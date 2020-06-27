Обзор KIOXIA Exceria Plus 256GB. Картам памяти для 4К-видео и RAW

Для съемки обзоров мы в прошлом году обновили студийную камеру с Canon EOS 80D на Panasonic GH5s. Целью был переход с Full HD 60 кадров на 4K с той же плавной съемкой 60 кадров. Отличная камера, высокий битрейт, но накладывающая свои ограничения на используемую карту памяти. Она должна поддерживать съемку в потоке и при этом еще надо учитывать, что сами ролики стали занимать заметно больше места. Под такие задачи отлично подходит KIOXIA Exceria Plus 256GB, позволяя хранить примерно 5 часов съемки в памяти.

KIOXIA Exceria Plus 256GB

Пока продажи ее в России не стартовали. Для тех, кто не в курсе, KIOXIA ранее была известна под брендом Toshiba. Сейчас это один из ведущих поставщиков флеш-памяти.

Флешка KIOXIA TransMemory U365 256GB будет отправлена одному из читателей по России, выбранному с помощью рандома 3 июля. Для участия нужно написать свое мнение по карте памяти KIOXIA ниже в комментариях и сделать репост записи у себя на стене Вконтакте (https://vk.com/megaobzor?w=wall-818700_8650.

KIOXIA Exceria Plus 256GB обзор

Комплектация

Упакована карта памяти в блистер с ярко-розовым оформлением. На лицевой стороне изображена цифровая камера со стедикамом. Здесь же пометки по соответствию классам скорости. Сопровождаются пятилетней гарантией.

KIOXIA Exceria Plus 256GB

Внешний вид

Корпус карты памяти выполнен из белоснежного пластика. Это традиционный SD-формат с интерфейсом UHS-I. На лицевую сторону нанесена наклейка.

KIOXIA Exceria Plus 256GB

Здесь помимо логотипа производителя есть отметки по доступному объему и соответствию Class 10 V30. Скорость чтения до 100 МБ/с. Помимо тестируемой нами карты памяти объемом 256 Гбайт в линейке также есть версии объемами 128 и 64 Гбайт.

KIOXIA Exceria Plus 256GB

На обратной стороне нанесен серийный код модели. Здесь же красуется пометка о производстве карты памяти в Японии.

KIOXIA Exceria Plus 256GB

Мы тестировали ее с камерой Panasonic GH5s проблем с записью в высоком битрейте 4К замечено не было. Она же позволяла вести серийную съемку в RAW.

Тесты KIOXIA Exceria Plus 256GB

Важно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.

Crystal Disk Mark

AS SSD Bench

HD Tune

AJA

Anvil

Итоги по KIOXIA Exceria Plus 256GB

Золото. Выбор редакции MegaObzorKIOXIA Exceria Plus 256GB станет правильным и надежным выбором для современной цифровой камеры с поддержкой 4К и серийной съемки RAW. Высокие скорости чтения и записи, белый корпус, который хорошо будет видно при случайном падении, а также пять лет гарантии.
KIOXIA Exceria Plus 256GB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы KIOXIA Exceria Plus 256GB (LNLPL1M256GG4)
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