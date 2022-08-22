Обзор MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4. Тесты материнской платы

Версия с DDR4 обойдется в среднем за 26 тысяч рублей.
Комплект ее включает два SATA-кабеля, винты для М.2, внешние антенны, наклейки с тематической символикой и логотипом бренда, руководство пользователя и флешка с ПО.
Питание на нее подается через 24-пиновый ATX и два дополнительных 8-пиновых. Такое сочетание позволит обеспечить стабильное питание Intel Core i9, работающим в режиме разгона.
Установлен ШИМ-контроллер Monolithic Power Systems MP2960. Сборки рассчитаны на 70А. Общая схема питания 16+1+1.
Тепло отводят два массивных радиатора с оребрением. Это отдельные блоки без тепловых трубок, прижимаемые плотно при помощи винтов.
Четыре слота под оперативную память типа DDR4. Максимально можно установить до 128 Гбайт с частотой до 5400 МГц при штатном напряжении и более 6400 МГц в разгоне.
Над ними выведены разъемы для подключения системы охлаждения процессора или помпы жидкостного охлаждения.
Каждый из четырех М.2 сопровождаются металлическими радиаторами с термоинтерфейсами. Все кроме одного поддерживают PCIe 4.0. Также для дисковой подсистему у MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 есть шесть SATA.
Под платы расширения выделены армированный PCIe 5.0 x16, PCIe 3.0 x1, PCIe 3.0 x4 и PCIe 3.0 x1.
Экранированная звуковая подсистема с контроллером Realtek ALC4080. Сетевой контроллер Intel I225-V и отдельная плата с Intel Wi-Fi 6E AX210.
Набор панели портов ввода/вывода включает HDMI, DisplayPort, два USB 2.0, два USB 3.2 gen.1, три USB 3.2 gen.2, USB-C, RJ-45, коннекторы под внешние антенны, SPDIF и пять аудиоразъемов.
Детальные инструменты для проведения разгона.
Корректировка схемы работы подключенных вентиляторов и помпы жидкостного охлаждения.
Управление подсветкой Mystic Light.
Проведение мониторинга работы процессора, памяти и напряжения на ключевых элементах.
Тесты MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 велись с процессором Intel Core i5-12600K и памятью с Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14 (3600 МГц 14-15-15-35).
Также был проведен ручной разгон. Частота процессора увеличена до 5200 МГц и 4100 для Е-ядер. Частота оперативной памяти увеличена до 4000 МГц с таймингами 15-15-15-36.
Для наглядности полученные в ходе тестов результаты будут приведены в сводном виде.