Обзор GRAVITERO NEW 4G LTE. Премиальный видеорегистратор с облачным сервисом

Он уже находится в свободной продаже. Рекомендованная стоимость 24 900 рублей.
КомплектацияУпакован в коробку со светлым оформлением. Внутри комплектующие распределены по отдельным отсекам. Помимо видеорегистратора, это GPS-антенна, адаптер питания, внешняя камера, площадка на лобовое стекло, руководство пользователя. Отдельно отметим скоростную карту памяти Kingston Canvas Select Plus объемом 32 Гбайт.
Внешний видКонструкция предполагает проведение скрытой установки и как итог, отсутствие свисающих кабелей в салоне и необходимости съема на время длительной парковки.
Причем, с учетом наличия 4G-модуля с самостоятельным доступом в сеть и наличием приложения для смартфона с облачным сервисом, выполняется охранный функционал с получением уведомлений при срабатывании датчика удара.
Он не провоцирует риск получения штрафов за наличие ограничивающих обзор предметов на лобовом стекле.
Сама форма видеорегистратора позволяет разместить его в районе салонного зеркала. GRAVITERO NEW 4G LTE получила встроенный цветной дисплей.
В один клик можно будет сделать фото, защитить ролик от перезаписи, активировать беспроводной модуль.
На боковой грани слот с уже установленной картой памяти. И отдельный слот под SIM-карту. Она будет необходима для постоянного доступа к облачному сервису
Для крепления используется площадка с двухсторонним скотчем. Снимается и ставится в нее сдвигом. Способ крепежа в ходе длительного теста показал себя как надежный.
Изначально продумали вопрос монтажа в бортовую цепь питания. В комплекте идет адаптер с клеммами и предохранителями.
Используется внешний блок антенны GPS. Так, в автомобилях с двойным остеклением и нагревом можно будет разместить антенну на расстоянии, обеспечив уверенный прием.
Внешняя камера у GRAVITERO NEW 4G LTE выполнена в пластиковом корпусе. Есть возможность изменять угол наклона. Она крепится также при помощи двухстороннего скотча.
Все кабели с запасом по длине. Скрытый монтаж можно будет провести в автомобилях с разными типами кузова.
СофтВидеорегистратор поддерживает облачный сервис и предлагает приложение для смартфонов, работающих на базе iOS и Android. Включение точки доступа Wi-Fi проходит нажатием на кнопку.
В главном окне выводится изображение с камеры. Текущее местоположение и рабочий статус. Кнопки просмотра файлов и настроек.
Список файлов с функциями переноса выбранных в память смартфона. Лишние файлы можно будет удалить.
Настройки параметров работы. Разная чувствительность датчика удара. Пробуждение при ударе и сохранение видео.
ТестыСъемка на основном канале ведется в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Угол обзора 140 градусов.
Дневная съемка GRAVITERO NEW 4G LTE
Детализация сохраняется в ночное время. Для просмотра файлов не требуется установка кодеков.
Ночная съемка GRAVITERO NEW 4G LTE
Вторую камеру мы направили для съемки происходящего в салоне. Способ подключения здесь позволяет убрать основную длину. Такой сеттинг будет актуален для такси или служебного транспорта.
Дополнительная камера GRAVITERO NEW 4G LTE
ИтогиGRAVITERO NEW 4G LTE – двухканальный видеорегистратор премиального уровня с поддержкой облачного сервиса. Приложение для смартфона, скрытый монтаж, внешняя GPS-антенна, набор для прямого монтажа в бортовую цепь питания автомобиля, дисплей, интуитивное управление, голосовые подсказки, скоростная карта в комплекте.
GRAVITERO NEW 4G LTE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".