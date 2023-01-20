Обзор HELST ANEMONE. Складной массажер-ванночка для ног с 9 режимами

Современный темп жизни предполагает высокий темп и постоянное движение, что негативно сказывается на состоянии ног. А если еще по долгу работы или по стилю выбирается обувь с высоким каблуком, то сопровождают все припухлость и отеки. Обеспечить отдых для самой нагружаемой части организма можно с помощью массажера. Как пример, HELST ANEMONE поддерживает 9 режимов работы, таймер до 60 минут, регулируемую температуру и сенсорное управление.

HELST ANEMONE

Приобрести его можно за 9990 рублей, согласно данным базы Яндекс.Маркет.

Комплектация

HELST ANEMONE

Комплект его включает беспроводной пульт управления, кабель USB, инструкцию на русском языке. Упакован в коробку из плотного картона со схематичным изображением и данными по техническим характеристикам.

HELST ANEMONE

HELST ANEMONE обзор

Внешний вид

Представлен массажер в белом и сером вариантах исполнения. Внешний вид аккуратный и компактный.

HELST ANEMONE

У него складное исполнение конструкции, состоящей из двух элементов, соединенных между собой резиновой вставкой.

HELST ANEMONE

Между собой эти части с двух сторон соединяются металлической направляющей. Для перевода в рабочее положение достаточно потянуть за ручку на крышке.

HELST ANEMONE

В собранном положении не занимает много места и его можно будет закинуть с собой в дорожную сумку, взяв в поездку.

HELST ANEMONE

Во внутренней камере у HELST ANEMONE шесть групп с роликами. Есть встроенный светодиод с многоцветной подсветкой и воздушная помпа.

HELST ANEMONE

Отметки по максимальному уровню воды в резервуаре. На боковой стороне пробка для слива воды после завершения процедуры.

HELST ANEMONE

Комплектуется беспроводным пультом с сенсорными кнопками и цифровым дисплеем. Здесь кнопки для изменения температуры, смены режима массажа, таймер, управление подсветкой, включение обеззараживания.

HELST ANEMONE

Заряжается пульт через разъем USB-C. Под него на крышке есть углубление, в котором можно будет его разместить, не потеряется, и размещенный в этой нише смотрится как гармоничным элемент общей конструкции.

HELST ANEMONE

На основании четыре прорезиненные ножки. Нанесена наклейка с техническими данными. Подключается с помощью кабеля к розетке.

Тесты

HELST ANEMONE

В HELST ANEMONE сочетается роликовый массаж с помощью шести блоков с роликами и гидромассаж с пузырьками. Также во время проведения процедуры вода подогревается до выбранной температуры, повышая комфорт и эффективность массажа. Доступно несколько режимов: комфорт, похудение, сон и здоровье.

HELST ANEMONE

Принцип его эксплуатации прост. Складная конструкция раскладывается, в емкость заливается чистая вода с учетом риски по максимальному уровню. С помощью пульта выбирается нужный режим, целевая температура и дополнительные настройки. Время проведения массажа можно регулировать.

HELST ANEMONE

По ощущениям, проведение процедуры позволяет заметно расслабиться и восстановить силы. Улучшается кровоток и циркуляция лимфы, идет ускорение обменных процессов. При варикозе и после консультации с лечащим врачом использование холодной и теплой воды сможет увеличить тонус сосудов. Также будет полезна для размягчения кожи и ногтей перед проведением педикюра.

HELST ANEMONE

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHELST ANEMONE – массажер-ванночка для ног с 9 режимами работы, пузырьками, подсветкой и регулируемой температурой нагрева воды. Его складываемая конструкция позволит использовать дома, упростив хранение между процедурами, так и брать с собой в поездки.
HELST ANEMONE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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