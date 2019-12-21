Обзор карты памяти Kingston Canvas Select Plus (SDS2/64GB)

2019-12-21, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Kingston SDS2/64GB; [230]
В октябре компания Kingston представила новую серию карт памяти Canvas Select Plus в форм-факторах SD и microSD. Включены в нее версии с разными объемами данных. Они могут использоваться с фотокамерами, видеокамерами, видеорегистраторами, планшетами и смартфонами. Мы будем изучать на примере SD-карточки объемом 64 Гбайт.

Kingston SDS2/64GB

Её уже можно свободно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет. Официальный сайт - https://clck.ru/L9sZ2

Kingston SDS2/64GB обзор

Комплектация

Покупатель получает карту памяти, упакованную в традиционный блистер. Внутри него она зафиксирована в пластиковый кейс. На них предоставляется пожизненная гарантия.

Kingston SDS2/64GB

Внешний вид

Выполнена Kingston Canvas Select Plus в традиционном форм-факторе. Корпус из черного пластика.

Kingston SDS2/64GB

На фронтальную сторону нанесена наклейка с названием серии, доступным объемом данных и информацией по скоростным особенностям.

Kingston SDS2/64GB

Есть голографическая наклейка, подтверждающая легальность производства. Доступен замок, переводящий в режим защиты записанных данных.

Kingston SDS2/64GB

На внутренней стороне контактная группа и общая техническая информация. Произведена карта памяти в Тайване.

Kingston SDS2/64GB

За время тестов мы использовали ее в паре с зеркальной камерой Panasonic GH5s, поддерживающей съемку в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду.

Тесты Kingston SDS2/64GB

Важно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.

Crystal Disk Mark

AS SSD Bench

HD Tune

AJA

Anvil

Итоги по Kingston Canvas Select Plus

Золото. Выбор редакции MegaObzorKingston Canvas Select Plus продемонстрировала высокие скорости обмена данными. Её можно рекомендовать в качестве накопителя для устройств, поддерживающих съемку в разрешении 4К. Весомым плюсом в пользу её выбора станет пожизненная гарантия от производителя.
Kingston Canvas Select Plus получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Kingston SDS2/64GB
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