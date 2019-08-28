Обзор Gamdias ULISSES MF1. Надежное игровое кресло до 200 кг и рост до 200 см

2019-08-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Gamdias ULISSES MF1; [187]
Сегодня мы детально изучим флагманское кресло в линейке компании Gamdias, изготовленное из высококачественных материалов и получившее ортопедическую конструкцию. В отличие от большинства протестированных нами решений Gamdias ULISSES MF1 рассчитано на людей с весом до 200 кг и ростом до 200 см. Младшие модели обладают куда более скромными характеристиками.

Gamdias ULISSES MF1

Рекомендованная стоимость его составляет 19990 рублей.

Gamdias ULISSES MF1 обзор

Комплектация

Поставляется кресло в разобранном виде в массивной коробке из неокрашенного картона. Комплект включает все необходимое для начала эксплуатации сразу после покупки. Комплект включает пять колесиков, набор винтов с Г-образным ключом, две съемные подушки, газлифт, крестовину.

Gamdias ULISSES MF1

Сборка

Перед началом необходимо будет провести сборку кресла. С этим вполне можно справиться в одни руки, процесс подробно описан в комплектной инструкции.

Gamdias ULISSES MF1

Мы всегда начинаем с установки в крестовину колес и газлифта. Крестовина в этой модели металлическая, обеспечивая дополнительную надежность.

Gamdias ULISSES MF1

Колеса пластиковые с шарнирным соединением. Скольжение хорошее на разных типах поверхностей. Ламинат не царапают.

Gamdias ULISSES MF1

После этого собираем спинку и сиденье с помощью комплектных винтов и ключа. Ставим мультиблок. Одеваем декоративные пластиковые уголки.

Gamdias ULISSES MF1

Остается зафиксировать собранное сиденье на ранее подготовленную крестовину с газлифтом.

Внешний вид

Gamdias ULISSES MF1 достаточно массивное кресло с широкой спинкой. В основе используется стальной каркас, обтянутый экокожей.

Gamdias ULISSES MF1

Есть несколько вариантов цветового оформления: черное, черно-красное, черно-желтое и черно-белое. В зависимости от варианта меняется цвет окантовки блоков на спинке и сиденье.

Gamdias ULISSES MF1

Сам внешний вид строгий. Здесь в отличие от Gamdias Hercules E3 отсутствуют элементы с подсветкой.

Gamdias ULISSES MF1

Как и в гоночных автомобилях выполнено оно по типу «ковша» с эргономичной формой и боковой поддержкой. В верхней зоне спинки декоративные вырезы под ремни безопасности и вышитый логотип производителя.

Gamdias ULISSES MF1

Наполнено вспененным материалом, удерживающим изначально заданную форму. Это кресло выдерживает вес до 200 кг.

Gamdias ULISSES MF1

Подлокотники с регулируемой высотой. Можно поворачивать в стороны. Не люфтят в разном положении.

Gamdias ULISSES MF1

Есть пара съемных анатомических подушек. Они выполнены из того же материала, что и основная часть. На них нанесен логотип производителя. По периметру аккуратная строчка.

Gamdias ULISSES MF1

Тут используется газлифт 4 класса. Мультиблок дает возможность регулировать высоту расположения сиденья. Есть механизм качания и необходимый уровень регулировки.

Gamdias ULISSES MF1

Помимо этого, меняется угол откидывания спинки в пределах 150 градусов. Центр тяжести хорошо подобран, оно не перевешивает и опрокидывается во время качания.

Gamdias ULISSES MF1

Тесты

Gamdias ULISSES MF1

Наличие в комплекте двух съемных анатомических подушек обеспечивает дополнительный уровень комфорта и отсутствие неприятных ощущений в позвоночнике при длительных сессиях работы за ПК. Они достаточно мягкие.

Gamdias ULISSES MF1

Посадка комфортная. Есть все необходимое для подбора оптимальной формы и расположения. В кресле удобно сидеть людям с разным весом и ростом. Крестовину можно использовать в качестве подставки под ноги.

Gamdias ULISSES MF1

Итоги по Gamdias ULISSES MF1

Золото. Выбор редакции MegaObzorGamdias ULISSES MF1 по качеству исполнения и используемым материалам не уступает моделям конкурентов более высокого ценового сегмента. Такое кресло заметно снижает нагрузку на позвоночник и спину. В нем можно комфортно расположиться на рабочем места выбрав нужную позицию. Строгий дизайн и отсутствие подсветки расширяет возрастную аудиторию и сценарии эксплуатации. Отдельно стоит отметить возможность эксплуатации пользователями с повышенным весом и высоким ростом.
Gamdias ULISSES MF1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Gamdias ULISSES MF1
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