониторSamsung C32F391FWI
Монитор 2Philips 242G5DJEB
МышкаRazer DeathAdder Elite
КлавиатураRazer BlackWidow Chroma
Операционная системаWindows Pro 10


HD Tune Pro:



CrystalDiskMark:



AS SSD Benchmark:



Тест скорости работы с данными:

Итоги по GOODRAM Iridium Pro 480Gb

Золото. Выбор редакции MegaObzorДиск GOODRAM Iridium Pro 480Gb продемонстрировал хорошее сочетание производительности и надежности хранения данных. Данный накопитель можно рекомендовать под широкий круг задач, включая и высокопроизводительные системы. К плюсам отнесем металлический корпус, поддержку установки в ультрабуки, пятилетнюю гарантию. В этом ценовом сегменте это одно из лучших предложений.
GOODRAM Iridium Pro 480Gb получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор твердотельного диска GOODRAM Iridium Pro 480Gb (SSDPR-IRIPRO-480). Новая ревизияОбзор твердотельного диска GOODRAM Iridium Pro 480Gb (SSDPR-IRIPRO-480). Новая ревизия
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