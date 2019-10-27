Обзор карты памяти GOODRAM microSDXC 128GB IRDM (IR-M3AA-1280R12)

2019-10-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - GOODRAM microSDXC 128GB IRDM; [219]
На выставке IFA 2019 в Берлине одной из новинок стала карта памяти формата microSD от GOODRAM, оптимизированная под съемку контента в 4К разрешении, а также фотосъемку в RAW. В рамках линейки MICROCARD IRDM доступны карты памяти объемами 32, 64 и 128 Гбайт. Мы будем изучать на примере старшей версии.

GOODRAM microSDXC 128GB IRDM

К моменту публикации продажи в России еще не стартовали.

GOODRAM microSDXC 128GB IRDM обзор

Комплектация

Карту памяти покупатель получает упакованной в традиционный блистер. Приведены данные по сертификации и соответствию классам скорости. Предоставляется пожизненная гарантия. В комплекте идет переходник на SD формат.

GOODRAM microSDXC 128GB IRDM

Внешний вид

GOODRAM microSDXC 128GB IRDM

Корпус GOODRAM microSDXC 128GB IRDM окрашен в черный цвет. На крышку нанесен логотип серии.

GOODRAM microSDXC 128GB IRDM

Соответствует классу скорости V30 UHS-I U3. Скорость чтения до 100 MB/s.

GOODRAM microSDXC 128GB IRDM

Защита от рентгеновских лучей и влаги. Эксплуатироваться может в широком температурном диапазоне.

GOODRAM microSDXC 128GB IRDM

Тесты Verbatim 44085

Важно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.

Crystal Disk Mark

GOODRAM microSDXC 128GB IRDM

AS SSD Bench

GOODRAM microSDXC 128GB IRDM

GOODRAM microSDXC 128GB IRDM

HD Tune

GOODRAM microSDXC 128GB IRDM

GOODRAM microSDXC 128GB IRDM

GOODRAM microSDXC 128GB IRDM

GOODRAM microSDXC 128GB IRDM

AJA

GOODRAM microSDXC 128GB IRDM

Anvil

GOODRAM microSDXC 128GB IRDM

Итоги по GOODRAM microSDXC 128GB IRDM

Золото. Выбор редакции MegaObzorGOODRAM microSDXC 128GB IRDM станет правильным выбором в качестве накопителя для экшн-камер с поддержкой съемки 4К, видеорегистраторов с поддержкой Super HD съемки с высоким битрейтом, смартфонов и планшетов, а также карманным консолям. Пожизненная гарантия, наличие в комплекте переходника SD.
GOODRAM microSDXC 128GB IRDM получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы GOODRAM microSDXC 128GB IRDM
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