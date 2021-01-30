Обзор Ippon Smart Winner II 2000. ИБП для корпоративного сегмента

Обновленное второе поколение мы будем изучать на примере Ippon Smart Winner II 2000. Помимо нее в эту линейку также входят: Smart Winner II 1000, Smart Winner II 1500, Smart Winner II 2000E и Smart Winner II 3000. Сопровождаются они двухлетней гарантией.
Ippon Smart Winner II 2000 обзор
КомплектацияУпаковано в коробку из неокрашенного картона. Оформление аскетично, но включает всю необходимую техническую информацию. Стартовый набор включает пару кабелей с разъемом IEC 320, кабель USB, силовой кабель, разобранные ножки, монтажные планки для установки в стойку, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видФорма устройства изначально обусловлена совместимостью с 19-дюймовыми серверными стойками. Это же повлияло на общие габариты. Под такой монтаж потребуются специальные дополнительные кронштейны.
Забегая вперед, в линейке Ippon доступна дополнительный батарейный блок, выполненный в том же дизайне. Устанавливаемый или рядом с ИБП, или в той же стойке.
Продумали и вопрос эксплуатации вне стойки. Для вертикальной остановки есть группа из двух пластиковых ножек. Стоит на ней устойчиво.
Лицевая панель устройства представляет собой пластиковую вентиляционную решетку. В центре расположен блок с дисплеем и группой кнопок.
На экран выводится вся необходимая техническая информация, включая текущий уровень нагрузки и емкость аккумулятора. Кнопки в свою очередь дают управление ключевыми параметрами работы Ippon Smart Winner II 2000, хорошо виден он как при установке в стойку, так и без нее.
На задней панели расположены восемь розеток IEC C13. В комплекте предусмотрели два соответствующих кабеля. Разделены они на две группы с нагрузкой по 10А на каждый.
Есть гнездо RJ-45 под защиту сетевой или телефонной сети. Интерфейсный разъем RS232, USB Type-B, гнездо EPO, вход для сетевого кабеля. Отдельно отметим заглушку с интерфейсным коннектором.
Последний пригодится для опциональной установки модуля расширения под дистанционное управление. Необходимо оно в условиях эксплуатации в серверной, его наличие обязательным не является.
В отличие от рассмотренной ранее модели здесь используется активное охлаждение. Вентилятор защищен решеткой гриль. Скорость вращения регулируется в зависимости от нагрузки.
Начинка
Внутри корпуса скрывается печатная плата с набором элементов и трансформатором. Пайка аккуратная. Алюминиевые радиаторы для отвода тепла с силовых частей.
В Ippon Smart Winner II 2000 используется группа из шести аккумуляторов 12В 7Ач. Это необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные батареи.
СофтПри подключении к USB-разъему в системную строку выводится информация по текущему рабочему статусу ИБП. Также можно контролировать текущий заряд аккумулятора.
Для более подробной информации с официального сайта можно загрузить утилиту управления WinPower. В ее главном окне выводится текущий уровень нагрузки и рабочая схема.
В разделе настроек можно активировать автоматический запуск, тестирование, вывод звука. Тип нагрузки и установки напряжения на выходе.
ТестыТестируемый сегодня Ippon Smart Winner II 2000 рассчитан на нагрузку до 1800 Вт. В условиях персональных компьютеров это хороший запас по мощности, позволяющий подключить систему с видеокартой уровня GeForce RTX 3090, процессором Intel Core i9 и еще нескольких мониторов. Полная мощность для этого ИБП 2000 Ва.
Это устройство выполняет функцию выравнивания напряжения. Рабочий диапазон для него от 175 Вт до 290 Вт. При этом в зависимости от входящего напряжения в сети на выходе будет выдавать в пределах 220 – 240 Вт. Есть защита от перегрузки, короткого замыканий. Контролировать входящие и выходное напряжение можно с помощью дисплея. По результатам тестов работу AVR здесь считаем отличной.
Помимо защиты напряжения есть защита линии к роутеру или факсу. Из ограничений отметим пропускную способность в 100 Mbs. Это может ограничить скорость доступа в сеть. Для сравнения приведем два замера со сквозным и прямым подключением.
Как отмечали выше, оснащен ИБП группой аккумуляторов с суммарной высокой емкостью. С подключенным одним монитором 34 дюйма и системой с видеокартой GeForce GTX 3090 и процессором Core i9-10920X в режиме работы с браузером и офисными документами получаем 1.5 часа автономной работы (уровень нагрузки 14%).
Этого хватает не только для аварийного закрытия открытых проектов и сохранения документов, но и продолжения работы на время отключения питания. Нагрузка в районе 900 Вт даст около 10 минут автономной работы. На восстановление в последующем уходит примерно 3 часа.
Итоги по Ippon Smart Winner II 2000Основная сфера применения для Ippon Smart Winner II 2000 — это корпоративный сегмент и серверные стойки, но как показала практика и оценивая исполнение конструкции, он хорошо себя показал в сценарии защиты и обеспечения автономной работы высокопроизводительного рабочего ПК или игровой системы с несколькими мониторами. Вертикальная и горизонтальная установка, хороший набор интерфейсных портов, кабели в комплекте, поддержка дополнительных батарей, управление и приложение для ПК. Дополняет все это 2 года гарантии.
Ippon Smart Winner II 2000 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".