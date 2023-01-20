Обзор HELST ANEMONE. Складной массажер-ванночка для ног с 9 режимами

Приобрести его можно за 9990 рублей, согласно данным базы Яндекс.Маркет.
Комплект его включает беспроводной пульт управления, кабель USB, инструкцию на русском языке. Упакован в коробку из плотного картона со схематичным изображением и данными по техническим характеристикам.
У него складное исполнение конструкции, состоящей из двух элементов, соединенных между собой резиновой вставкой.
Между собой эти части с двух сторон соединяются металлической направляющей. Для перевода в рабочее положение достаточно потянуть за ручку на крышке.
В собранном положении не занимает много места и его можно будет закинуть с собой в дорожную сумку, взяв в поездку.
Во внутренней камере у HELST ANEMONE шесть групп с роликами. Есть встроенный светодиод с многоцветной подсветкой и воздушная помпа.
Отметки по максимальному уровню воды в резервуаре. На боковой стороне пробка для слива воды после завершения процедуры.
Комплектуется беспроводным пультом с сенсорными кнопками и цифровым дисплеем. Здесь кнопки для изменения температуры, смены режима массажа, таймер, управление подсветкой, включение обеззараживания.
Заряжается пульт через разъем USB-C. Под него на крышке есть углубление, в котором можно будет его разместить, не потеряется, и размещенный в этой нише смотрится как гармоничным элемент общей конструкции.
На основании четыре прорезиненные ножки. Нанесена наклейка с техническими данными. Подключается с помощью кабеля к розетке.
В HELST ANEMONE сочетается роликовый массаж с помощью шести блоков с роликами и гидромассаж с пузырьками. Также во время проведения процедуры вода подогревается до выбранной температуры, повышая комфорт и эффективность массажа. Доступно несколько режимов: комфорт, похудение, сон и здоровье.
Принцип его эксплуатации прост. Складная конструкция раскладывается, в емкость заливается чистая вода с учетом риски по максимальному уровню. С помощью пульта выбирается нужный режим, целевая температура и дополнительные настройки. Время проведения массажа можно регулировать.
По ощущениям, проведение процедуры позволяет заметно расслабиться и восстановить силы. Улучшается кровоток и циркуляция лимфы, идет ускорение обменных процессов. При варикозе и после консультации с лечащим врачом использование холодной и теплой воды сможет увеличить тонус сосудов. Также будет полезна для размягчения кожи и ногтей перед проведением педикюра.