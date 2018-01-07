Обзор GoodRAM CL100 240GB (SSDPR-CL100-240). Выбираем дешевый SSD

2018-01-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - GoodRAM CL100 240GB (SSDPR-CL100-240); [289]
Твердотельные накопители перестали быть экзотикой. SSD можно смело рекомендовать для установки, как в высокопроизводительные, так и рабочие машины. Не будем забывать еще и про апгрейд ноутбуков, позволяющий при ограниченных финансовых вложениях оживить даже устаревшие устройства. Причем с каждым годом средняя стоимость 1 гигабайта снижается, сокращая разрыв между жесткими дисками. Тестируемый сегодня GoodRAM CL100 240GB относится к доступному сегменту, являясь одним из самых доступных среди моделей, представленных на российском рынке.

GoodRAM CL100 240GB

Основан этот накопитель на двухъядерном контроллере с TLC NAND памятью. Помимо тестируемой сегодня версии объемом 240 Гбайт, доступен еще и на 120 Гбайт.

GoodRAM SSDPR-CL100-240 обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с изображением накопителя и краткими данными по его характеристикам. Внутри он зафиксирован на твердой подложке.

GoodRAM CL100 240GB

Помимо самого диска, покупатель получает рамку для увеличения толщины, а также набор технической документации.

GoodRAM CL100 240GB

Внешний вид

Ожидаемо GoodRAM CL100 выполнен в корпусе из пластика. Толщина 7 мм, плюс в комплекте есть рамка, увеличивающая его толщину.

GoodRAM CL100 240GB

Накопитель может рассматриваться для апгрейда ноутбуков, подходит и для современных и для уже устаревших моделей.

GoodRAM CL100 240GB

Подключается при помощи традиционного SATA интерфейса.

GoodRAM CL100 240GB

На лицевую сторону корпуса нанесена декоративная наклейка, с обратной стороны с техническими данными.

GoodRAM CL100 240GB

Начинка

Внутри находится плата из зеленого текстолита, основанная на базе контроллера Silicon Motion SM2256K. Это четырехканальныйй процессор. В контроллере используется фирменная технология обнаружения и коррекции ошибок NANDXtend. По словам производителя, это позволило более чем втрое повысить надежность накопителей на флэш-памяти типа TLC NAND, по сравнению с моделями, в которых используются механизмы обнаружения и коррекции ошибок BCH ECC.Особенностью этого решения является отсутствие буферной памяти.

GoodRAM CL100 240GB

Установлены чипы Micron TLC 3D-NAND. Общий объем составляет 288 Гбайт, часть памяти используется как резервная.

GoodRAM CL100 240GB

Тесты GOODRAM Iridium Pro 480Gb

GoodRAM CL100 240GB

МодельДанные
КорпусAerocool DreamBox
Материнская платаASUS X99-AII
ПроцессорIntel Core i7-5960X (oc - 4500 МГц)
Кулер для процессораRAIJINTEK TRITON 240
ВидеокартаPalit GTX1080 Super JetStream
Оперативная памятьKingston HyperX Fury DDR4 32GB (oc - 2700 МГц)
Жесткий дискIntel SSD 530 240 ГБ
Жесткий диск 2Crucial MX300 750 GB
Жесткий диск 2Kingston SSDNow UV400 480 GB
Блок питанияZalman ZM850-EBT
АудиоCreative Sound BlasterX G5
МониторSamsung C32F391FWI
Монитор 2Philips 242G5DJEB
МышкаRazer DeathAdder Elite
КлавиатураRazer BlackWidow Chroma
Операционная системаWindows Pro 10


HD Tune Pro:

GoodRAM CL100 240GB

GoodRAM CL100 240GB

GoodRAM CL100 240GB

GoodRAM CL100 240GB

GoodRAM CL100 240GB



CrystalDiskMark:

GoodRAM CL100 240GB



AS SSD Benchmark:

GoodRAM CL100 240GB



Тест скорости работы с данными:

GoodRAM CL100 240GB

Итоги по GoodRAM CL100 240GB

С учетом стоимости GoodRAM CL100 240GB, можно рекомендовать при ограниченном бюджете на сборку системы. В своем ценовом сегменте он демонстрирует хорошие данные скорости обмена данными и надежность их хранения. К особенностям работы отнесем снижение быстродействия при продолжительной нагрузке, связанной впервую очередь с отсутствием буферной памяти.

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