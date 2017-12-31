Обзор твердотельного диска GOODRAM Iridium Pro 480Gb (SSDPR-IRIPRO-480). Новая ревизия

В апреле текущего года мы проводили тестирование твердотельного накопителя GOODRAM Iridium Pro объемом 240 Гбайт, продемонстрировавшего хорошее сочетание стоимости и быстродействия. Диски такого объема оптимальны под установку системы в настольных ПК, а также апгрейда ноутбуков. Модели большего объема могут быть интересны также под апгрейд ноутбука, позволяя размещать их при ограниченном числе посадочных мест под диски внутри корпуса, а также для установки рабочего софта и игр. Сегодня мы изучим GOODRAM Iridium Pro 480Gb из этой же серии, сравнив быстродействие и его конструктивные особенности. Важно отметить, что это накопитель из новой ревизии.

GOODRAM Iridium Pro 480Gb обзор

Подобрать оптимальное предложение можно в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной темной коробке с минималистичным оформлением в духе Apple. На данный накопитель предоставляется пятилетняя гарантия.

Внешний вид

В комплект входит техническая документация и пластиковая рамка для увеличения толщины корпуса.Диск GOODRAM Iridium Pro 480Gb выполнен в корпусе из металла. Оформление соответствует младшей версии, черный корпус с логотипом на крышке.

Толщина корпуса в 7 мм позволяет устанавливать в ультрабуки и корпуса с ограниченным пространством. Также в комплекте предусмотрена пластиковая рамка, увеличивающая толщину корпуса.

Применена безвинтовая сборка корпуса. На обратную сторону нанесен стикер с техническими данными.

Начинка

Подключается накопитель через традиционный SATA интерфейс.GOODRAM Iridium Pro 480Gb работает на базе контроллера Phison PS3110-S10. Четырехъядерный чип с восемью каналами обмена данными с флеш памятью. В этом SSD используется MLC NAND память. Объем набран двумя чипами. DDR3 память Kingston объемом 512 Мбайт.

Есть поддержка технологий SmartRefresh, SmartFlush и GuaranteedFlush, призванных обеспечить сохранность и безопасность данных при кратковременных перебоях питания.

Тесты GOODRAM Iridium Pro 480Gb

Итоги по GOODRAM Iridium Pro 480Gb

Диск GOODRAM Iridium Pro 480Gb продемонстрировал хорошее сочетание производительности и надежности хранения данных. Данный накопитель можно рекомендовать под широкий круг задач, включая и высокопроизводительные системы. К плюсам отнесем металлический корпус, поддержку установки в ультрабуки, пятилетнюю гарантию. В этом ценовом сегменте это одно из лучших предложений.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".