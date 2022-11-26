Обзор HELST HMC-1000. Массажная накидка для кресла домой, офис и в машину

Думаем, многие из читателей встречали массажные кресла в торговых центрах и аэропортах, в которых можно провести сеанс массажа. Также их можно купить отдельно, но стоимость не позволяет его назвать доступным для массового пользователя, в качестве альтернативы можно рассмотреть массажную накидку, например, HELST HMC-1000 для дома, офиса и даже автомобиля.

Комплектация

Приобрести можно за 12 тысяч рублей с бесплатной доставкой до дома.Поставляется в коробке из плотного картона с ручкой для переноски. На ее лицевой стороне помимо изображения приведены ключевые особенности исполнения.

Комплект включает адаптеры питания в розетку и прикуриватель, руководство пользователя на русском языке.

HELST HMC-1000 обзор

Внешний вид

Накидка сразу готова для эксплуатации, покупатель получает ее в собранном состоянии. Состоит из сиденья, спинки и подушки.

Для обшивки используется практичный тряпичный материал. Он приятен тактильно и легко очищается от возможных загрязнений.

В оформлении преобладает бежевый цвет. Подходит под интерьер дома и офиса. Не ухудшает внешний вид кресла на которое будет устанавливаться.

На левой стороне кармашек, который можно будет использовать для хранения пульта ДУ. Он несъемный, соединяется со спинкой кабелем. Длина оптимальна.

Сам пульт состоит из кнопок с тематическими иконками и названиями, соответствующими выполняемым действиям. Есть панель со светодиодными индикаторами, отображающие активные режимы работы.

В верхней части спинки у HELST HMC-1000 подушка с регулируемой высотой размещения. У нее есть съемная накидка, которую можно будет очистить отдельно от самой массажной накидки.

Для фиксации на кресле есть два прорезиненных ремешка с липучками. Способ крепления надежен и универсален.

Тесты

Как и отмечали выше, в комплекте есть два типа адаптеров питания, необходимый в текущем сценарии эксплуатации подключается к коннектору.Накидка относительно легкая, весит около 4 килограммов. Ее можно будет переносить из дома в автомобиль и обратно. Устанавливается быстро, достаточно разместить на кресле, зафиксировать ремнями за спинкой и подключить питание. Настройка, сборка не требуются, она сразу готова к работе.

Для примера сначала установили HELST HMC-1000 на игровое кресло Zone 51 Cyberpunk с предварительно снятой шейной подушкой. Массажная накидка надежно фиксируется и ее можно оставить на постоянное размещение, не мешает эксплуатации и в выключенном состоянии.

Сеанс массажа можно проводить с разным углом наклона спинки у кресла. Как полулежа, так и сидя, это же касается возможности продолжения работы с активным массажем.

Также она эксплуатировалась во время поездок из дома на работу. Ставили в автомобиле LADA Granta. Исполнение позволяет ставить на водительском или пассажирском креслах. С учетом того изучение проходило в зимний период, большим плюсом стали функции прогрева и разогревающего массажа, особенно при запуске автомобиля морозным утром.

У него есть 9 различных режимов массажа с включением для разных зон. Это поясница, плечи, спина, ягодицы и шея. За массаж отвечают 8 роликов, распределенных в различных участках массажной накидки. 3 уровня интенсивности, регулируемая вибрация под свои предпочтения. Обогрев до 40-45 градусов. Работает оно бесшумно, окружающих не отвлекают.

Итоги

Использовали его ежедневно. Снижает нагрузку на позвоночник, улучшает кровообращение, заметно снижалась усталость. Особенно актуально если в кресле проводится много времени играя или работая.HELST HMC-1000 – массажная накидка с 9 режимами массажа, вибрацией, 3 уровнями интенсивности, подогревом до 45 градусов, высоким качеством исполнения. Универсальный способ крепления, два вида адаптеров питания, позволяют эксплуатировать его дома, в офисе или автомобиле.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".