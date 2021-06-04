Обзор HIPER Wing K1. Детский электросамокат

Не так давно мы изучали легкий и мощный электросамокат HIPER Slim VX900. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, в центре внимания будет детский HIPER Wing K1. Из его особенностей отмечаются литий-ионный аккумулятор, рассчитанный на 10 километров, литые шины и влагозащита.

HIPER Wing K1

Рекомендованная стоимость этого электротранспорта составляет 8 990 рублей. Находится в свободной продаже в российских магазинах.

HIPER Wing K1 обзор

Комплектация

Упакован в коробке из транспортировочного картона. Внутри зафиксирован во вспененный материал, предотвращающий тряску при перевозке.

HIPER Wing K1

Комплект включает зарядное устройство и документацию.

Внешний вид

Для начала эксплуатации нужно будет самостоятельно провести сборку. Процесс простой и не требует наличия инструментов.

HIPER Wing K1

В основание ставится рулевая стойка. Металлический зажим фиксирует положение. Место соединения в последующем закрывается резиновой «юбкой», исключая попадания пыли и влаги.

HIPER Wing K1

Доступна эта модель в двух расцветках: розовая для девочек и синяя для мальчиков. Внешний вид яркий и сочный, хорошо заметен.

HIPER Wing K1

В разобранном состоянии самокат помещается в сумке или чемодане для путешествий. Можно будет брать с собой в отпуск.

HIPER Wing K1

Регулировка высоты рулевой колоны у HIPER Wing K1 не предусмотрена. Высота от земли до ручек 75 сантиметров.

HIPER Wing K1

Ключевые элементы и соединения выполнены из алюминия. Рассчитан этот самокат на детей и подростков весом до 55 килограммов.

HIPER Wing K1

Основание из металла с внешним пластиковым кожухом. На платформу нанесено песчаное покрытие, улучшающее сцепление с обувью.

HIPER Wing K1

В задней части механический тормоз. При надавливании на него прижимается заднее колесо.

HIPER Wing K1

В отличие от самокатов для взрослой аудитории, здесь педаль акселератора перемещена с рулевой стойки на платформу. Так не будет теряться контроль управления.

HIPER Wing K1

Оба колеса литые. Переднее колесо диаметром 5 дюймов. Заднее с электроприводом, диаметр 3.5 дюйма, оно заметно шире переднего.

HIPER Wing K1

На боковой грани под резиновой заглушкой гнездо питания. В комплекте идет адаптер питания с евровилкой.

Тесты

HIPER Wing K1

Оснащен HIPER Wing K1 бесщеточным двигателем с номинальной мощностью 40 Вт. Максимальная скорость ограничена отметкой в 6 км/ч. Для начала движения нужно оттолкнуться ногой, набрав начальную скорость. После этого разгон идет нажатием на педаль акселератора.

HIPER Wing K1

Самокат в течение нескольких недель использовался 6-летним ребенком с весом 18 килограммов. Разобрались и освоились с управлением быстро. Такой формат исполнения близок к обычным механическим самокатам. Равновесие держать несложно.

HIPER Wing K1

Весит в сборе 3.5 килограмма. Ребенок может перемещать его самостоятельно. Согласно рекомендациям и высоте дорожного просвета, рассчитан он на перемещение по ровной асфальтируемой поверхности.

HIPER Wing K1

Защита от воды соответствует требованиям класса IPX4. Важно не забывать плотно прижимать заглушку гнезда питания. Под дождем использовать не рекомендовано.

HIPER Wing K1

Автономную работу обеспечивает литий-ионная батарея с емкостью 44 Втч. В зависимости от веса и условий эксплуатации, на одном заряде можно проехать до 7 километров.

HIPER Wing K1

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHIPER Wing K1 – детский самокат с удобным управлением, легким весом и ярким внешним видом. Простая сборка, защита от воды IPX4, хорошие показатели автономной работы, литые колеса, ножной тормоз. Не устроить может отсутствие регулировки высоты рулевой стойки.
HIPER Wing K1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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