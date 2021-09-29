Обзор HIPER HGS-114 (HGS-114-BK/RED). Игровое кресло с тканевой обивкой

На прошлой неделе у нас вышел детальный обзор игрового стола HIPER HG-FHR-1610 с боковиной, позволяющий с комфортом работать в сеттинге с несколькими системами или группой до трех мониторов. Его изучение проходило с креслом HIPER HGS-114 с тканевой обивкой и оформленное в игровой стилистике с сочетанием ярко-красного и черного. Рассчитано оно пользователей весом до 150 килограммов со средним ростом.

HIPER HGS-114

Средняя стоимость – 18 990 рублей. Оно уже появилось в российских магазинах.

Комплектация и сборка

Покупатель получает кресло упакованным в коробку из транспортировочного картона в разобранном виде. Сиденье, спинка и все комплектующие дополнительно защищены пленкой.

HIPER HGS-114

Все необходимое для сборки идет в комплекте, включая весь набор винтов и шестигранный ключ. Процесс сборки подробно описан в инструкции в виде наглядных иллюстраций.

HIPER HGS-114

Крестовина кресла выполнена из металла. Окрашена в черный цвет с лакированным эффектом. Пять направленных в сторону лучей. На каждый из лучей ставятся ролики. Диаметр их 60 мм, выполнены из полиуретана.

HIPER HGS-114

В центре крестовины газлифт 4 класса, рассчитанный на нагрузку до 150 килограмма. Высота его корпуса 100 мм.

HIPER HGS-114

На основание сиденья устанавливается механизм типа «топ-ган». Важно обратить внимание на пометку с указанием направления, при ошибке кресло будет подвержено опрокидыванию.

HIPER HGS-114

Переносим собранное сиденье на газлифт и уже дальше фиксируется спинка. Прижимается при помощи двух металлических пластин, которые в последующем закрываются декоративными заглушками.

HIPER HGS-114

Весь процесс сборки можно провести самостоятельно, без сторонней помощи. Занимает около 15-20 минут.

Внешний вид

Как и отмечали вначале, у него характерное для устройств, нацеленных на геймеров оформление. Ярко-красный цвет отлично сочетается с черным.

HIPER HGS-114

Плюс за счет того, что тут основным материалом обивки выступает ткань, есть эффект матового покрытия. Отлично смотрится в кадре при съемках или проведении стриминговых трансляций.

HIPER HGS-114

Сама ткань приятна тактильно, у нее нет блеска и проблем с рассыпанием в отличие от экокожи. Меньше запотевания при длительных сеансах. Но и минусы тоже есть, очищать возможные загрязнения с ткани сложнее.

HIPER HGS-114

Основная площадь сиденья HIPER HGS-114 плоская и только небольшие по высоте упоры по краям. В переходе между элементами есть щель, в которую может забиваться со временем пыль.

HIPER HGS-114

Глубина посадки 50 сантиметров, ширина тоже 50. Нитками в центральной части вышита сетка. Стежки аккуратные.

HIPER HGS-114

Изначально на сиденье зафиксированы подлокотники. Они тут 4D, как итог помимо высоты можно поворачивать в стороны и смещать вперед/назад.

HIPER HGS-114

Поверхность подлокотника широкая. Выполнены из полиуретана. Руки на них размещаются свободно, места достаточно.

HIPER HGS-114

На правой стороне рычаг, отвечающий за наклон спинки. Диапазон регулировки до 180 градусов. В полностью откинутом положении можно полежать и отдохнуть между «катками», но важно не забыть заблокировать качание.

HIPER HGS-114

Элемент управления, отвечающий за блокировку на этой же грани. Для удобства освоения маркировка с принципами управления нанесены на сам рычаг. Дополнен этот набор поворотным регулятором, корректирующим степень качания.

HIPER HGS-114

Меняется высота расположения сиденья от пола. Максимально можно поднять до 55 сантиметров и на 10 сантиметров опустить. Подбор может быть важен для адаптации под используемый стол, так и рост пользователя.

HIPER HGS-114

Спинка эргономичной формы с металлическим каркасом. Для наполнения используется пена высокой плотности, она хорошо сохраняет и возвращает форму.

HIPER HGS-114

Есть боковые упоры по краям. Верхняя часть заужена. В этой зоне у HIPER HGS-114 два выреза с пластиковыми рамками. Вышит логотип бренда.

