Обзор GRAVITERO NEW 4G LTE. Премиальный видеорегистратор с облачным сервисом

В рамках «Лаборатории» мы проводили проводили тестирование GRAVITERO NAVI 4G GRAVITERO 4G , одной из особенностей которых была возможность дистанционного мониторинга автомобиля. Не так давно компания пополнила модельную линейку, выпустив Gravitero New 4G LTE с поддержкой двухканальной съемки, GPS-модулем и поддержкой облачного сервиса.

Комплектация

Он уже находится в свободной продаже. Рекомендованная стоимость 24 900 рублей.Упакован в коробку со светлым оформлением. Внутри комплектующие распределены по отдельным отсекам. Помимо видеорегистратора, это GPS-антенна, адаптер питания, внешняя камера, площадка на лобовое стекло, руководство пользователя. Отдельно отметим скоростную карту памяти Kingston Canvas Select Plus объемом 32 Гбайт.

Внешний вид

Конструкция предполагает проведение скрытой установки и как итог, отсутствие свисающих кабелей в салоне и необходимости съема на время длительной парковки.

Причем, с учетом наличия 4G-модуля с самостоятельным доступом в сеть и наличием приложения для смартфона с облачным сервисом, выполняется охранный функционал с получением уведомлений при срабатывании датчика удара.

Он не провоцирует риск получения штрафов за наличие ограничивающих обзор предметов на лобовом стекле.

Сама форма видеорегистратора позволяет разместить его в районе салонного зеркала. GRAVITERO NEW 4G LTE получила встроенный цветной дисплей.

В один клик можно будет сделать фото, защитить ролик от перезаписи, активировать беспроводной модуль.

На боковой грани слот с уже установленной картой памяти. И отдельный слот под SIM-карту. Она будет необходима для постоянного доступа к облачному сервису

Для крепления используется площадка с двухсторонним скотчем. Снимается и ставится в нее сдвигом. Способ крепежа в ходе длительного теста показал себя как надежный.

Изначально продумали вопрос монтажа в бортовую цепь питания. В комплекте идет адаптер с клеммами и предохранителями.

Используется внешний блок антенны GPS. Так, в автомобилях с двойным остеклением и нагревом можно будет разместить антенну на расстоянии, обеспечив уверенный прием.

Внешняя камера у GRAVITERO NEW 4G LTE выполнена в пластиковом корпусе. Есть возможность изменять угол наклона. Она крепится также при помощи двухстороннего скотча.

Софт

Все кабели с запасом по длине. Скрытый монтаж можно будет провести в автомобилях с разными типами кузова.Видеорегистратор поддерживает облачный сервис и предлагает приложение для смартфонов, работающих на базе iOS и Android. Включение точки доступа Wi-Fi проходит нажатием на кнопку.

В главном окне выводится изображение с камеры. Текущее местоположение и рабочий статус. Кнопки просмотра файлов и настроек.

Список файлов с функциями переноса выбранных в память смартфона. Лишние файлы можно будет удалить.

Настройки параметров работы. Разная чувствительность датчика удара. Пробуждение при ударе и сохранение видео.

Тесты

Дневная съемка GRAVITERO NEW 4G LTE

Ночная съемка GRAVITERO NEW 4G LTE

Дополнительная камера GRAVITERO NEW 4G LTE

Итоги

Съемка на основном канале ведется в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Угол обзора 140 градусов.Детализация сохраняется в ночное время. Для просмотра файлов не требуется установка кодеков.Вторую камеру мы направили для съемки происходящего в салоне. Способ подключения здесь позволяет убрать основную длину. Такой сеттинг будет актуален для такси или служебного транспорта.GRAVITERO NEW 4G LTE – двухканальный видеорегистратор премиального уровня с поддержкой облачного сервиса. Приложение для смартфона, скрытый монтаж, внешняя GPS-антенна, набор для прямого монтажа в бортовую цепь питания автомобиля, дисплей, интуитивное управление, голосовые подсказки, скоростная карта в комплекте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".