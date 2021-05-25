Обзор ZONE 51 Cyberpunk. Удобное и надежное игровое кресло

Это кресло можно приобрести в ключевых российских магазинах с рекомендованной стоимости 29 990 рублей.
Комплектация и сборкаПоставляется в разобранном виде в коробке из плотного картона. Составные части и комплектующие внутри дополнительно защищены пенкой. Собрать кресло можно самостоятельно, без сторонней помощи.
Крестовина выполнена из металла. Интересная геометрия с закрученными лучами. Конструкция надежная и усиленная.
Тут в отличие от большинства рассмотренных ранее моделей используется тип-механизма мультиблок.
Увеличенные в диаметре до 75 мм колеса из полиуретана. Они не повреждают половое покрытие. Перемещается по полу без скрипа.
Ставим колеса на основания последовательно на каждый из пяти лучей. В центр газлифт 4 класса.
Соединяем мультиблок с основанием сиденья с помощью четырех винтов. В комплекте с ZONE 51 Cyberpunk идет шестигранный ключ.
Соединяем спинку с основанием. Крепежные пластины закрывают пластиковым декоративным кожухом.
Остается поставить на собранное кресло две подушки. Одна в районе поясницы, вторая шейная.
Внешний видСпинка с боковыми упорами. Центральная рабочая часть шириной 300 мм. Общая ширина до 540 мм.
В основе металлический каркас. Это углеродистая сталь с примененной роботизированным способом сварки.
Износостойка экокожа. Внутри формированная пена, быстро возвращающая форму.
Интересный внешний вид с сочетанием ярких цветов. Вышло ZONE 51 Cyberpunk в четырех разных расцветках корпуса: желто-синее, сине-желтое, розовой-синий, сине-розовый.
Кресло понравится не только любителям игры «Cyberpunk 2077» и подобной стилистики. Отличный вариант для проведения стримов.
Используются настраиваемые 4D-подлокотники. Поверхность широкая для свободного размещения рук. Регулируются они по высоте, по вылету в двух направлениях, поворачиваются в стороны.
Сиденье широкое. Боковые упоры выражены слабее, чем у рассмотренного ранее кресло. Удобнее для людей с большим весом.
Глубина посадки 530 мм. Все отлично в вопросе практичности, отсутствуют вырезы и углубления, в которых со временем может собираться пыль.
Подушки крепятся при помощи прорезиненных ремешков. Положение двух подушек можно регулировать.
Логотип и фирменная символика нанесена с помощью ниток, со временем не будет терять привлекательность внешнего вида.
Тут отсутствуют вырезы в верхней части спинки. На нее нанесен логотип бренда. Общая форма кресла в стиле кресел гоночных автомобилей.
Тесты
ZONE 51 Cyberpunk мы эксплуатировали в течение длительного времени в редакции в качестве основного кресла. Отметим высокое качество соединений, кресло не скрипит даже при посадке человека с большим весом. Согласно данным производителя, рассчитано на людей с весом до 150 килограммов. Это же подтверждается классом используемого газлифта и рамой из углеродистой стали.
Мульблок поддерживает регулировку усилия качания, откидывание спинки в диапазоне от 90 до 160 градусов. Высота расположения сиденья от пола меняется в диапазоне от 460 до 560 мм. Подойдет кресло людям с разным ростом.
Регулируются положения и высота с помощью двух ручек по краям и фиксатора на правой стороне. Отдельно напомним о возможности сменить положение подушек для упора.
В этом кресле проводили много времени, включая проведение длительного стрима по прохождению игры Resident Evil 8 Village. Не было проблем с запотеванием. Общее удобство посадки высокое.
ИтогиZONE 51 Cyberpunk – игровое кресло в котором сочетаются надежность конструкции, широкие возможности регулировок и эффектный внешний вид. Его качество исполнения и общее удобство посадки соответствует моделям премиального уровня. Две подушки для шейной и поясничного упора, колеса диаметром 75 мм, металлическое основание, мультиблок, износоустойкая экокожа.
ZONE 51 Cyberpunk получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".