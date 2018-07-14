Обзор Ippon Back Basic 1050 Euro - Источник бесперебойного питания

2018-07-14, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - ippon Back Basic 1050 Euro; [41]
Пользователи ПК частенько сталкиваются с различными проблемами в сети: короткое замыкание, отключение и т.д. Все это приводит к тому, что все ваши не сохраненные данные просто пропадут, а еще хуже, когда из-за этого может пострадать сам компьютер, и придется потратиться на ремонт. Однако решение данной проблемы есть - это источники бесперебойного питания. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию надежного защитника от компании Ippon. Встречайте, перед вами модель Back Basic 1050 Euro. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

ИБП поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию об устройстве. В комплекте поставки, кроме ИБП и документации, нет ничего. Все же хотелось бы видеть в комплектации еще и кабель USB type B для подключения к ПК.

Особенности

  • Полная мощность: 1050 ВА
  • Активная мощность: 600 Вт
  • Номинальное напряжение: 220 В
  • Стабильность напряжения: +/- 10 %
  • Номинальная частота: 50 или 60 Гц
  • Стабильность частоты: +/- 1 Гц
  • Форма напряжения: Модифицированная синусоида
  • Время переключения: Обычно 2-6 мс, максимально 10 мс
  • Номинальное входное напряжение: 220 В
  • Диапазон напряжения: 162-275 В
  • Диапазон частоты: 45-65 Гц
  • Тип батареи: герметично свинцово-кислотный (12В/9Ач х 1 шт)
  • Время автономной работы ПК с 17" монитором: 13,5 мин
  • Время автономной работы при 30% нагрузке: 9,3 мин
  • Время автономной работы при 50% нагрузке : 2 мин
  • Время заряда из состояния полного разряда: 10 часов до 90% заряда
  • Защита от перегрузки
  • Защита от высоковольтных импульсов
  • Фильтрация помех
  • Защита от короткого замыкания
  • Тип предохранителя: автоматический
  • Автоматический Регулятор Напряжения (AVR): при Uвх > 242 В, то Uвых=0,85xUвх; при Uвх < 198 В, то Uвых=1,18xUвх.
  • Связь с ПК: USB type B
  • Поддерживаемые ОС Windows, Linux, IBM Aix, Sun Solaris, Compaq True6, UnixWare, FreeBSD, HP-UX and MAC
  • Размеры ШxВxГ: 100 x 143 x 278 мм
  • Вес: 5,35 кг
  • Охлаждение: естественное
  • Степень защиты оболочки: IP20

Внешний вид и функционал

Корпус устройства выполнен из качественного черного пластика. Компактные габариты позволяют установить ИБП в любое удобное для вас место. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло.

На боковых гранях можно увидеть специальные прорези для естественной вентиляции.

На тыльной стороне расположились две выходные розетки и несъемный кабель для питания ИБП. Этого будет вполне достаточно чтобы подключить к устройству компьютер и монитор.

На передней панели устройства обосновались следующие элементы управления: Порт USB type B, кнопка вкл/выкл и светодиодный индикатор состояния работы.

Когда устройство работает от сети индикатор будет гореть зеленым, а если же произошел сбой и устройство начинает работать от батареи, то индикатор будет мигать зеленым.

На нижней части ИБП находятся четыре пластиковые ножки, которые, к сожалению, не прорезинены. Здесь же спрятано четыре болтика, которые удерживают верхнюю крышку корпуса.

Внутренние элементы аккуратно размещены на своих местах, пайка хорошая и надежная. Батарею, в случае необходимости, можно легко заменить.

Если вы хотите контролировать работу устройства и посмотреть напряжение в сети, то придется докупить кабель USB type B для подключения к ПК, после чего установить специальное программное обеспечение на официальном сайте компании производителя. Здесь вы сможете ознакомиться с информацией о напряжении в сети, посмотреть загруженность ИБП и температуру. Отсюда же можно проконтролировать заряд батареи, в случае отключения электричества в вашей квартире или доме. Очень удобное и нужное решение. Устройство совместимо со всеми популярными операционными системами и разобраться в работе смогут даже самые неопытные пользователи.

Радует то, что вам нет необходимости что-то самостоятельно настраивать. Устройство начинает работать сразу же после подключения. От пользователя необходимо лишь подключить ИБП к сети, а к нему уже свой ПК, после чего нажать на кнопку включения. Данное решение сумеет защитить подключенные к нему устройства от различных неполадок с электропитанием: высоковольтных выбросов, электромагнитных и радиочастотных помех, понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети.

Порадовало то, что средняя работа устройства от батареи составляет приблизительно 10 минут, в зависимости от нагрузки (подключенных к нему устройств). Лично нам кажется, что этого времени вполне достаточно для того, чтобы спокойно сохранить все не сохраненные данные на компьютере и выключить свой ПК. Конечно, если вы подключите к данному ИБП не только свой ПК, но и другие приборы, которые постоянно потребляют энергию, то время работы от батареи будет меньше.

Итоги

Подведем итоги по источнику бесперебойного питания Ippon Back Basic 1050 Euro. Перед нами доступное решение, позволяющее защитить ваш ПК от различных сбоев в сети. Теперь не нужно бояться, что ваш компьютер, в случае чего, резко отключится и что-то внутри сгорит. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось, да их, как нам показалось, и нет. А вот среди плюсов все же следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, мощная батарея, сразу две выходные розетки, функционал и конечно же приятная цена. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать. Однако не стоит забывать о том, что скупой платит дважды. Лучше защитить свой компьютер сразу, чем потом жалеть.

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