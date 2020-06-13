Обзор KIOXIA TransMemory U365 256GB. Быстрая и надежная флешка

На момент тестирования ее продажи в России еще не стартовали.
КомплектацияУпакована в блистер с ярко-оранжевым оформлением. Внутри зафиксирована в прозрачный пластик. Накопитель сопровождается пятилетней гарантией.
Внешний видВыполнена в корпусе из черного пластика. В углу вырез под фиксацию на шнурке. Сам шнурок в комплекте не идет.
Для них заявлена скорость чтения 150 МБ/с . Использует интерфейс USB 3.2 Gen 1.
Сам разъем выполнен в виде выдвижной конструкции. В закрытом состоянии исключается накопление в нем пыли и случайной поломки.
Форма исполнения у KIOXIA TransMemory U365 256GB традиционная. Вес легкий. Огрехов в качестве исполнения не наблюдается.
Тесты KIOXIA TransMemory U365 256GB
Crystal Disk Mark
HD Tune
AS SSD
AJA
Anvil's
Итоги по KIOXIA TransMemory U365 256GBKIOXIA TransMemory U365 256GB – быстрая флешка с возможностью хранения больших объемов данных. Строгий дизайн, выдвижная конструкция и быстрые скорости обмена данными. Из весомых плюсов отметим пятилетнюю гарантию. Не устроить может отсутствие в комплекте шнурка.
KIOXIA TransMemory U365 256GB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".