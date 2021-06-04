Обзор HIPER Wing K1. Детский электросамокат

Не так давно мы изучали легкий и мощный электросамокат HIPER Slim VX900 . Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, в центре внимания будет детский HIPER Wing K1. Из его особенностей отмечаются литий-ионный аккумулятор, рассчитанный на 10 километров, литые шины и влагозащита.

HIPER Wing K1 обзор

Комплектация

Рекомендованная стоимость этого электротранспорта составляет 8 990 рублей. Находится в свободной продаже в российских магазинах.Упакован в коробке из транспортировочного картона. Внутри зафиксирован во вспененный материал, предотвращающий тряску при перевозке.

Внешний вид

Комплект включает зарядное устройство и документацию.Для начала эксплуатации нужно будет самостоятельно провести сборку. Процесс простой и не требует наличия инструментов.

В основание ставится рулевая стойка. Металлический зажим фиксирует положение. Место соединения в последующем закрывается резиновой «юбкой», исключая попадания пыли и влаги.

Доступна эта модель в двух расцветках: розовая для девочек и синяя для мальчиков. Внешний вид яркий и сочный, хорошо заметен.

В разобранном состоянии самокат помещается в сумке или чемодане для путешествий. Можно будет брать с собой в отпуск.

Регулировка высоты рулевой колоны у HIPER Wing K1 не предусмотрена. Высота от земли до ручек 75 сантиметров.

Ключевые элементы и соединения выполнены из алюминия. Рассчитан этот самокат на детей и подростков весом до 55 килограммов.

Основание из металла с внешним пластиковым кожухом. На платформу нанесено песчаное покрытие, улучшающее сцепление с обувью.

В задней части механический тормоз. При надавливании на него прижимается заднее колесо.

В отличие от самокатов для взрослой аудитории, здесь педаль акселератора перемещена с рулевой стойки на платформу. Так не будет теряться контроль управления.

Оба колеса литые. Переднее колесо диаметром 5 дюймов. Заднее с электроприводом, диаметр 3.5 дюйма, оно заметно шире переднего.

Тесты

На боковой грани под резиновой заглушкой гнездо питания. В комплекте идет адаптер питания с евровилкой.

Оснащен HIPER Wing K1 бесщеточным двигателем с номинальной мощностью 40 Вт. Максимальная скорость ограничена отметкой в 6 км/ч. Для начала движения нужно оттолкнуться ногой, набрав начальную скорость. После этого разгон идет нажатием на педаль акселератора.

Самокат в течение нескольких недель использовался 6-летним ребенком с весом 18 килограммов. Разобрались и освоились с управлением быстро. Такой формат исполнения близок к обычным механическим самокатам. Равновесие держать несложно.

Весит в сборе 3.5 килограмма. Ребенок может перемещать его самостоятельно. Согласно рекомендациям и высоте дорожного просвета, рассчитан он на перемещение по ровной асфальтируемой поверхности.

Защита от воды соответствует требованиям класса IPX4. Важно не забывать плотно прижимать заглушку гнезда питания. Под дождем использовать не рекомендовано.

Автономную работу обеспечивает литий-ионная батарея с емкостью 44 Втч. В зависимости от веса и условий эксплуатации, на одном заряде можно проехать до 7 километров.

Итоги

HIPER Wing K1 – детский самокат с удобным управлением, легким весом и ярким внешним видом. Простая сборка, защита от воды IPX4, хорошие показатели автономной работы, литые колеса, ножной тормоз. Не устроить может отсутствие регулировки высоты рулевой стойки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".