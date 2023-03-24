Обзор и тесты KINGSPEC DDR4-3200 16GB (KS3200D4P13516G)

Рассматривая оперативную память чаще всего мы проводим тесты парного комплекта, но модули можно приобретать отдельно, например, разделив покупку на несколько месяцев или доукомплектовав уже имеющийся в системе набор. Сегодня в центре внимания будет такая память KINGSPEC DDR4-3200 объемом 16GB.

KINGSPEC DDR4-3200 16GB

В российских магазинах ее можно приобрести за 3000 рублей с гарантией

Комплектация

Упакована в коробку с прозрачным окошком, внутри нее пластиковый блистер с жесткой фиксацией модуля.

KINGSPEC DDR4-3200 16GB

KINGSPEC DDR4-3200 16GB обзор

Внешний вид

Это память без дополнительного радиатора, позволяя рассматривать ее для установки с любым башенным охлаждением. Также такие модули могут рассматриваться для установки кастомного охлаждения.

KINGSPEC DDR4-3200 16GB

Выполнена на печатной плате черного цвета. Чипы памяти размещены с двух сторон радиатора в количестве 16 шт.

KINGSPEC DDR4-3200 16GB

Это чипы от Hynix. Как показала практика эксплуатации, они не нагревались заметно и при проведении ручного разгона.

KINGSPEC DDR4-3200 16GB

Нанесена наклейка с серийным номером, информацией по производителю, рабочим частотам и напряжению.

Тесты

KINGSPEC DDR4-3200 16GB

Информацию по чипам памяти Hynix подтвердили и данные считанные с модуля памяти. В XMP записана рабочая частота 3200 МГц с напряжением 1.35В и таймингами CL19.

KINGSPEC DDR4-3200 16GB

Проблем с запуском на материнской плате Gigabyte B660M с Intel Core i5-13400 не было.

AIDA64

KINGSPEC DDR4-3200 16GB

Cinebench

KINGSPEC DDR4-3200 16GB

3DMark11

KINGSPEC DDR4-3200 16GB

GeekBench

KINGSPEC DDR4-3200 16GB

PCMark

KINGSPEC DDR4-3200 16GB

Разгон

KINGSPEC DDR4-3200 16GB

Мы провели изучение потенциала разгона этих модулей. Подняв напряжение до 1.4В получили стабильную работу на частоте 3600 МГц с теми же таймингами CL19.

AIDA64

KINGSPEC DDR4-3200 16GB

3DMark11

KINGSPEC DDR4-3200 16GB

GeekBench

KINGSPEC DDR4-3200 16GB

PCMark

KINGSPEC DDR4-3200 16GB

Сравнение в играх

Отдельно проверили производительность в игре Rise of the Tomb Raider на частотах 3200 и 3600 МГц.

Rise of the Tomb Raider - KINGSPEC DDR4-3200 16GB vs DDR4-3600 16GB

Итоги

KINGSPEC DDR4-3200 16GB – оперативная память для рабочих станций с возможностью ручного разгона. Особенностью этих модулей является отсутствие радиатора, при этом как показала практика тестов проблем с нагревом замечено не было и при повышении напряжения.
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