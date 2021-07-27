Обзор GoodRAM CX400 Gen.2 512Gb (SSDPR-CX400-512-G2). Твердотельный диск под системы для работы

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование 2.5-дюймового твердотельного накопителя серии GoodRAM CX400 , предложившего хорошее сочетание технического оснащения и высокие скорости работы с данными. Позже это семейство накопителей было обновлено и сегодня в центре внимания у нас GoodRAM CX400 gen.2 с тем же объемом 512 Гбайт. Такой объем является золотой серединой, как в качестве системного, так и дополнительного.

Комплектация

Приобрести его в среднем можно за 5 200 рублей. После обновления также было сохранена ориентированность на массового пользователя.Поставляется в блистере, зафиксированным внутри в прозрачный блистер. На обратной стороне можно обратить внимание на предоставляемую 3-летнюю гарантию. Комплект включает только сам накопитель.

Внешний вид

Корпус диска выполнен из пластика черного цвета. Оформление минималистичное. На крышке логотип бренда и название серии. Здесь же отметка по второму поколению.

С обратной стороны наклейка с техническими данными. Есть серийный номер и общая информация по диску.

На основании и боковых гранях винтовые отверстия для монтажа в ноутбуке или системном блоке. Универсальное исполнение с небольшой толщиной 7 мм.

Подключается GoodRAM CX400 Gen.2 с помощью SATA интерфейса. Заявленные скорости чтения и записи до 550 и 500 МБ/с соответственно.

В линейке доступны решения с объемами 128, 256, 512 Гбайт и 1 Тбайт. Используется TLC 3D NAND.

Софт

Основой стал одноядерный контроллер PS3111-S11. Он создавался с расчетом на системы без постоянной высокой нагрузки на систему, наиболее распространённый сценарий эксплуатации ПК и ноутбуков.С официального сайта для накопителя можно загрузить фирменную утилиту Optimum SSD Tool. Запуск программы проходит только при наличии активного доступа в сеть.

В главном окне выводится статус диска. Доступный объем и расклад по занимаемому пространству в зависимости от типа данных.

Встроенный инструмент для оценки быстродействия.

Проверка обновления.

Тесты GoodRAM CX400 Gen.2 512Gb

AS SSD Benchmark:

Опция по переносу данных с жесткого диска на твердотельный накопитель.

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

Anvil

AJA

Итоги

Серия GoodRAM CX400 Gen.2 станет хорошим выбором при поиске твердотельного диска в формате 2.5 дюйма с ограниченным бюджетом на покупку. К его плюсам отнесем высокие скорости обмена данными, корпус с небольшой толщиной и 3-летнюю гарантию. Оптимальный выбор для систем, используемых для работы и выполнения типовых сценариев.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".