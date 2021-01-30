Обзор Ippon Smart Winner II 2000. ИБП для корпоративного сегмента

На прошлой неделе мы проводили тестирование ИБП IPPON Back Comfo Pro II 1050 , ориентированного на эксплуатации в условиях офиса или дома. Но такое оборудование используется не только с системами на выполнение рабочих задач и офисной оргтехники, но и серверами и системами с увеличенным уровнем мощности, например, те же игровые ПК, где в режиме нагрузке потребляемая мощность может подниматься выше 700 и 800 Вт. В линейке этого производителя есть серия Smart Winner ориентированная на корпоративный сегмент, предлагая помимо повышенной надежности и емкости, еще и монтаж в серверную стойку.

Ippon Smart Winner II 2000 обзор

Обновленное второе поколение мы будем изучать на примере Ippon Smart Winner II 2000. Помимо нее в эту линейку также входят: Smart Winner II 1000, Smart Winner II 1500, Smart Winner II 2000E и Smart Winner II 3000. Сопровождаются они двухлетней гарантией.

Комплектация

Упаковано в коробку из неокрашенного картона. Оформление аскетично, но включает всю необходимую техническую информацию. Стартовый набор включает пару кабелей с разъемом IEC 320, кабель USB, силовой кабель, разобранные ножки, монтажные планки для установки в стойку, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Форма устройства изначально обусловлена совместимостью с 19-дюймовыми серверными стойками. Это же повлияло на общие габариты. Под такой монтаж потребуются специальные дополнительные кронштейны.

Забегая вперед, в линейке Ippon доступна дополнительный батарейный блок, выполненный в том же дизайне. Устанавливаемый или рядом с ИБП, или в той же стойке.

Продумали и вопрос эксплуатации вне стойки. Для вертикальной остановки есть группа из двух пластиковых ножек. Стоит на ней устойчиво.

Лицевая панель устройства представляет собой пластиковую вентиляционную решетку. В центре расположен блок с дисплеем и группой кнопок.

На экран выводится вся необходимая техническая информация, включая текущий уровень нагрузки и емкость аккумулятора. Кнопки в свою очередь дают управление ключевыми параметрами работы Ippon Smart Winner II 2000, хорошо виден он как при установке в стойку, так и без нее.

На задней панели расположены восемь розеток IEC C13. В комплекте предусмотрели два соответствующих кабеля. Разделены они на две группы с нагрузкой по 10А на каждый.

Есть гнездо RJ-45 под защиту сетевой или телефонной сети. Интерфейсный разъем RS232, USB Type-B, гнездо EPO, вход для сетевого кабеля. Отдельно отметим заглушку с интерфейсным коннектором.

Последний пригодится для опциональной установки модуля расширения под дистанционное управление. Необходимо оно в условиях эксплуатации в серверной, его наличие обязательным не является.

Начинка

В отличие от рассмотренной ранее модели здесь используется активное охлаждение. Вентилятор защищен решеткой гриль. Скорость вращения регулируется в зависимости от нагрузки.

Внутри корпуса скрывается печатная плата с набором элементов и трансформатором. Пайка аккуратная. Алюминиевые радиаторы для отвода тепла с силовых частей.

В Ippon Smart Winner II 2000 используется группа из шести аккумуляторов 12В 7Ач. Это необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные батареи.

Софт

При подключении к USB-разъему в системную строку выводится информация по текущему рабочему статусу ИБП. Также можно контролировать текущий заряд аккумулятора.

Для более подробной информации с официального сайта можно загрузить утилиту управления WinPower. В ее главном окне выводится текущий уровень нагрузки и рабочая схема.

В разделе настроек можно активировать автоматический запуск, тестирование, вывод звука. Тип нагрузки и установки напряжения на выходе.

Тесты

Тестируемый сегодня Ippon Smart Winner II 2000 рассчитан на нагрузку до 1800 Вт. В условиях персональных компьютеров это хороший запас по мощности, позволяющий подключить систему с видеокартой уровня GeForce RTX 3090, процессором Intel Core i9 и еще нескольких мониторов. Полная мощность для этого ИБП 2000 Ва.

Это устройство выполняет функцию выравнивания напряжения. Рабочий диапазон для него от 175 Вт до 290 Вт. При этом в зависимости от входящего напряжения в сети на выходе будет выдавать в пределах 220 – 240 Вт. Есть защита от перегрузки, короткого замыканий. Контролировать входящие и выходное напряжение можно с помощью дисплея. По результатам тестов работу AVR здесь считаем отличной.

Помимо защиты напряжения есть защита линии к роутеру или факсу. Из ограничений отметим пропускную способность в 100 Mbs. Это может ограничить скорость доступа в сеть. Для сравнения приведем два замера со сквозным и прямым подключением.

Как отмечали выше, оснащен ИБП группой аккумуляторов с суммарной высокой емкостью. С подключенным одним монитором 34 дюйма и системой с видеокартой GeForce GTX 3090 и процессором Core i9-10920X в режиме работы с браузером и офисными документами получаем 1.5 часа автономной работы (уровень нагрузки 14%).

Итоги по Ippon Smart Winner II 2000

Этого хватает не только для аварийного закрытия открытых проектов и сохранения документов, но и продолжения работы на время отключения питания. Нагрузка в районе 900 Вт даст около 10 минут автономной работы. На восстановление в последующем уходит примерно 3 часа.Основная сфера применения для Ippon Smart Winner II 2000 — это корпоративный сегмент и серверные стойки, но как показала практика и оценивая исполнение конструкции, он хорошо себя показал в сценарии защиты и обеспечения автономной работы высокопроизводительного рабочего ПК или игровой системы с несколькими мониторами. Вертикальная и горизонтальная установка, хороший набор интерфейсных портов, кабели в комплекте, поддержка дополнительных батарей, управление и приложение для ПК. Дополняет все это 2 года гарантии.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".