Обзор HELST HMC-1000. Массажная накидка для кресла домой, офис и в машину

Думаем, многие из читателей встречали массажные кресла в торговых центрах и аэропортах, в которых можно провести сеанс массажа. Также их можно купить отдельно, но стоимость не позволяет его назвать доступным для массового пользователя, в качестве альтернативы можно рассмотреть массажную накидку, например, HELST HMC-1000 для дома, офиса и даже автомобиля.

HELST HMC-1000

Приобрести можно за 12 тысяч рублей с бесплатной доставкой до дома.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с ручкой для переноски. На ее лицевой стороне помимо изображения приведены ключевые особенности исполнения.

HELST HMC-1000

Комплект включает адаптеры питания в розетку и прикуриватель, руководство пользователя на русском языке.

HELST HMC-1000

HELST HMC-1000 обзор

Внешний вид

Накидка сразу готова для эксплуатации, покупатель получает ее в собранном состоянии. Состоит из сиденья, спинки и подушки.

HELST HMC-1000

Для обшивки используется практичный тряпичный материал. Он приятен тактильно и легко очищается от возможных загрязнений.

HELST HMC-1000

В оформлении преобладает бежевый цвет. Подходит под интерьер дома и офиса. Не ухудшает внешний вид кресла на которое будет устанавливаться.

HELST HMC-1000

На левой стороне кармашек, который можно будет использовать для хранения пульта ДУ. Он несъемный, соединяется со спинкой кабелем. Длина оптимальна.

HELST HMC-1000

Сам пульт состоит из кнопок с тематическими иконками и названиями, соответствующими выполняемым действиям. Есть панель со светодиодными индикаторами, отображающие активные режимы работы.

HELST HMC-1000

В верхней части спинки у HELST HMC-1000 подушка с регулируемой высотой размещения. У нее есть съемная накидка, которую можно будет очистить отдельно от самой массажной накидки.

HELST HMC-1000

Для фиксации на кресле есть два прорезиненных ремешка с липучками. Способ крепления надежен и универсален.

HELST HMC-1000

Как и отмечали выше, в комплекте есть два типа адаптеров питания, необходимый в текущем сценарии эксплуатации подключается к коннектору.

Тесты

Накидка относительно легкая, весит около 4 килограммов. Ее можно будет переносить из дома в автомобиль и обратно. Устанавливается быстро, достаточно разместить на кресле, зафиксировать ремнями за спинкой и подключить питание. Настройка, сборка не требуются, она сразу готова к работе.

HELST HMC-1000

Для примера сначала установили HELST HMC-1000 на игровое кресло Zone 51 Cyberpunk с предварительно снятой шейной подушкой. Массажная накидка надежно фиксируется и ее можно оставить на постоянное размещение, не мешает эксплуатации и в выключенном состоянии.

HELST HMC-1000

Сеанс массажа можно проводить с разным углом наклона спинки у кресла. Как полулежа, так и сидя, это же касается возможности продолжения работы с активным массажем.

HELST HMC-1000

Также она эксплуатировалась во время поездок из дома на работу. Ставили в автомобиле LADA Granta. Исполнение позволяет ставить на водительском или пассажирском креслах. С учетом того изучение проходило в зимний период, большим плюсом стали функции прогрева и разогревающего массажа, особенно при запуске автомобиля морозным утром.

HELST HMC-1000

У него есть 9 различных режимов массажа с включением для разных зон. Это поясница, плечи, спина, ягодицы и шея. За массаж отвечают 8 роликов, распределенных в различных участках массажной накидки. 3 уровня интенсивности, регулируемая вибрация под свои предпочтения. Обогрев до 40-45 градусов. Работает оно бесшумно, окружающих не отвлекают.

HELST HMC-1000

Использовали его ежедневно. Снижает нагрузку на позвоночник, улучшает кровообращение, заметно снижалась усталость. Особенно актуально если в кресле проводится много времени играя или работая.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHELST HMC-1000 – массажная накидка с 9 режимами массажа, вибрацией, 3 уровнями интенсивности, подогревом до 45 градусов, высоким качеством исполнения. Универсальный способ крепления, два вида адаптеров питания, позволяют эксплуатировать его дома, в офисе или автомобиле.
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