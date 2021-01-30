Обзор Ippon Smart Winner II 2000. ИБП для корпоративного сегмента

На прошлой неделе мы проводили тестирование ИБП IPPON Back Comfo Pro II 1050, ориентированного на эксплуатации в условиях офиса или дома. Но такое оборудование используется не только с системами на выполнение рабочих задач и офисной оргтехники, но и серверами и системами с увеличенным уровнем мощности, например, те же игровые ПК, где в режиме нагрузке потребляемая мощность может подниматься выше 700 и 800 Вт. В линейке этого производителя есть серия Smart Winner ориентированная на корпоративный сегмент, предлагая помимо повышенной надежности и емкости, еще и монтаж в серверную стойку.

Ippon Smart Winner II 2000

Обновленное второе поколение мы будем изучать на примере Ippon Smart Winner II 2000. Помимо нее в эту линейку также входят: Smart Winner II 1000, Smart Winner II 1500, Smart Winner II 2000E и Smart Winner II 3000. Сопровождаются они двухлетней гарантией.

Ippon Smart Winner II 2000 обзор

Комплектация

Упаковано в коробку из неокрашенного картона. Оформление аскетично, но включает всю необходимую техническую информацию. Стартовый набор включает пару кабелей с разъемом IEC 320, кабель USB, силовой кабель, разобранные ножки, монтажные планки для установки в стойку, руководство пользователя и гарантийный талон.

Ippon Smart Winner II 2000

Внешний вид

Форма устройства изначально обусловлена совместимостью с 19-дюймовыми серверными стойками. Это же повлияло на общие габариты. Под такой монтаж потребуются специальные дополнительные кронштейны.

Ippon Smart Winner II 2000

Забегая вперед, в линейке Ippon доступна дополнительный батарейный блок, выполненный в том же дизайне. Устанавливаемый или рядом с ИБП, или в той же стойке.

Ippon Smart Winner II 2000

Продумали и вопрос эксплуатации вне стойки. Для вертикальной остановки есть группа из двух пластиковых ножек. Стоит на ней устойчиво.

Ippon Smart Winner II 2000

Лицевая панель устройства представляет собой пластиковую вентиляционную решетку. В центре расположен блок с дисплеем и группой кнопок.

Ippon Smart Winner II 2000

На экран выводится вся необходимая техническая информация, включая текущий уровень нагрузки и емкость аккумулятора. Кнопки в свою очередь дают управление ключевыми параметрами работы Ippon Smart Winner II 2000, хорошо виден он как при установке в стойку, так и без нее.

Ippon Smart Winner II 2000

На задней панели расположены восемь розеток IEC C13. В комплекте предусмотрели два соответствующих кабеля. Разделены они на две группы с нагрузкой по 10А на каждый.

Ippon Smart Winner II 2000

Есть гнездо RJ-45 под защиту сетевой или телефонной сети. Интерфейсный разъем RS232, USB Type-B, гнездо EPO, вход для сетевого кабеля. Отдельно отметим заглушку с интерфейсным коннектором.

Ippon Smart Winner II 2000

Последний пригодится для опциональной установки модуля расширения под дистанционное управление. Необходимо оно в условиях эксплуатации в серверной, его наличие обязательным не является.

Ippon Smart Winner II 2000

В отличие от рассмотренной ранее модели здесь используется активное охлаждение. Вентилятор защищен решеткой гриль. Скорость вращения регулируется в зависимости от нагрузки.

Начинка

Ippon Smart Winner II 2000

Внутри корпуса скрывается печатная плата с набором элементов и трансформатором. Пайка аккуратная. Алюминиевые радиаторы для отвода тепла с силовых частей.

Ippon Smart Winner II 2000

В Ippon Smart Winner II 2000 используется группа из шести аккумуляторов 12В 7Ач. Это необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные батареи.

Ippon Smart Winner II 2000

Софт

При подключении к USB-разъему в системную строку выводится информация по текущему рабочему статусу ИБП. Также можно контролировать текущий заряд аккумулятора.

Ippon Smart Winner II 2000

Для более подробной информации с официального сайта можно загрузить утилиту управления WinPower. В ее главном окне выводится текущий уровень нагрузки и рабочая схема.

Ippon Smart Winner II 2000

В разделе настроек можно активировать автоматический запуск, тестирование, вывод звука. Тип нагрузки и установки напряжения на выходе.

Ippon Smart Winner II 2000

Тесты

Тестируемый сегодня Ippon Smart Winner II 2000 рассчитан на нагрузку до 1800 Вт. В условиях персональных компьютеров это хороший запас по мощности, позволяющий подключить систему с видеокартой уровня GeForce RTX 3090, процессором Intel Core i9 и еще нескольких мониторов. Полная мощность для этого ИБП 2000 Ва.

Ippon Smart Winner II 2000

Это устройство выполняет функцию выравнивания напряжения. Рабочий диапазон для него от 175 Вт до 290 Вт. При этом в зависимости от входящего напряжения в сети на выходе будет выдавать в пределах 220 – 240 Вт. Есть защита от перегрузки, короткого замыканий. Контролировать входящие и выходное напряжение можно с помощью дисплея. По результатам тестов работу AVR здесь считаем отличной.

Ippon Smart Winner II 2000

Помимо защиты напряжения есть защита линии к роутеру или факсу. Из ограничений отметим пропускную способность в 100 Mbs. Это может ограничить скорость доступа в сеть. Для сравнения приведем два замера со сквозным и прямым подключением.

Ippon Smart Winner II 2000

Как отмечали выше, оснащен ИБП группой аккумуляторов с суммарной высокой емкостью. С подключенным одним монитором 34 дюйма и системой с видеокартой GeForce GTX 3090 и процессором Core i9-10920X в режиме работы с браузером и офисными документами получаем 1.5 часа автономной работы (уровень нагрузки 14%).

Ippon Smart Winner II 2000

Этого хватает не только для аварийного закрытия открытых проектов и сохранения документов, но и продолжения работы на время отключения питания. Нагрузка в районе 900 Вт даст около 10 минут автономной работы. На восстановление в последующем уходит примерно 3 часа.

Итоги по Ippon Smart Winner II 2000

Золото. Выбор редакции MegaObzorОсновная сфера применения для Ippon Smart Winner II 2000 — это корпоративный сегмент и серверные стойки, но как показала практика и оценивая исполнение конструкции, он хорошо себя показал в сценарии защиты и обеспечения автономной работы высокопроизводительного рабочего ПК или игровой системы с несколькими мониторами. Вертикальная и горизонтальная установка, хороший набор интерфейсных портов, кабели в комплекте, поддержка дополнительных батарей, управление и приложение для ПК. Дополняет все это 2 года гарантии.
Ippon Smart Winner II 2000 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Ippon Smart Winner II 2000
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