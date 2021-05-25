Обзор ZONE 51 Cyberpunk. Удобное и надежное игровое кресло

На прошлой неделе мы проводили тестирование игрового кресла ZONE 51 GRAVITY с усиленным каркасом. Сегодня продолжая изучение модельной линeйки в центре внимания будет ZONE 51 Cyberpunk. Это кресло вы могли видеть ранее во время нашего стрима и при проведении тестировании наушников.

ZONE 51 Cyberpunk

Это кресло можно приобрести в ключевых российских магазинах с рекомендованной стоимости 29 990 рублей.

Комплектация и сборка

Поставляется в разобранном виде в коробке из плотного картона. Составные части и комплектующие внутри дополнительно защищены пенкой. Собрать кресло можно самостоятельно, без сторонней помощи.

ZONE 51 Cyberpunk

Крестовина выполнена из металла. Интересная геометрия с закрученными лучами. Конструкция надежная и усиленная.

ZONE 51 Cyberpunk

Тут в отличие от большинства рассмотренных ранее моделей используется тип-механизма мультиблок.

ZONE 51 Cyberpunk

Увеличенные в диаметре до 75 мм колеса из полиуретана. Они не повреждают половое покрытие. Перемещается по полу без скрипа.

ZONE 51 Cyberpunk

Ставим колеса на основания последовательно на каждый из пяти лучей. В центр газлифт 4 класса.

ZONE 51 Cyberpunk

Соединяем мультиблок с основанием сиденья с помощью четырех винтов. В комплекте с ZONE 51 Cyberpunk идет шестигранный ключ.

ZONE 51 Cyberpunk

Соединяем спинку с основанием. Крепежные пластины закрывают пластиковым декоративным кожухом.

ZONE 51 Cyberpunk

Остается поставить на собранное кресло две подушки. Одна в районе поясницы, вторая шейная.

ZONE 51 Cyberpunk

Внешний вид

Спинка с боковыми упорами. Центральная рабочая часть шириной 300 мм. Общая ширина до 540 мм.

ZONE 51 Cyberpunk

В основе металлический каркас. Это углеродистая сталь с примененной роботизированным способом сварки.

ZONE 51 Cyberpunk

Износостойка экокожа. Внутри формированная пена, быстро возвращающая форму.

ZONE 51 Cyberpunk

Интересный внешний вид с сочетанием ярких цветов. Вышло ZONE 51 Cyberpunk в четырех разных расцветках корпуса: желто-синее, сине-желтое, розовой-синий, сине-розовый.

ZONE 51 Cyberpunk

Кресло понравится не только любителям игры «Cyberpunk 2077» и подобной стилистики. Отличный вариант для проведения стримов.

ZONE 51 Cyberpunk

Используются настраиваемые 4D-подлокотники. Поверхность широкая для свободного размещения рук. Регулируются они по высоте, по вылету в двух направлениях, поворачиваются в стороны.

ZONE 51 Cyberpunk

Сиденье широкое. Боковые упоры выражены слабее, чем у рассмотренного ранее кресло. Удобнее для людей с большим весом.

ZONE 51 Cyberpunk

Глубина посадки 530 мм. Все отлично в вопросе практичности, отсутствуют вырезы и углубления, в которых со временем может собираться пыль.

ZONE 51 Cyberpunk

Подушки крепятся при помощи прорезиненных ремешков. Положение двух подушек можно регулировать.

ZONE 51 Cyberpunk

Логотип и фирменная символика нанесена с помощью ниток, со временем не будет терять привлекательность внешнего вида.

ZONE 51 Cyberpunk

Тут отсутствуют вырезы в верхней части спинки. На нее нанесен логотип бренда. Общая форма кресла в стиле кресел гоночных автомобилей.

ZONE 51 Cyberpunk

Тесты

ZONE 51 Cyberpunk

ZONE 51 Cyberpunk мы эксплуатировали в течение длительного времени в редакции в качестве основного кресла. Отметим высокое качество соединений, кресло не скрипит даже при посадке человека с большим весом. Согласно данным производителя, рассчитано на людей с весом до 150 килограммов. Это же подтверждается классом используемого газлифта и рамой из углеродистой стали.

ZONE 51 Cyberpunk

Мульблок поддерживает регулировку усилия качания, откидывание спинки в диапазоне от 90 до 160 градусов. Высота расположения сиденья от пола меняется в диапазоне от 460 до 560 мм. Подойдет кресло людям с разным ростом.

ZONE 51 Cyberpunk

Регулируются положения и высота с помощью двух ручек по краям и фиксатора на правой стороне. Отдельно напомним о возможности сменить положение подушек для упора.

ZONE 51 Cyberpunk

В этом кресле проводили много времени, включая проведение длительного стрима по прохождению игры Resident Evil 8 Village. Не было проблем с запотеванием. Общее удобство посадки высокое.

ZONE 51 Cyberpunk

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorZONE 51 Cyberpunk – игровое кресло в котором сочетаются надежность конструкции, широкие возможности регулировок и эффектный внешний вид. Его качество исполнения и общее удобство посадки соответствует моделям премиального уровня. Две подушки для шейной и поясничного упора, колеса диаметром 75 мм, металлическое основание, мультиблок, износоустойкая экокожа.
ZONE 51 Cyberpunk получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ZONE 51 Cyberpunk
Xiaomi Mi Pad 5 получит 120-Гц дисплей...
Сетевые источники поделились подробностями о планшетах линейки Xiaomi Mi Pad 5, в которую войдут три моде...
Игровые мыши SteelSeries Aerox 3 и Aerox...
В России представлены сверхлегкие игровые мыши SteelSeries Aerox 3 и Aerox 3 Wireless. ...
Redmi K40 Game Enhanced Edition тоже гот...
Xiaomi подтвердила, что компания готова выпустить новый смартфон в линейке Redmi K40, который будет предс...
Смартфон Lenovo Legion 2 получит 130-Вт ...
В базе данных сертификационного ведомства 3C обнаружились сведения о геймерском смартфоне Lenovo Legion 2...
AMD Radeon RX 6700 XT быстрее, чем RX 57...
Видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT в ближайшие дни поступит в продажу. Тем временем в сети уже появились пе...
OnePlus разыграет смартфон OnePlus Nord ...
OnePlus представила смартфон Nord LE или Literally Only One Edition. Устройство выпущено в единственном э...
Honor Play 5T Life с батареей емкостью 6...
Компания Honor анонсировала в Китае смартфон Honor Play 5T Life начального уровня. ...
Samsung Galaxy Active4 получат новую опе...
Ранее на этой неделе Google анонсировал новую версию Wear OS в сотрудничестве с Samsung и Fitbit. Южнокор...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor