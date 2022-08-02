Обзор KINGSPEC NE-512 и KINGSPEC NE-1TB. Твердотельные диски с Алиэкспресс

Параллельный импорт только недавно начал одобряться для массового ввоза сложной электроники, но Aliexpress уже долгое время привлекает не только большим количеством предложений, но и стоимостью. Мы уже тестировали несколько видеокарт, сегодня рассмотрим твердотельные накопители. Это будет сразу два М.2 диска от KINGSPEC, объемами 512 Гбайт и 1 Тбайт. Обе сопровождаются 3-летней международной гарантией производителя.

Комплектация

Версия на 512 в конце июля был доступна за 3200 рублей, в России ее же можно приобрести за 3690 рублей. Старший обойдется в 5500 рублей.

Поставляются упакованными в картонную коробку с логотипом бренда и общей технической информацией.

KINGSPEC NE-512 и KINGSPEC NE-1TB обзор

Внешний вид

Выполнены в форм-факторе 2280 с интерфейсом PCIe 3.0. Несмотря на то что относятся к общей линейке, они отличаются как цветом исполнения печатной платы, так и установленным контроллером.

KINGSPEC NE-512 выполнен на печатной плате темно-синего цвета. В нем используется контроллер Realtek RT5765DL.Это четырехканальный чип. Он не использует динамическую память, ориентирован на недорогие решения.

В старшем KINGSPEC NE-1TB задействован контроллер SM2263XT. Он тоже четырехканальный, работает с 3D TLC памятью. DRAM-кеширование отсутствует.

На лицевую сторону накопителей нанесена декоративная наклейка.

С обратной стороны техническая информация по производителю, серийный номер и общие данные по накопителю.

Тесты

AS SSD Benchmark:

Тестирование велось на материнской плате ASUS Prime Z690-A с процессором Intel Core i5-12600K. Будут приведены сводные данные для наглядного сравнения.

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

Anvil

AJA

Итоги

Заявленные для KINGSPEC NE-512 и KINGSPEC NE-1TB скорости работы с данными соответствуют действительности. Их можно рассматривать в недорогие рабочие и игровые сборки, получая быстрый запуск системы и приложений. Диски не нагревались в ходе продолжительной нагрузки.