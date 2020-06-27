Обзор KIOXIA Exceria Plus 256GB. Картам памяти для 4К-видео и RAW

Пока продажи ее в России не стартовали. Для тех, кто не в курсе, KIOXIA ранее была известна под брендом Toshiba. Сейчас это один из ведущих поставщиков флеш-памяти.
Флешка KIOXIA TransMemory U365 256GB будет отправлена одному из читателей по России, выбранному с помощью рандома 3 июля. Для участия нужно написать свое мнение по карте памяти KIOXIA ниже в комментариях и сделать репост записи у себя на стене Вконтакте (https://vk.com/megaobzor?w=wall-818700_8650.
KIOXIA Exceria Plus 256GB обзор
КомплектацияУпакована карта памяти в блистер с ярко-розовым оформлением. На лицевой стороне изображена цифровая камера со стедикамом. Здесь же пометки по соответствию классам скорости. Сопровождаются пятилетней гарантией.
Внешний видКорпус карты памяти выполнен из белоснежного пластика. Это традиционный SD-формат с интерфейсом UHS-I. На лицевую сторону нанесена наклейка.
Здесь помимо логотипа производителя есть отметки по доступному объему и соответствию Class 10 V30. Скорость чтения до 100 МБ/с. Помимо тестируемой нами карты памяти объемом 256 Гбайт в линейке также есть версии объемами 128 и 64 Гбайт.
На обратной стороне нанесен серийный код модели. Здесь же красуется пометка о производстве карты памяти в Японии.
Мы тестировали ее с камерой Panasonic GH5s проблем с записью в высоком битрейте 4К замечено не было. Она же позволяла вести серийную съемку в RAW.
Тесты KIOXIA Exceria Plus 256GBВажно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.
Crystal Disk Mark
AS SSD Bench
HD Tune
AJA
Anvil
Итоги по KIOXIA Exceria Plus 256GBKIOXIA Exceria Plus 256GB станет правильным и надежным выбором для современной цифровой камеры с поддержкой 4К и серийной съемки RAW. Высокие скорости чтения и записи, белый корпус, который хорошо будет видно при случайном падении, а также пять лет гарантии.
KIOXIA Exceria Plus 256GB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".