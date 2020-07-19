Обзор Kingston SDCS. Недорогие карты памяти с пожизненной гарантией

Несмотря на то, что линейка уже снята с производства и ее заменили Kingston Canvas Select Plus в российских магазинах, остался запас этих накопителей и они стали дешевле. Мы изучим на примере распространённого для видеорегистраторов объема в 32 Гбайт.
Комплектация Поставляется в блистере. Комплект включает переходник на SD-формат. На обратной стороне описаны основные преимущества.
Внешний вид Выполнена карта памяти в традиционном формате исполнения. Окрашена в черный цвет.
На верхнюю грань нанесена общая информация по названию линейки и данные по объему.
С обратной стороны группа контактов. В комплекте есть переходник на SD-формат.
Тесты Kingston SDCSВажно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.
Crystal Disk Mark
AS SSD Bench
HD Tune
AJA
Anvil