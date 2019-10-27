Обзор карты памяти GOODRAM microSDXC 128GB IRDM (IR-M3AA-1280R12)

На выставке IFA 2019 в Берлине одной из новинок стала карта памяти формата microSD от GOODRAM, оптимизированная под съемку контента в 4К разрешении, а также фотосъемку в RAW. В рамках линейки MICROCARD IRDM доступны карты памяти объемами 32, 64 и 128 Гбайт. Мы будем изучать на примере старшей версии.

GOODRAM microSDXC 128GB IRDM обзор

К моменту публикации продажи в России еще не стартовали.

Комплектация

Карту памяти покупатель получает упакованной в традиционный блистер. Приведены данные по сертификации и соответствию классам скорости. Предоставляется пожизненная гарантия. В комплекте идет переходник на SD формат.

Внешний вид

Корпус GOODRAM microSDXC 128GB IRDM окрашен в черный цвет. На крышку нанесен логотип серии.

Соответствует классу скорости V30 UHS-I U3. Скорость чтения до 100 MB/s.

Защита от рентгеновских лучей и влаги. Эксплуатироваться может в широком температурном диапазоне.

Тесты Verbatim 44085

Crystal Disk Mark

Важно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.

AS SSD Bench

HD Tune

AJA

Anvil

Итоги по GOODRAM microSDXC 128GB IRDM

GOODRAM microSDXC 128GB IRDM станет правильным выбором в качестве накопителя для экшн-камер с поддержкой съемки 4К, видеорегистраторов с поддержкой Super HD съемки с высоким битрейтом, смартфонов и планшетов, а также карманным консолям. Пожизненная гарантия, наличие в комплекте переходника SD.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".