Обзор GoodRAM CX400 512 GB (SSDPR-CX400-512). Твердотельный диск для ноутбука и ПК

2019-09-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - GoodRAM SSDPR-CX400-512; [277]
Не так давно мы опубликовали репортаж со стенда GoodRAM на IFA 2019. Одной из представленных новинок стали накопители серии GoodRAM CX400 с увеличенной надежностью и скоростью работы с данными. Построены эти SSD с использованием 3D NAND в связке с двухканальным контроллером Phison S11.

Эти твердотельные диски уже широко представлены в российских магазинах. Актуальные предложения собраны в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

GoodRAM CX400 обзор

Комплектация

Поставляется в блистере с обновленным оформлением. На обратной стороне представлены основные особенности его работы. Предлагается трехлетнее гарантийное обслуживание.

Внешний вид и оснащение

Выполнен в форм-факторе накопителя 2.5-дюйма. Корпус из черного пластика. На лицевую сторону нанесена наклейка с названием модели и логотипом производителя.

Подключается GoodRAM CX400 при помощи традиционного SATA интерфейса. Заявлены скорости чтения и записи на уровне 550 и 490 MB/s.

В серии представлены диски объемами 128, 256 и 512 Гбайт, а также 1 Тбайт. На внутренней стороне наклейка с техническими данными.

Внутри корпуса скрывается печатная плата с контроллером Phison S11. Это двухканальный чип. В этом накопителе он работает с чипами памяти 3D TLC от Toshiba.

Софт

С официального сайта производителя можно загрузить утилиту Optimum SSD Tool. В главном окне программы выводится общая информация по накопителю с отображением состояния и типа записанных данных.

Проводится обновление прошивки.

Есть опция переноса данных с выбранного накопителя в системе.

Вкладка для получения технической поддержки.

Общие настройки самой программы. Здесь же обновляется версия приложения и проводится активация твердотельного накопителя.

Тесты

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Тест скорости работы с данными:

AJA

Anvil

Итоги по GoodRAM CX400

Золото. Выбор редакции MegaObzorGoodRAM CX400 недорогой твердотельный накопитель с высокой скоростью обмена данными. Трехлетнее гарантийное обслуживание, поддержка программного обеспечения. Его можно рассматривать для установки в настольные системы и ноутбуки. Из слабых сторон можно отметить снижение скоростей чтения и записи при заполнении накопителя.
GoodRAM CX400 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы GoodRAM SSDPR-CX400-512
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