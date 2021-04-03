Обзор KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB (LMPL1M064GG2). Тест карты памяти

Рост разрешения и битрейта съемки сейчас характерны даже для устройств среднего ценового сегмента. При чем это не только экшн-камеры, квадрокоптеры и цифровые камера, а даже видеорегистраторы в автомобилях. Для стабильной съемки важна высокая скорость чтения и записи, это же касается беспроблемной работы самого устройства. Мы со своей стороны продолжаем изучать актуальные решения и в центре внимания новая серия KIOXIA EXCERIA PLUS в формате microSD.

KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB

К моменту публикации ее продажи еще не стартовали. Сопровождаются накопители 5-летней гарантией.

Комплектация

Упакована в картонный блистер розового цвета с изображением карты. Комплект включает переходник на SD-формат.

KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB

Внешний вид

Карты памяти этой серии универсальные. Их можно будет использовать в устройствах с разными слотами. Эту же особенность можно использовать при переносе файлов в ноутбуках.

KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB

В этом типе накопителей нет простора для экспериментов. Окрашена в той же стилистике, что и комплектный блистер.

KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB

Линейка включает карты объемами 32, 64, 128, 256 и 512 Гбайт. Заявленные скорости обмена данными составляют 100/85 MB/s для чтения и записи соответственно.

KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB

KIOXIA EXCERIA PLUS рассчитаны на работу с 4К-контентом в высоком битрейте. Они совместимы с Android планшетами и смартфонами. Отмечаются защита от воды, падений, рентгеновских лучей. Могут эксплуатироваться в широком температурном диапазоне.

KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB

Тесты KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB

HD Tune Pro:

KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB

KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB

KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB

KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB

CrystalDiskMark:

KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB

Anvil

KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB

AJA

KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB

Итоги по KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB

Золото. Выбор редакции MegaObzorKIOXIA EXCERIA PLUS 128GB станет хорошим выбором для разных типов устройств включая видеорегистраторы, экшн-камеры, планшеты, смартфоны, квадрокоптеры и системы видеонаблюдения. Пятилетняя гарантия, высокие скорости обмена данными, переходник на SD-формат в комплекте.
KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB
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