Обзор HIPER HGS-114 (HGS-114-BK/RED). Игровое кресло с тканевой обивкой

На прошлой неделе у нас вышел детальный обзор игрового стола HIPER HG-FHR-1610 с боковиной, позволяющий с комфортом работать в сеттинге с несколькими системами или группой до трех мониторов. Его изучение проходило с креслом HIPER HGS-114 с тканевой обивкой и оформленное в игровой стилистике с сочетанием ярко-красного и черного. Рассчитано оно пользователей весом до 150 килограммов со средним ростом.

Комплектация и сборка

Средняя стоимость – 18 990 рублей. Оно уже появилось в российских магазинах.Покупатель получает кресло упакованным в коробку из транспортировочного картона в разобранном виде. Сиденье, спинка и все комплектующие дополнительно защищены пленкой.

Все необходимое для сборки идет в комплекте, включая весь набор винтов и шестигранный ключ. Процесс сборки подробно описан в инструкции в виде наглядных иллюстраций.

Крестовина кресла выполнена из металла. Окрашена в черный цвет с лакированным эффектом. Пять направленных в сторону лучей. На каждый из лучей ставятся ролики. Диаметр их 60 мм, выполнены из полиуретана.

В центре крестовины газлифт 4 класса, рассчитанный на нагрузку до 150 килограмма. Высота его корпуса 100 мм.

На основание сиденья устанавливается механизм типа «топ-ган». Важно обратить внимание на пометку с указанием направления, при ошибке кресло будет подвержено опрокидыванию.

Переносим собранное сиденье на газлифт и уже дальше фиксируется спинка. Прижимается при помощи двух металлических пластин, которые в последующем закрываются декоративными заглушками.

Внешний вид

Весь процесс сборки можно провести самостоятельно, без сторонней помощи. Занимает около 15-20 минут.Как и отмечали вначале, у него характерное для устройств, нацеленных на геймеров оформление. Ярко-красный цвет отлично сочетается с черным.

Плюс за счет того, что тут основным материалом обивки выступает ткань, есть эффект матового покрытия. Отлично смотрится в кадре при съемках или проведении стриминговых трансляций.

Сама ткань приятна тактильно, у нее нет блеска и проблем с рассыпанием в отличие от экокожи. Меньше запотевания при длительных сеансах. Но и минусы тоже есть, очищать возможные загрязнения с ткани сложнее.

Основная площадь сиденья HIPER HGS-114 плоская и только небольшие по высоте упоры по краям. В переходе между элементами есть щель, в которую может забиваться со временем пыль.

Глубина посадки 50 сантиметров, ширина тоже 50. Нитками в центральной части вышита сетка. Стежки аккуратные.

Изначально на сиденье зафиксированы подлокотники. Они тут 4D, как итог помимо высоты можно поворачивать в стороны и смещать вперед/назад.

Поверхность подлокотника широкая. Выполнены из полиуретана. Руки на них размещаются свободно, места достаточно.

На правой стороне рычаг, отвечающий за наклон спинки. Диапазон регулировки до 180 градусов. В полностью откинутом положении можно полежать и отдохнуть между «катками», но важно не забыть заблокировать качание.

Элемент управления, отвечающий за блокировку на этой же грани. Для удобства освоения маркировка с принципами управления нанесены на сам рычаг. Дополнен этот набор поворотным регулятором, корректирующим степень качания.

Меняется высота расположения сиденья от пола. Максимально можно поднять до 55 сантиметров и на 10 сантиметров опустить. Подбор может быть важен для адаптации под используемый стол, так и рост пользователя.

Спинка эргономичной формы с металлическим каркасом. Для наполнения используется пена высокой плотности, она хорошо сохраняет и возвращает форму.

Есть боковые упоры по краям. Верхняя часть заужена. В этой зоне у HIPER HGS-114 два выреза с пластиковыми рамками. Вышит логотип бренда.

Владелец получает две съемные подушки, фиксируемые при помощи ремешков с замками. Одна в районе поясницы, ее ремни пропускаются вдоль спинки. Вторая шейная, ее положение фиксируется.

Тесты

Как и кресло выполнены из ткани с мягким наполнителем. Есть замок-молния, как и на спинке. Эту особенность можно будет использовать для того, чтобы провести очистку ткани от загрязнений.

Кресло эксплуатировалось в течение 2 недель в паре со столом HIPER HG-FHR-1610 для работы. В кадре пользователь с ростом 168 сантиметров. С учетом расположения шейной подушки и ее удобной эксплуатации оптимально под рост от 160 до 175 сантиметров.

К качеству исполнения заметных претензий. Посадка и смещение положения идут без постороннего шума и скрипа. В нем удобно, есть все необходимые регулировки для адаптации. Наличие поясничного упора сохраняет осанку и снижает нагрузку на позвоночник.

Итоги

HIPER HGS-114 станет хорошим выбором в недорогом ценовом сегменте предложив эффектный внешний вид, регулируемые подлокотники, механизм качания, тканевую обивку и металлическую крестовину. Отличный вариант для тех, кто проводит, работая или играя заметное время, в отличие от неспециализированной мебели тут сочетаются эргономичная конструкция, подушки для шейного и поясничного упоров и эффектный внешний вид в кадре при проведении стримов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".