Обзор KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB (LMPL1M064GG2). Тест карты памяти

Рост разрешения и битрейта съемки сейчас характерны даже для устройств среднего ценового сегмента. При чем это не только экшн-камеры, квадрокоптеры и цифровые камера, а даже видеорегистраторы в автомобилях. Для стабильной съемки важна высокая скорость чтения и записи, это же касается беспроблемной работы самого устройства. Мы со своей стороны продолжаем изучать актуальные решения и в центре внимания новая серия KIOXIA EXCERIA PLUS в формате microSD.

Комплектация

К моменту публикации ее продажи еще не стартовали. Сопровождаются накопители 5-летней гарантией.Упакована в картонный блистер розового цвета с изображением карты. Комплект включает переходник на SD-формат.

Внешний вид

Карты памяти этой серии универсальные. Их можно будет использовать в устройствах с разными слотами. Эту же особенность можно использовать при переносе файлов в ноутбуках.

В этом типе накопителей нет простора для экспериментов. Окрашена в той же стилистике, что и комплектный блистер.

Линейка включает карты объемами 32, 64, 128, 256 и 512 Гбайт. Заявленные скорости обмена данными составляют 100/85 MB/s для чтения и записи соответственно.

KIOXIA EXCERIA PLUS рассчитаны на работу с 4К-контентом в высоком битрейте. Они совместимы с Android планшетами и смартфонами. Отмечаются защита от воды, падений, рентгеновских лучей. Могут эксплуатироваться в широком температурном диапазоне.

Тесты KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

Anvil

AJA

Итоги по KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB

KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB станет хорошим выбором для разных типов устройств включая видеорегистраторы, экшн-камеры, планшеты, смартфоны, квадрокоптеры и системы видеонаблюдения. Пятилетняя гарантия, высокие скорости обмена данными, переходник на SD-формат в комплекте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".