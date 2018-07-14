Обзор Ippon Back Basic 1050 Euro - Источник бесперебойного питания

Пользователи ПК частенько сталкиваются с различными проблемами в сети: короткое замыкание, отключение и т.д. Все это приводит к тому, что все ваши не сохраненные данные просто пропадут, а еще хуже, когда из-за этого может пострадать сам компьютер, и придется потратиться на ремонт. Однако решение данной проблемы есть - это источники бесперебойного питания. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию надежного защитника от компании Ippon. Встречайте, перед вами модель Back Basic 1050 Euro. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиИБП поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию об устройстве. В комплекте поставки, кроме ИБП и документации, нет ничего. Все же хотелось бы видеть в комплектации еще и кабель USB type B для подключения к ПК.
Особенности
- Полная мощность: 1050 ВА
- Активная мощность: 600 Вт
- Номинальное напряжение: 220 В
- Стабильность напряжения: +/- 10 %
- Номинальная частота: 50 или 60 Гц
- Стабильность частоты: +/- 1 Гц
- Форма напряжения: Модифицированная синусоида
- Время переключения: Обычно 2-6 мс, максимально 10 мс
- Номинальное входное напряжение: 220 В
- Диапазон напряжения: 162-275 В
- Диапазон частоты: 45-65 Гц
- Тип батареи: герметично свинцово-кислотный (12В/9Ач х 1 шт)
- Время автономной работы ПК с 17" монитором: 13,5 мин
- Время автономной работы при 30% нагрузке: 9,3 мин
- Время автономной работы при 50% нагрузке : 2 мин
- Время заряда из состояния полного разряда: 10 часов до 90% заряда
- Защита от перегрузки
- Защита от высоковольтных импульсов
- Фильтрация помех
- Защита от короткого замыкания
- Тип предохранителя: автоматический
- Автоматический Регулятор Напряжения (AVR): при Uвх > 242 В, то Uвых=0,85xUвх; при Uвх < 198 В, то Uвых=1,18xUвх.
- Связь с ПК: USB type B
- Поддерживаемые ОС Windows, Linux, IBM Aix, Sun Solaris, Compaq True6, UnixWare, FreeBSD, HP-UX and MAC
- Размеры ШxВxГ: 100 x 143 x 278 мм
- Вес: 5,35 кг
- Охлаждение: естественное
- Степень защиты оболочки: IP20
Внешний вид и функционалКорпус устройства выполнен из качественного черного пластика. Компактные габариты позволяют установить ИБП в любое удобное для вас место. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло.
На боковых гранях можно увидеть специальные прорези для естественной вентиляции.
На тыльной стороне расположились две выходные розетки и несъемный кабель для питания ИБП. Этого будет вполне достаточно чтобы подключить к устройству компьютер и монитор.
На передней панели устройства обосновались следующие элементы управления: Порт USB type B, кнопка вкл/выкл и светодиодный индикатор состояния работы.
Когда устройство работает от сети индикатор будет гореть зеленым, а если же произошел сбой и устройство начинает работать от батареи, то индикатор будет мигать зеленым.
На нижней части ИБП находятся четыре пластиковые ножки, которые, к сожалению, не прорезинены. Здесь же спрятано четыре болтика, которые удерживают верхнюю крышку корпуса.
Внутренние элементы аккуратно размещены на своих местах, пайка хорошая и надежная. Батарею, в случае необходимости, можно легко заменить.
Если вы хотите контролировать работу устройства и посмотреть напряжение в сети, то придется докупить кабель USB type B для подключения к ПК, после чего установить специальное программное обеспечение на официальном сайте компании производителя. Здесь вы сможете ознакомиться с информацией о напряжении в сети, посмотреть загруженность ИБП и температуру. Отсюда же можно проконтролировать заряд батареи, в случае отключения электричества в вашей квартире или доме. Очень удобное и нужное решение. Устройство совместимо со всеми популярными операционными системами и разобраться в работе смогут даже самые неопытные пользователи.
Радует то, что вам нет необходимости что-то самостоятельно настраивать. Устройство начинает работать сразу же после подключения. От пользователя необходимо лишь подключить ИБП к сети, а к нему уже свой ПК, после чего нажать на кнопку включения. Данное решение сумеет защитить подключенные к нему устройства от различных неполадок с электропитанием: высоковольтных выбросов, электромагнитных и радиочастотных помех, понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети.
Порадовало то, что средняя работа устройства от батареи составляет приблизительно 10 минут, в зависимости от нагрузки (подключенных к нему устройств). Лично нам кажется, что этого времени вполне достаточно для того, чтобы спокойно сохранить все не сохраненные данные на компьютере и выключить свой ПК. Конечно, если вы подключите к данному ИБП не только свой ПК, но и другие приборы, которые постоянно потребляют энергию, то время работы от батареи будет меньше.