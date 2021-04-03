Обзор KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB (LMPL1M064GG2). Тест карты памяти

К моменту публикации ее продажи еще не стартовали. Сопровождаются накопители 5-летней гарантией.
КомплектацияУпакована в картонный блистер розового цвета с изображением карты. Комплект включает переходник на SD-формат.
Внешний видКарты памяти этой серии универсальные. Их можно будет использовать в устройствах с разными слотами. Эту же особенность можно использовать при переносе файлов в ноутбуках.
В этом типе накопителей нет простора для экспериментов. Окрашена в той же стилистике, что и комплектный блистер.
Линейка включает карты объемами 32, 64, 128, 256 и 512 Гбайт. Заявленные скорости обмена данными составляют 100/85 MB/s для чтения и записи соответственно.
KIOXIA EXCERIA PLUS рассчитаны на работу с 4К-контентом в высоком битрейте. Они совместимы с Android планшетами и смартфонами. Отмечаются защита от воды, падений, рентгеновских лучей. Могут эксплуатироваться в широком температурном диапазоне.
Тесты KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
Anvil
AJA
Итоги по KIOXIA EXCERIA PLUS 128GBKIOXIA EXCERIA PLUS 128GB станет хорошим выбором для разных типов устройств включая видеорегистраторы, экшн-камеры, планшеты, смартфоны, квадрокоптеры и системы видеонаблюдения. Пятилетняя гарантия, высокие скорости обмена данными, переходник на SD-формат в комплекте.
KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".