Обзор Kingston SDCS. Недорогие карты памяти с пожизненной гарантией

К нам часто обращаются с вопросом поиска оптимальной карты памяти для видеорегистратора. При выборе рекомендуем обратить внимание на скорость записи, позволяющей обеспечить беспрерывную запись. Также стоит продумать вопрос замены накопителя пир выходе из строя. И здесь не лишней будет длительная гарантия, а в идеале пожизненная. Этим условиям соответствует зарекомендовавшая себя линейка Kingston Canvas Select.

Комплектация Поставляется в блистере. Комплект включает переходник на SD-формат. На обратной стороне описаны основные преимущества.

Несмотря на то, что линейка уже снята с производства и ее заменили Kingston Canvas Select Plus в российских магазинах, остался запас этих накопителей и они стали дешевле. Мы изучим на примере распространённого для видеорегистраторов объема в 32 Гбайт.

Внешний вид Выполнена карта памяти в традиционном формате исполнения. Окрашена в черный цвет.

На верхнюю грань нанесена общая информация по названию линейки и данные по объему.

Тесты Kingston SDCS

Crystal Disk Mark

С обратной стороны группа контактов. В комплекте есть переходник на SD-формат.Важно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.

AS SSD Bench

HD Tune

AJA

Anvil

Итоги по Kingston SDCS

Невысокая стоимость Kingston Canvas Select и высокая скорость делает эту линейку актуальной и по прошествии длительного времени с момента выхода. Также весомым плюсом станет пожизненная гарантия.