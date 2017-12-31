Обзор твердотельного диска GOODRAM Iridium Pro 480Gb (SSDPR-IRIPRO-480). Новая ревизия

В апреле текущего года мы проводили тестирование твердотельного накопителя GOODRAM Iridium Pro объемом 240 Гбайт, продемонстрировавшего хорошее сочетание стоимости и быстродействия. Диски такого объема оптимальны под установку системы в настольных ПК, а также апгрейда ноутбуков. Модели большего объема могут быть интересны также под апгрейд ноутбука, позволяя размещать их при ограниченном числе посадочных мест под диски внутри корпуса, а также для установки рабочего софта и игр. Сегодня мы изучим GOODRAM Iridium Pro 480Gb из этой же серии, сравнив быстродействие и его конструктивные особенности. Важно отметить, что это накопитель из новой ревизии.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Тест скорости работы с данными:
GOODRAM Iridium Pro 480Gb получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Подобрать оптимальное предложение можно в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
GOODRAM Iridium Pro 480Gb обзор
КомплектацияПоставляется в компактной темной коробке с минималистичным оформлением в духе Apple. На данный накопитель предоставляется пятилетняя гарантия.
В комплект входит техническая документация и пластиковая рамка для увеличения толщины корпуса.
Внешний видДиск GOODRAM Iridium Pro 480Gb выполнен в корпусе из металла. Оформление соответствует младшей версии, черный корпус с логотипом на крышке.
Толщина корпуса в 7 мм позволяет устанавливать в ультрабуки и корпуса с ограниченным пространством. Также в комплекте предусмотрена пластиковая рамка, увеличивающая толщину корпуса.
Применена безвинтовая сборка корпуса. На обратную сторону нанесен стикер с техническими данными.
Подключается накопитель через традиционный SATA интерфейс.
НачинкаGOODRAM Iridium Pro 480Gb работает на базе контроллера Phison PS3110-S10. Четырехъядерный чип с восемью каналами обмена данными с флеш памятью. В этом SSD используется MLC NAND память. Объем набран двумя чипами. DDR3 память Kingston объемом 512 Мбайт.
Есть поддержка технологий SmartRefresh, SmartFlush и GuaranteedFlush, призванных обеспечить сохранность и безопасность данных при кратковременных перебоях питания.
Тесты GOODRAM Iridium Pro 480Gb
|Модель
|Данные
|Корпус
|Aerocool DreamBox
|Материнская плата
|ASUS X99-AII
|Процессор
|Intel Core i7-5960X (oc - 4500 МГц)
|Кулер для процессора
|RAIJINTEK TRITON 240
|Видеокарта
|Palit GTX1080 Super JetStream
|Оперативная память
|Kingston HyperX Fury DDR4 32GB (oc - 2700 МГц)
|Жесткий диск
|Intel SSD 530 240 ГБ
|Жесткий диск 2
|Crucial MX300 750 GB
|Жесткий диск 2
|Kingston SSDNow UV400 480 GB
|Блок питания
|Zalman ZM850-EBT
|Аудио
|Creative Sound BlasterX G5
|Монитор
|Samsung C32F391FWI
|Монитор 2
|Philips 242G5DJEB
|Мышка
|Razer DeathAdder Elite
|Клавиатура
|Razer BlackWidow Chroma
|Операционная система
|Windows Pro 10
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Тест скорости работы с данными:
Итоги по GOODRAM Iridium Pro 480GbДиск GOODRAM Iridium Pro 480Gb продемонстрировал хорошее сочетание производительности и надежности хранения данных. Данный накопитель можно рекомендовать под широкий круг задач, включая и высокопроизводительные системы. К плюсам отнесем металлический корпус, поддержку установки в ультрабуки, пятилетнюю гарантию. В этом ценовом сегменте это одно из лучших предложений.
GOODRAM Iridium Pro 480Gb получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".