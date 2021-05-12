Обзор GRAVITERO NEW 4G LTE. Премиальный видеорегистратор с облачным сервисом

В рамках «Лаборатории» мы проводили проводили тестирование GRAVITERO NAVI 4G и GRAVITERO 4G, одной из особенностей которых была возможность дистанционного мониторинга автомобиля. Не так давно компания пополнила модельную линейку, выпустив Gravitero New 4G LTE с поддержкой двухканальной съемки, GPS-модулем и поддержкой облачного сервиса.

GRAVITERO NEW 4G LTE

Он уже находится в свободной продаже. Рекомендованная стоимость 24 900 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку со светлым оформлением. Внутри комплектующие распределены по отдельным отсекам. Помимо видеорегистратора, это GPS-антенна, адаптер питания, внешняя камера, площадка на лобовое стекло, руководство пользователя. Отдельно отметим скоростную карту памяти Kingston Canvas Select Plus объемом 32 Гбайт.

GRAVITERO NEW 4G LTE

Внешний вид

Конструкция предполагает проведение скрытой установки и как итог, отсутствие свисающих кабелей в салоне и необходимости съема на время длительной парковки.

GRAVITERO NEW 4G LTE

Причем, с учетом наличия 4G-модуля с самостоятельным доступом в сеть и наличием приложения для смартфона с облачным сервисом, выполняется охранный функционал с получением уведомлений при срабатывании датчика удара.

GRAVITERO NEW 4G LTE

Он не провоцирует риск получения штрафов за наличие ограничивающих обзор предметов на лобовом стекле.

GRAVITERO NEW 4G LTE

Сама форма видеорегистратора позволяет разместить его в районе салонного зеркала. GRAVITERO NEW 4G LTE получила встроенный цветной дисплей.

GRAVITERO NEW 4G LTE

GRAVITERO NEW 4G LTE

В один клик можно будет сделать фото, защитить ролик от перезаписи, активировать беспроводной модуль.

GRAVITERO NEW 4G LTE

На боковой грани слот с уже установленной картой памяти. И отдельный слот под SIM-карту. Она будет необходима для постоянного доступа к облачному сервису

GRAVITERO NEW 4G LTE

Для крепления используется площадка с двухсторонним скотчем. Снимается и ставится в нее сдвигом. Способ крепежа в ходе длительного теста показал себя как надежный.

GRAVITERO NEW 4G LTE

Изначально продумали вопрос монтажа в бортовую цепь питания. В комплекте идет адаптер с клеммами и предохранителями.

GRAVITERO NEW 4G LTE

Используется внешний блок антенны GPS. Так, в автомобилях с двойным остеклением и нагревом можно будет разместить антенну на расстоянии, обеспечив уверенный прием.

GRAVITERO NEW 4G LTE

Внешняя камера у GRAVITERO NEW 4G LTE выполнена в пластиковом корпусе. Есть возможность изменять угол наклона. Она крепится также при помощи двухстороннего скотча.

GRAVITERO NEW 4G LTE

Все кабели с запасом по длине. Скрытый монтаж можно будет провести в автомобилях с разными типами кузова.

Софт

Видеорегистратор поддерживает облачный сервис и предлагает приложение для смартфонов, работающих на базе iOS и Android. Включение точки доступа Wi-Fi проходит нажатием на кнопку.

В главном окне выводится изображение с камеры. Текущее местоположение и рабочий статус. Кнопки просмотра файлов и настроек.

Список файлов с функциями переноса выбранных в память смартфона. Лишние файлы можно будет удалить.

Настройки параметров работы. Разная чувствительность датчика удара. Пробуждение при ударе и сохранение видео.

Тесты

Съемка на основном канале ведется в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Угол обзора 140 градусов.

Дневная съемка GRAVITERO NEW 4G LTE

Детализация сохраняется в ночное время. Для просмотра файлов не требуется установка кодеков.

Ночная съемка GRAVITERO NEW 4G LTE

Вторую камеру мы направили для съемки происходящего в салоне. Способ подключения здесь позволяет убрать основную длину. Такой сеттинг будет актуален для такси или служебного транспорта.

Дополнительная камера GRAVITERO NEW 4G LTE

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorGRAVITERO NEW 4G LTE – двухканальный видеорегистратор премиального уровня с поддержкой облачного сервиса. Приложение для смартфона, скрытый монтаж, внешняя GPS-антенна, набор для прямого монтажа в бортовую цепь питания автомобиля, дисплей, интуитивное управление, голосовые подсказки, скоростная карта в комплекте.
GRAVITERO NEW 4G LTE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы GRAVITERO NEW 4G LTE
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