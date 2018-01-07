Обзор GoodRAM CL100 240GB (SSDPR-CL100-240). Выбираем дешевый SSD

Твердотельные накопители перестали быть экзотикой. SSD можно смело рекомендовать для установки, как в высокопроизводительные, так и рабочие машины. Не будем забывать еще и про апгрейд ноутбуков, позволяющий при ограниченных финансовых вложениях оживить даже устаревшие устройства. Причем с каждым годом средняя стоимость 1 гигабайта снижается, сокращая разрыв между жесткими дисками. Тестируемый сегодня GoodRAM CL100 240GB относится к доступному сегменту, являясь одним из самых доступных среди моделей, представленных на российском рынке.

GoodRAM SSDPR-CL100-240 обзор

Основан этот накопитель на двухъядерном контроллере с TLC NAND памятью. Помимо тестируемой сегодня версии объемом 240 Гбайт, доступен еще и на 120 Гбайт.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с изображением накопителя и краткими данными по его характеристикам. Внутри он зафиксирован на твердой подложке.

Помимо самого диска, покупатель получает рамку для увеличения толщины, а также набор технической документации.

Внешний вид

Ожидаемо GoodRAM CL100 выполнен в корпусе из пластика. Толщина 7 мм, плюс в комплекте есть рамка, увеличивающая его толщину.

Накопитель может рассматриваться для апгрейда ноутбуков, подходит и для современных и для уже устаревших моделей.

Подключается при помощи традиционного SATA интерфейса.

На лицевую сторону корпуса нанесена декоративная наклейка, с обратной стороны с техническими данными.

Начинка

Внутри находится плата из зеленого текстолита, основанная на базе контроллера Silicon Motion SM2256K. Это четырехканальныйй процессор. В контроллере используется фирменная технология обнаружения и коррекции ошибок NANDXtend. По словам производителя, это позволило более чем втрое повысить надежность накопителей на флэш-памяти типа TLC NAND, по сравнению с моделями, в которых используются механизмы обнаружения и коррекции ошибок BCH ECC.Особенностью этого решения является отсутствие буферной памяти.

Установлены чипы Micron TLC 3D-NAND. Общий объем составляет 288 Гбайт, часть памяти используется как резервная.

Тесты GOODRAM Iridium Pro 480Gb

Итоги по GoodRAM CL100 240GB

С учетом стоимости GoodRAM CL100 240GB, можно рекомендовать при ограниченном бюджете на сборку системы. В своем ценовом сегменте он демонстрирует хорошие данные скорости обмена данными и надежность их хранения. К особенностям работы отнесем снижение быстродействия при продолжительной нагрузке, связанной впервую очередь с отсутствием буферной памяти.