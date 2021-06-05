Обзор Ippon Back Basic 1050S Euro. Линейно-интерактивный ИБП с тремя розетками

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование Ippon Back Basic 1050 Schuko, не так давно компания расширила модельный ряд источников бесперебойного питания линейно-интерактивного типа выпустив Ippon Back Basic S Euro. Рассчитаны они на использование в офисе, а также для домашней эксплуатации, обеспечивая защиту техники от сбоев в работе электросети.

Ippon Back Basic 1050S Euro

Рекомендованная стоимость новинки составляет 5 240 рублей.

Комплектация

Ippon Back Basic 1050S Euro

Упакован в коробку из неокрашенного картона с общей информацией по нагрузочным характеристиками и общими данными по особенностям работы. Комплект включает гарантийный талон международного образца.

Ippon Back Basic 1050S Euro

Внешний вид

Заметным отличием от предшественников стало увеличение количества розеток с двух до трех. Все они EURO с заземлением.

Ippon Back Basic 1050S Euro

Расположены на расстоянии друг от друга в шахматном порядке, позволяя задействовать все без перекрытия соседних

Ippon Back Basic 1050S Euro

Основным материалом корпуса выступает пластик с матовым покрытием. Общие габариты у устройства компактные, места много не займет.

Ippon Back Basic 1050S Euro

В верхней части лицевой панели светодиодный индикатор активности, кнопка включения и USB-выход. Ippon Back Basic 1050S Euro не комплектуется USB-кабелем, он необходим для информации в операционной системе уровня заряда встроенной батареи.

Ippon Back Basic 1050S Euro

Внешний вид корпуса у источника бесперебойного питания нейтральный, качество сборки без видимых проблем.

Ippon Back Basic 1050S Euro

Изучаемая нами версия старшая в этой линейке, помимо нее есть Back Basic 650S Euro и Back Basic 850S Euro, с активной мощностью 360 и 480 Вт соответственно.

Ippon Back Basic 1050S Euro

Подключается при помощи кабеля с широким сечением и евровилкой с заземлением.

Ippon Back Basic 1050S Euro

Начинка

Ippon Back Basic 1050S Euro

Ippon Back Basic 1050S Euro использует съемный свинцовый аккумулятор 12В/9Ач. Ее при необходимости можно будет заменить.

Ippon Back Basic 1050S Euro

Печатная плата зеленого цвета. Есть элементы отвечающие от помех в сети.

Ippon Back Basic 1050S Euro

Тесты

Устройство поддерживает холодный старт при отсутствии напряжения в сети. Поддерживается технология Green Power, автоматически отключающая ИБП при малой нагрузке при работе в режиме работы от батареи.

Ippon Back Basic 1050S Euro

Заявленная форма выходного напряжения – модифицированная синусоида. Как показала практика замеров, отклонение по частоте не превышает 1 Гц. Рассчитан он на активную мощность до 600 Вт.

Ippon Back Basic 1050S Euro

Несмотря на отсутствие вентилятора корпус заметно не нагревается. Работает при работе от сети и от батареи бесшумно. Контролировать текущее состояние можно с помощью светодиодной индикации: зеленый – питание от сети, зеленый мигающий – питание от аккумулятора. Поддерживается звуковое оповещение, частота сигнала меняется в зависимости от заряда аккумулятора.
Входное напряжениеВыходное напряжение
180 Вт225 Вт
200 Вт230 Вт
230 Вт230 Вт
250 Вт225 Вт
270 Вт230 Вт
ПК и монитор без дискретной видеокарты работает около 13 минут в режиме питания от батареи. Переход между режимами проходит в течение 2-6 мс. Общее время автономной работы позволяет сохранить и закрыть документы и рабочие проекты.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorIppon Back Basic 1050S Euro – не только защищает ПК и другую технику от скачков напряжения, но и сохраняет работоспособность при обрыве питания в сети. Модифицированная синусоида, бесшумная работа, звуковая и световая индикации, компактные габариты, три EURO розетки с заземлением.
Ippon Back Basic 1050S Euro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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