Обзор KIOXIA TransMemory U365 256GB. Быстрая и надежная флешка

На прошлой неделе мы проводили тестирование флешки Kioxia U301 128GB с пятилетней гарантией. И тогда же затрагивали вопрос возможности удобного хранения данных. Тестируемая же сегодня флешка KIOXIA TransMemory U365 256GB еще и предлагает большой объем под эти данные. Помимо нее в линейке представлены накопители объемами 32ГБ, 64ГБ и 128ГБ.

KIOXIA TransMemory U365

На момент тестирования ее продажи в России еще не стартовали.

Комплектация

Упакована в блистер с ярко-оранжевым оформлением. Внутри зафиксирована в прозрачный пластик. Накопитель сопровождается пятилетней гарантией.

KIOXIA TransMemory U365

Внешний вид

Выполнена в корпусе из черного пластика. В углу вырез под фиксацию на шнурке. Сам шнурок в комплекте не идет.

KIOXIA TransMemory U365

Для них заявлена скорость чтения 150 МБ/с . Использует интерфейс USB 3.2 Gen 1.

KIOXIA TransMemory U365

Сам разъем выполнен в виде выдвижной конструкции. В закрытом состоянии исключается накопление в нем пыли и случайной поломки.

KIOXIA TransMemory U365

Форма исполнения у KIOXIA TransMemory U365 256GB традиционная. Вес легкий. Огрехов в качестве исполнения не наблюдается.

Тесты KIOXIA TransMemory U365 256GB

Crystal Disk Mark

KIOXIA TransMemory U365

HD Tune

KIOXIA TransMemory U365

KIOXIA TransMemory U365

KIOXIA TransMemory U365

KIOXIA TransMemory U365

AS SSD

KIOXIA TransMemory U365

KIOXIA TransMemory U365

AJA

KIOXIA TransMemory U365

Anvil's

KIOXIA TransMemory U365

Итоги по KIOXIA TransMemory U365 256GB

Золото. Выбор редакции MegaObzorKIOXIA TransMemory U365 256GB – быстрая флешка с возможностью хранения больших объемов данных. Строгий дизайн, выдвижная конструкция и быстрые скорости обмена данными. Из весомых плюсов отметим пятилетнюю гарантию. Не устроить может отсутствие в комплекте шнурка.
KIOXIA TransMemory U365 256GB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы KIOXIA TransMemory U365 256GB
Обзоры:
Обзор Team Group MP33 512GB (TM8FP6512G0C101). Недорогой М.2 накопитель с 5-летней гарантией Обзор Team Group MP33 512GB (TM8FP6512G0C101). Недорогой М.2 накопитель с 5-летней гарантией
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