Обзор карты памяти Kingston Canvas Select Plus (SDS2/64GB)

В октябре компания Kingston представила новую серию карт памяти Canvas Select Plus в форм-факторах SD и microSD. Включены в нее версии с разными объемами данных. Они могут использоваться с фотокамерами, видеокамерами, видеорегистраторами, планшетами и смартфонами. Мы будем изучать на примере SD-карточки объемом 64 Гбайт.

Kingston SDS2/64GB обзор

Её уже можно свободно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет. Официальный сайт - https://clck.ru/L9sZ2

Комплектация

Покупатель получает карту памяти, упакованную в традиционный блистер. Внутри него она зафиксирована в пластиковый кейс. На них предоставляется пожизненная гарантия.

Внешний вид

Выполнена Kingston Canvas Select Plus в традиционном форм-факторе. Корпус из черного пластика.

На фронтальную сторону нанесена наклейка с названием серии, доступным объемом данных и информацией по скоростным особенностям.

Есть голографическая наклейка, подтверждающая легальность производства. Доступен замок, переводящий в режим защиты записанных данных.

На внутренней стороне контактная группа и общая техническая информация. Произведена карта памяти в Тайване.

Тесты Kingston SDS2/64GB

Crystal Disk Mark

За время тестов мы использовали ее в паре с зеркальной камерой Panasonic GH5s, поддерживающей съемку в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду.Важно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.

AS SSD Bench

HD Tune

AJA

Anvil

Итоги по Kingston Canvas Select Plus

Kingston Canvas Select Plus продемонстрировала высокие скорости обмена данными. Её можно рекомендовать в качестве накопителя для устройств, поддерживающих съемку в разрешении 4К. Весомым плюсом в пользу её выбора станет пожизненная гарантия от производителя.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".