Обзор MSI MAG Z490 Tomahawk. Сбалансированная материнская плата для разгона процессора

Мы продолжаем тестировать материнские платы на чипсете Z490, рассчитанные под процессоры Intel 10-го поколения. В этом раз речь пойдет о новинке MSI MAG Z490 Tomahawk, которая благодаря своей невысокой цене и большому спектру функционала имеет все шансы стать одной из самых ходовых моделей в своем сегменте.

Комплектация

MSI MAG Z490 Tomahawk поставляются небольшой коробке, выполненной в соответствующей стилистике. Внутри нее находятся сама материнская плата, диск с драйверами, два болтика для крепления M.2 накопителей, два кабеля для SATA, фирменная наклейка и вся необходимая документация.

Внешний вид

Z490 Tomahawk вошла в линейку материнских плат MSI MAG, созданная для геймеров, желающих получить относительно недорогой продукт со всем необходимым для серьезного разгона процессора и оперативной памяти.

Новые материнские платы на чипсете Z490 для процессоров Intel 10-го поколения получили новый сокет LGA1200, обладающий большим энергопотреблением.

Под модули памяти DDR4 выделены четыре слота. Они поддерживают работу на следующих частотах: 4800, 4400, 4300, 4266, 4200, 4133, 4000, 3866, 3733, 3600, 3466, 3400, 3333, 3300, 3200, 3000, 2933, 2666, 2400 и 2133 МГц. Максимальный объем памяти составляет до 128 Гбайт.

Для видеокарт имеются два разъёма PCI-e x16, один из которых усиленный. Грамотная экономия, учитывая, что большинство все равно используют только один слот.

Два разъема под M.2 спрятаны за алюминиевыми радиаторами с термопрокладкой. В первый можно установить накопители формата 2242/ 2260/ 2280/ 22110, а во второй 2242/ 2260/ 2280.

Сверху платы находятся два массивных алюминиевых радиатора, за которыми скрываются различные интерфейсы, транзисторы, а также распаянный чип ASMedia 3241, обеспечивающий скорость USB 3.2 х до 20 Гбит/с.

Из внешних разъемов здесь имеются PS/2, 2x USB 2.0, 4x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen2, 1x USB 3.2 Gen2x2 Type-C, DisplayPort, HDMI, LAN, высокоскоростной контроллер 2.5G LAN Ethernet, Optical S/PDIF и 5х звуковых разъемов. Модулей Wi-Fi и Bluetooth у Tomahawk, к сожалению, нет.

За радиатором с надписью «Tomahawk» скрывается чипсет Z490. Под ним же имеется небольшая RGB подсветка. В программе Dragon Center ее можно отрегулировать или вовсе отключить.

В качестве звуковой микросхемы в плате выступает Realtek ALC1200.

Под питание процессора выделены два коннектора на 8 и 4 контактна.

На нижней части платы находятся разъем для USB 3.2 Gen 1 и 4 порта под SATA накопители со скоростью до 6 Гбит/сек.

В этой же области можно найти еще два порта SATA, пару 4-контактных коннекторов под вентиляторы, разъем для подключения кнопок корпуса и внешних USB.

В левом нижнем углу имеются коннекторы для подключения аудиоразъемов корпуса, два коннектора для RGB подсветки с питанием на 12 В и 5 В, а также два 4-контактных коннектора под вентиляторы.

На задней части Z490 Tomahawk нет никаких элементов. Сама же плата выполнена из 6-слойного текстолита.

BIOS

BIOS материнской плате Z490 Tomahawk работает на основе оболочки Click BIOS 5. В главном ее окне отображаются все основные параметры системы.

В разделе Memory расписана вся основная информация по установленной в плате оперативной памяти.

В Fan Info можно узнать о состоянии работы вентиляторов.

Чтобы попасть в более расширенное меню (EZ Mode), необходимо нажать на клавишу F7.

Если вы хотите повысить частоты процессора или оперативной памяти, то это можно сделать во вкладке OC.

Для тех, кто хочет впервые провести разгон процессора будет кстати возможность выставления автоматического уровня напряжения. В целом. весь арсенал параметров под разгон более чем обширен, что будет на руку любителям точечкой настройки.

Во вкладке же Setting находятся все многочисленные параметры системы.

Софт

Касательно программного обеспечения, то у MSI имеется утилита Dragon Center. В ней сфокусировался большой объем функционала для настройки системы.

В «Gaming Mode» можно выбрать игровой профиль под каждую игру.

В «User Scenario» доступно четыре пользовательских режима, последний из которых есть возможность настроить по своему усмотрению.

Раздел «Monitor» посвящен отслеживанию состояния всей системы.

Вкладка «LAN Manager» посвящена упорядочиванию приоритетов раздачи сетевого трафика, которая в результате позитивно сказывается на уровне ping.

В разделе же «Mystic Light» можно управлять подсветкой всех компонентов в ПК.

Тесты

Материнскую плату MSI MAG Z490 Tomahawk мы тестировали в связке с процессором Intel Core i5-10600K. Нам удалось разогнать его до 5 ГГц. Данная материнская могла взять и больше, но при нашей системе охлаждения процессор начинал бы троттлить.

AIDA 64

OCCT

HD Tune

Geekbench

Cinebench 20

3D Mark

PC Mark 10

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorMSI MAG Z490 Tomahawk — это материнская плата, которой однозначно хватит для сборки серьезного ПК на процессоре Intel 10-го поколения c потенциалом на несколько лет вперед. При своей невысокой цене она обладает большим количеством преимуществ: наличие всех необходимых коннекторов, LAN на 2.5 Гбит/с, продуманная система охлаждения, полезный софт, удобный BIOS, а также возможность разгона процессора и памяти до высоких частот. Из минусов мы выделили отсутствие Wi-Fi и Bluetooth модуля.
MSI MAG Z490 Tomahawk получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы MSI MAG Z490 Tomahawk
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