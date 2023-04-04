Обзор Kingston FURY Renegade 1TB (SFYRS/1000G). М.2 накопитель для PlayStation 5 и ПК

М.2 накопители с интерфейсом PCIe 4.0 получили широкое распространение на настольных ПК, ноутбуках и даже игровых консолях, предложив увеличенное быстродействие. Мы в рамках «Лаборатории» продолжаем изучать актуальные решения и сегодня в центре внимание будет игровая серия Kingston FURY Renegade, представленная в версиях на 500 Гбайт, 1 Тбайт, 2 Тбайт и 4 Тбайт.

Комплектация

Поставляется упакованным в блистер, зафиксированным в прозрачный пластик. На обратной стороне серийный номер и стикер с QR-кодом.

Kingston FURY Renegade обзор

Внешний вид

Внутри скрывается код для утилиты Acronis True Image HD, используемой для переноса данных и операционной системы, а также резервного копирования.Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Выполнен на печатной плате черного цвета в типоразмере 2280. На лицевую сторону нанесен алюминиевый графеновый радиатор.

У него низкий профиль, позволяющий устанавливать и использовать совместно с радиатором материнской платы. Также монтаж можно проводить в отсек игровой консоли PlayStation 5.

Снимать этот радиатор с накопителя нельзя. Его повреждение лишает владельца 5-летней гарантии от производителя, сопровождающего Kingston FURY Renegade.

Обратная со стикером на всю длину печатной платы. Здесь серийный номер, данные по производителю и объему.

Тесты

AS SSD Benchmark:

Построен на базе контроллера Phision PS5018-E18. В схемотехнике есть чипы DRAM-кэша. NANYA. Используется 3D TLC память.Заявленные скорости на чтение и запись составляют 7300 и 6000 МБ/с.

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

Anvil

AJA

Итоги

Kingston FURY Renegade – быстрый М.2 накопитель с низкопрофильным алюминиевым радиатором. Умеренный нагрев во время работы, высокий ресурс службы, строгое внешнее исполнение. Подойдет в качестве системного и дополнительного в ПК, для ноутбука и расширения памяти в PlayStation 5.