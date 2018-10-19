Обзор Kingston SDCR/64GB. Карта памяти для профессиональной 4К-техники

Не так давно мы проводили тестирование новой карты памяти Kingston SDCG2/64GB , ориентированной на современные видеорегистраторы, экшн-камеры и дроны. Помимо серии Canvas Go! Вышла еще и серия Canvas React, она в свою очередь позиционируется под профессиональную технику с поддержкой съемки 4К-видео и серийную фотосъемку в RAW. Изучать мы будем также на примере накопителя объемом 64 Гбайт.

Комплектация

К моменту публикации Kingston SDCR/64GB уже стала доступна в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется карта памяти в традиционном картонном блистере с декоративным оформлением и данными по спецификациям и рекомендациям. Здесь можно обратить внимание на предоставление пожизненной гарантии. Комплект включает переходник на SD карту.

Внешний вид

Вся информация на корпус Kingston SDCR/64GB нанесена красной краской. Так производитель оформлением подчеркивает высокие скоростные характеристики накопителя.

Соответствует карта памяти классу скорости UHS speed class 3. Может функционировать в температурном диапазоне от -25 до 85 градусов тепла.

Доступны в этой серии накопители объемом от 32 до 512 Гбайт. Есть защита, соответствующая сертификату IPX7, позволяющая погружать карту на глубину до 1 метра продолжительностью до 30 минут. Также есть защита от рентгеновского излучения.

Тестирование Kingston SDCR/64GB с ридером UHS-II

Crystal Disk Mark

В комплекте есть переходник на SD-формат, позволяющий использовать её как во флагманских экшн-камерах, так в зеркальных и беззеркальных камерах.

HD Tune

AS SSD

AJA

Anvil

Итоги по Kingston SDCR/64GB

Kingston SDCR/64GB продемонстрировала высокие скоростные характеристики, подтвержденные в ходе серии синтетических тестов, реальной эксплуатации с переносом больших объемов файлов. Карта памяти станет правильным выбором в пару к технике, поддерживающей съемку с высоким битрейтом.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".