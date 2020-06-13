Обзор KIOXIA TransMemory U365 256GB. Быстрая и надежная флешка

На прошлой неделе мы проводили тестирование флешки Kioxia U301 128GB с пятилетней гарантией. И тогда же затрагивали вопрос возможности удобного хранения данных. Тестируемая же сегодня флешка KIOXIA TransMemory U365 256GB еще и предлагает большой объем под эти данные. Помимо нее в линейке представлены накопители объемами 32ГБ, 64ГБ и 128ГБ.

Комплектация

На момент тестирования ее продажи в России еще не стартовали.Упакована в блистер с ярко-оранжевым оформлением. Внутри зафиксирована в прозрачный пластик. Накопитель сопровождается пятилетней гарантией.

Внешний вид

Выполнена в корпусе из черного пластика. В углу вырез под фиксацию на шнурке. Сам шнурок в комплекте не идет.

Для них заявлена скорость чтения 150 МБ/с . Использует интерфейс USB 3.2 Gen 1.

Сам разъем выполнен в виде выдвижной конструкции. В закрытом состоянии исключается накопление в нем пыли и случайной поломки.

Тесты KIOXIA TransMemory U365 256GB

Crystal Disk Mark

Форма исполнения у KIOXIA TransMemory U365 256GB традиционная. Вес легкий. Огрехов в качестве исполнения не наблюдается.

HD Tune

AS SSD

AJA

Anvil's

Итоги по KIOXIA TransMemory U365 256GB

KIOXIA TransMemory U365 256GB – быстрая флешка с возможностью хранения больших объемов данных. Строгий дизайн, выдвижная конструкция и быстрые скорости обмена данными. Из весомых плюсов отметим пятилетнюю гарантию. Не устроить может отсутствие в комплекте шнурка.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".