Обзор GoodRAM CL100 240GB (SSDPR-CL100-240). Выбираем дешевый SSD

Твердотельные накопители перестали быть экзотикой. SSD можно смело рекомендовать для установки, как в высокопроизводительные, так и рабочие машины. Не будем забывать еще и про апгрейд ноутбуков, позволяющий при ограниченных финансовых вложениях оживить даже устаревшие устройства. Причем с каждым годом средняя стоимость 1 гигабайта снижается, сокращая разрыв между жесткими дисками. Тестируемый сегодня GoodRAM CL100 240GB относится к доступному сегменту, являясь одним из самых доступных среди моделей, представленных на российском рынке.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Тест скорости работы с данными:
Основан этот накопитель на двухъядерном контроллере с TLC NAND памятью. Помимо тестируемой сегодня версии объемом 240 Гбайт, доступен еще и на 120 Гбайт.
GoodRAM SSDPR-CL100-240 обзор
КомплектацияПоставляется в компактной коробке с изображением накопителя и краткими данными по его характеристикам. Внутри он зафиксирован на твердой подложке.
Помимо самого диска, покупатель получает рамку для увеличения толщины, а также набор технической документации.
Внешний видОжидаемо GoodRAM CL100 выполнен в корпусе из пластика. Толщина 7 мм, плюс в комплекте есть рамка, увеличивающая его толщину.
Накопитель может рассматриваться для апгрейда ноутбуков, подходит и для современных и для уже устаревших моделей.
Подключается при помощи традиционного SATA интерфейса.
На лицевую сторону корпуса нанесена декоративная наклейка, с обратной стороны с техническими данными.
НачинкаВнутри находится плата из зеленого текстолита, основанная на базе контроллера Silicon Motion SM2256K. Это четырехканальныйй процессор. В контроллере используется фирменная технология обнаружения и коррекции ошибок NANDXtend. По словам производителя, это позволило более чем втрое повысить надежность накопителей на флэш-памяти типа TLC NAND, по сравнению с моделями, в которых используются механизмы обнаружения и коррекции ошибок BCH ECC.Особенностью этого решения является отсутствие буферной памяти.
Установлены чипы Micron TLC 3D-NAND. Общий объем составляет 288 Гбайт, часть памяти используется как резервная.
Тесты GOODRAM Iridium Pro 480Gb
|Модель
|Данные
|Корпус
|Aerocool DreamBox
|Материнская плата
|ASUS X99-AII
|Процессор
|Intel Core i7-5960X (oc - 4500 МГц)
|Кулер для процессора
|RAIJINTEK TRITON 240
|Видеокарта
|Palit GTX1080 Super JetStream
|Оперативная память
|Kingston HyperX Fury DDR4 32GB (oc - 2700 МГц)
|Жесткий диск
|Intel SSD 530 240 ГБ
|Жесткий диск 2
|Crucial MX300 750 GB
|Жесткий диск 2
|Kingston SSDNow UV400 480 GB
|Блок питания
|Zalman ZM850-EBT
|Аудио
|Creative Sound BlasterX G5
|Монитор
|Samsung C32F391FWI
|Монитор 2
|Philips 242G5DJEB
|Мышка
|Razer DeathAdder Elite
|Клавиатура
|Razer BlackWidow Chroma
|Операционная система
|Windows Pro 10
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Тест скорости работы с данными: