Обзор ZONE 51 Cyberpunk. Удобное и надежное игровое кресло

На прошлой неделе мы проводили тестирование игрового кресла ZONE 51 GRAVITY с усиленным каркасом. Сегодня продолжая изучение модельной линeйки в центре внимания будет ZONE 51 Cyberpunk. Это кресло вы могли видеть ранее во время нашего стрима и при проведении тестировании наушников.

Комплектация и сборка

Это кресло можно приобрести в ключевых российских магазинах с рекомендованной стоимости 29 990 рублей.Поставляется в разобранном виде в коробке из плотного картона. Составные части и комплектующие внутри дополнительно защищены пенкой. Собрать кресло можно самостоятельно, без сторонней помощи.

Крестовина выполнена из металла. Интересная геометрия с закрученными лучами. Конструкция надежная и усиленная.

Тут в отличие от большинства рассмотренных ранее моделей используется тип-механизма мультиблок.

Увеличенные в диаметре до 75 мм колеса из полиуретана. Они не повреждают половое покрытие. Перемещается по полу без скрипа.

Ставим колеса на основания последовательно на каждый из пяти лучей. В центр газлифт 4 класса.

Соединяем мультиблок с основанием сиденья с помощью четырех винтов. В комплекте с ZONE 51 Cyberpunk идет шестигранный ключ.

Соединяем спинку с основанием. Крепежные пластины закрывают пластиковым декоративным кожухом.

Остается поставить на собранное кресло две подушки. Одна в районе поясницы, вторая шейная.

Внешний вид

Спинка с боковыми упорами. Центральная рабочая часть шириной 300 мм. Общая ширина до 540 мм.

В основе металлический каркас. Это углеродистая сталь с примененной роботизированным способом сварки.

Износостойка экокожа. Внутри формированная пена, быстро возвращающая форму.

Интересный внешний вид с сочетанием ярких цветов. Вышло ZONE 51 Cyberpunk в четырех разных расцветках корпуса: желто-синее, сине-желтое, розовой-синий, сине-розовый.

Кресло понравится не только любителям игры «Cyberpunk 2077» и подобной стилистики. Отличный вариант для проведения стримов.

Используются настраиваемые 4D-подлокотники. Поверхность широкая для свободного размещения рук. Регулируются они по высоте, по вылету в двух направлениях, поворачиваются в стороны.

Сиденье широкое. Боковые упоры выражены слабее, чем у рассмотренного ранее кресло. Удобнее для людей с большим весом.

Глубина посадки 530 мм. Все отлично в вопросе практичности, отсутствуют вырезы и углубления, в которых со временем может собираться пыль.

Подушки крепятся при помощи прорезиненных ремешков. Положение двух подушек можно регулировать.

Логотип и фирменная символика нанесена с помощью ниток, со временем не будет терять привлекательность внешнего вида.

Тут отсутствуют вырезы в верхней части спинки. На нее нанесен логотип бренда. Общая форма кресла в стиле кресел гоночных автомобилей.

Тесты

ZONE 51 Cyberpunk мы эксплуатировали в течение длительного времени в редакции в качестве основного кресла. Отметим высокое качество соединений, кресло не скрипит даже при посадке человека с большим весом. Согласно данным производителя, рассчитано на людей с весом до 150 килограммов. Это же подтверждается классом используемого газлифта и рамой из углеродистой стали.

Мульблок поддерживает регулировку усилия качания, откидывание спинки в диапазоне от 90 до 160 градусов. Высота расположения сиденья от пола меняется в диапазоне от 460 до 560 мм. Подойдет кресло людям с разным ростом.

Регулируются положения и высота с помощью двух ручек по краям и фиксатора на правой стороне. Отдельно напомним о возможности сменить положение подушек для упора.

В этом кресле проводили много времени, включая проведение длительного стрима по прохождению игры Resident Evil 8 Village. Не было проблем с запотеванием. Общее удобство посадки высокое.

Итоги

ZONE 51 Cyberpunk – игровое кресло в котором сочетаются надежность конструкции, широкие возможности регулировок и эффектный внешний вид. Его качество исполнения и общее удобство посадки соответствует моделям премиального уровня. Две подушки для шейной и поясничного упора, колеса диаметром 75 мм, металлическое основание, мультиблок, износоустойкая экокожа.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".