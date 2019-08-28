Обзор Gamdias ULISSES MF1. Надежное игровое кресло до 200 кг и рост до 200 см

Сегодня мы детально изучим флагманское кресло в линейке компании Gamdias, изготовленное из высококачественных материалов и получившее ортопедическую конструкцию. В отличие от большинства протестированных нами решений Gamdias ULISSES MF1 рассчитано на людей с весом до 200 кг и ростом до 200 см. Младшие модели обладают куда более скромными характеристиками.
Gamdias ULISSES MF1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Рекомендованная стоимость его составляет 19990 рублей.
Gamdias ULISSES MF1 обзор
КомплектацияПоставляется кресло в разобранном виде в массивной коробке из неокрашенного картона. Комплект включает все необходимое для начала эксплуатации сразу после покупки. Комплект включает пять колесиков, набор винтов с Г-образным ключом, две съемные подушки, газлифт, крестовину.
СборкаПеред началом необходимо будет провести сборку кресла. С этим вполне можно справиться в одни руки, процесс подробно описан в комплектной инструкции.
Мы всегда начинаем с установки в крестовину колес и газлифта. Крестовина в этой модели металлическая, обеспечивая дополнительную надежность.
Колеса пластиковые с шарнирным соединением. Скольжение хорошее на разных типах поверхностей. Ламинат не царапают.
После этого собираем спинку и сиденье с помощью комплектных винтов и ключа. Ставим мультиблок. Одеваем декоративные пластиковые уголки.
Остается зафиксировать собранное сиденье на ранее подготовленную крестовину с газлифтом.
Внешний видGamdias ULISSES MF1 достаточно массивное кресло с широкой спинкой. В основе используется стальной каркас, обтянутый экокожей.
Есть несколько вариантов цветового оформления: черное, черно-красное, черно-желтое и черно-белое. В зависимости от варианта меняется цвет окантовки блоков на спинке и сиденье.
Сам внешний вид строгий. Здесь в отличие от Gamdias Hercules E3 отсутствуют элементы с подсветкой.
Как и в гоночных автомобилях выполнено оно по типу «ковша» с эргономичной формой и боковой поддержкой. В верхней зоне спинки декоративные вырезы под ремни безопасности и вышитый логотип производителя.
Наполнено вспененным материалом, удерживающим изначально заданную форму. Это кресло выдерживает вес до 200 кг.
Подлокотники с регулируемой высотой. Можно поворачивать в стороны. Не люфтят в разном положении.
Есть пара съемных анатомических подушек. Они выполнены из того же материала, что и основная часть. На них нанесен логотип производителя. По периметру аккуратная строчка.
Тут используется газлифт 4 класса. Мультиблок дает возможность регулировать высоту расположения сиденья. Есть механизм качания и необходимый уровень регулировки.
Помимо этого, меняется угол откидывания спинки в пределах 150 градусов. Центр тяжести хорошо подобран, оно не перевешивает и опрокидывается во время качания.
Тесты
Наличие в комплекте двух съемных анатомических подушек обеспечивает дополнительный уровень комфорта и отсутствие неприятных ощущений в позвоночнике при длительных сессиях работы за ПК. Они достаточно мягкие.
Посадка комфортная. Есть все необходимое для подбора оптимальной формы и расположения. В кресле удобно сидеть людям с разным весом и ростом. Крестовину можно использовать в качестве подставки под ноги.
Итоги по Gamdias ULISSES MF1Gamdias ULISSES MF1 по качеству исполнения и используемым материалам не уступает моделям конкурентов более высокого ценового сегмента. Такое кресло заметно снижает нагрузку на позвоночник и спину. В нем можно комфортно расположиться на рабочем места выбрав нужную позицию. Строгий дизайн и отсутствие подсветки расширяет возрастную аудиторию и сценарии эксплуатации. Отдельно стоит отметить возможность эксплуатации пользователями с повышенным весом и высоким ростом.
Gamdias ULISSES MF1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".