HIPER HGS-114

Владелец получает две съемные подушки, фиксируемые при помощи ремешков с замками. Одна в районе поясницы, ее ремни пропускаются вдоль спинки. Вторая шейная, ее положение фиксируется.

HIPER HGS-114

Как и кресло выполнены из ткани с мягким наполнителем. Есть замок-молния, как и на спинке. Эту особенность можно будет использовать для того, чтобы провести очистку ткани от загрязнений.

Тесты

HIPER HGS-114

Кресло эксплуатировалось в течение 2 недель в паре со столом HIPER HG-FHR-1610 для работы. В кадре пользователь с ростом 168 сантиметров. С учетом расположения шейной подушки и ее удобной эксплуатации оптимально под рост от 160 до 175 сантиметров.

HIPER HGS-114

К качеству исполнения заметных претензий. Посадка и смещение положения идут без постороннего шума и скрипа. В нем удобно, есть все необходимые регулировки для адаптации. Наличие поясничного упора сохраняет осанку и снижает нагрузку на позвоночник.

HIPER HGS-114

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHIPER HGS-114 станет хорошим выбором в недорогом ценовом сегменте предложив эффектный внешний вид, регулируемые подлокотники, механизм качания, тканевую обивку и металлическую крестовину. Отличный вариант для тех, кто проводит, работая или играя заметное время, в отличие от неспециализированной мебели тут сочетаются эргономичная конструкция, подушки для шейного и поясничного упоров и эффектный внешний вид в кадре при проведении стримов.
HIPER HGS-114 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы HIPER HGS-114
Обзор COUGAR NEON. Игровое кресло с дышащей экокожей...
Обзор COUGAR NEON. Игровое кресло с дышащей экокожейКак и отмечали на прошлой неделе, вместе с COUGAR Outrider S было представлено несколько интересных новин...
«Корона» для короля: AeroCool представляет старшую модель ге...
«Корона» для короля: AeroCool представляет старшую модель геКомпания AeroCool объявила о старте продаж старшей модели игрового кресла CROWN, которое продолжает идеи ...
Обзор A4Tech BLOODY GC-950. Надежное и удобное игровое кресл...
Обзор A4Tech BLOODY GC-950. Надежное и удобное игровое креслК необходимости выбора кресла для игры или работы за ПК приходят рано или поздно все. Связано это с тем, ...
Представлены премиальные игровые кресла noblechairs TX...
Представлены премиальные игровые кресла noblechairs TXПроизводитель игровых кресел компания noblechairs выпустила премиальные тканевые кресла серии TX. ...
MSI представила серию игровых кресел MAG CH130...
MSI представила серию игровых кресел MAG CH130Серия игровых кресел MAG CH130 включает модели: MAG CH130 I FABRIC, MAG CH130 I REPELTEK FABRIC и MAG CH1...
Обзор HIPER HGS-114 (HGS-114-BK/RED). Игровое кресло с ткане...
Обзор HIPER HGS-114 (HGS-114-BK/RED). Игровое кресло с тканеНа прошлой неделе у нас вышел детальный обзор игрового стола HIP...
Стартуют продажи кресла Razer Iskur Fabric из ультрамягкой т...
Стартуют продажи кресла Razer Iskur Fabric из ультрамягкой тRazer объявляет о добавлении новых тканевых вариантов в отмеченную наградами линейку эргономичных игровых...
Cooler Master представила игровое кресло Motion 1 нового пок...
Cooler Master представила игровое кресло Motion 1 нового покCooler Master совместно с D-BOX разработали новое игровое кресло получившее название Motion 1. ...
Обзор Cougar RANGER. Лучшая игровая софа для SonyPlayStation 5 и Microsoft Xbox Series XОбзор Cougar RANGER. Лучшая игровая софа для SonyPlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X
Обзор A4Tech BLOODY GC-950. Надежное и удобное игровое креслоОбзор A4Tech BLOODY GC-950. Надежное и удобное игровое кресло
Обзор ThunderX3 TC5. Игровое кресло с усиленной рамойОбзор ThunderX3 TC5. Игровое кресло с усиленной рамой
Обзор ThunderX3 ED1. Лучший игровой стол до 15000 рублейОбзор ThunderX3 ED1. Лучший игровой стол до 15000 рублей
Обзор ZONE 51 Cyberpunk. Удобное и надежное игровое креслоОбзор ZONE 51 Cyberpunk. Удобное и надежное игровое кресло
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor