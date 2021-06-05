Обзор Ippon Back Basic 1050S Euro. Линейно-интерактивный ИБП с тремя розетками

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование Ippon Back Basic 1050 Schuko, не так давно компания расширила модельный ряд источников бесперебойного питания линейно-интерактивного типа выпустив Ippon Back Basic S Euro. Рассчитаны они на использование в офисе, а также для домашней эксплуатации, обеспечивая защиту техники от сбоев в работе электросети.

Комплектация

Рекомендованная стоимость новинки составляет 5 240 рублей.

Упакован в коробку из неокрашенного картона с общей информацией по нагрузочным характеристиками и общими данными по особенностям работы. Комплект включает гарантийный талон международного образца.

Внешний вид

Заметным отличием от предшественников стало увеличение количества розеток с двух до трех. Все они EURO с заземлением.

Расположены на расстоянии друг от друга в шахматном порядке, позволяя задействовать все без перекрытия соседних

Основным материалом корпуса выступает пластик с матовым покрытием. Общие габариты у устройства компактные, места много не займет.

В верхней части лицевой панели светодиодный индикатор активности, кнопка включения и USB-выход. Ippon Back Basic 1050S Euro не комплектуется USB-кабелем, он необходим для информации в операционной системе уровня заряда встроенной батареи.

Внешний вид корпуса у источника бесперебойного питания нейтральный, качество сборки без видимых проблем.

Изучаемая нами версия старшая в этой линейке, помимо нее есть Back Basic 650S Euro и Back Basic 850S Euro, с активной мощностью 360 и 480 Вт соответственно.

Подключается при помощи кабеля с широким сечением и евровилкой с заземлением.

Начинка

Ippon Back Basic 1050S Euro использует съемный свинцовый аккумулятор 12В/9Ач. Ее при необходимости можно будет заменить.

Печатная плата зеленого цвета. Есть элементы отвечающие от помех в сети.

Тесты

Устройство поддерживает холодный старт при отсутствии напряжения в сети. Поддерживается технология Green Power, автоматически отключающая ИБП при малой нагрузке при работе в режиме работы от батареи.

Заявленная форма выходного напряжения – модифицированная синусоида. Как показала практика замеров, отклонение по частоте не превышает 1 Гц. Рассчитан он на активную мощность до 600 Вт.

Входное напряжение Выходное напряжение 180 Вт 225 Вт 200 Вт 230 Вт 230 Вт 230 Вт 250 Вт 225 Вт 270 Вт 230 Вт

Итоги

Несмотря на отсутствие вентилятора корпус заметно не нагревается. Работает при работе от сети и от батареи бесшумно. Контролировать текущее состояние можно с помощью светодиодной индикации: зеленый – питание от сети, зеленый мигающий – питание от аккумулятора. Поддерживается звуковое оповещение, частота сигнала меняется в зависимости от заряда аккумулятора.ПК и монитор без дискретной видеокарты работает около 13 минут в режиме питания от батареи. Переход между режимами проходит в течение 2-6 мс. Общее время автономной работы позволяет сохранить и закрыть документы и рабочие проекты.Ippon Back Basic 1050S Euro – не только защищает ПК и другую технику от скачков напряжения, но и сохраняет работоспособность при обрыве питания в сети. Модифицированная синусоида, бесшумная работа, звуковая и световая индикации, компактные габариты, три EURO розетки с заземлением.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".