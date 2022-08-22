Обзор MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4. Тесты материнской платы

Изучаемая сегодня материнская плата MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 ориентирована на сборку игровых систем и установку компонентов флагманского уровня. Она оснащена подсистемой питания со схемой 16+1+1, поддерживает технологии Core Boost и Memory Boost, актуальный Wi-Fi 6. Данное решение представлено в двух модификациях в зависимости от поддерживаемого типа памяти.

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

Версия с DDR4 обойдется в среднем за 26 тысяч рублей.

Комплектация

На обратной стороне упаковочной коробки описаны основные особенности материнской платы и поддерживаемый технологии. Здесь же схема компоновки панели портов ввода/вывода.

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

Комплект ее включает два SATA-кабеля, винты для М.2, внешние антенны, наклейки с тематической символикой и логотипом бренда, руководство пользователя и флешка с ПО.

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 обзор

Внешний вид

Выполнена в форм-факторе ATX на 6-слойной печатной плате с преобладанием черного цвета. Обращает внимание практически полное отсутствие декоративного оформления.

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

Питание на нее подается через 24-пиновый ATX и два дополнительных 8-пиновых. Такое сочетание позволит обеспечить стабильное питание Intel Core i9, работающим в режиме разгона.

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

Установлен ШИМ-контроллер Monolithic Power Systems MP2960. Сборки рассчитаны на 70А. Общая схема питания 16+1+1.

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

Тепло отводят два массивных радиатора с оребрением. Это отдельные блоки без тепловых трубок, прижимаемые плотно при помощи винтов.

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

Четыре слота под оперативную память типа DDR4. Максимально можно установить до 128 Гбайт с частотой до 5400 МГц при штатном напряжении и более 6400 МГц в разгоне.

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

Над ними выведены разъемы для подключения системы охлаждения процессора или помпы жидкостного охлаждения.

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

Каждый из четырех М.2 сопровождаются металлическими радиаторами с термоинтерфейсами. Все кроме одного поддерживают PCIe 4.0. Также для дисковой подсистему у MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 есть шесть SATA.

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

Под платы расширения выделены армированный PCIe 5.0 x16, PCIe 3.0 x1, PCIe 3.0 x4 и PCIe 3.0 x1.

Для лицевой панели корпуса доступны по одному USB 3.2 gen.2 и USB 3.2 gen.1, а также четыре USB 2.0. Есть выходы с 5V ARGB и 12V RGB.

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

Экранированная звуковая подсистема с контроллером Realtek ALC4080. Сетевой контроллер Intel I225-V и отдельная плата с Intel Wi-Fi 6E AX210.

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

Набор панели портов ввода/вывода включает HDMI, DisplayPort, два USB 2.0, два USB 3.2 gen.1, три USB 3.2 gen.2, USB-C, RJ-45, коннекторы под внешние антенны, SPDIF и пять аудиоразъемов.

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

ВIOS

Графическая оболочка MSI Click 5. При включении система предлагает выбор лимитов потребления и установленной системы охлаждения. Главный экран позволяет провести настройку базовых элементов системы.

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

Детальные инструменты для проведения разгона.

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

Корректировка схемы работы подключенных вентиляторов и помпы жидкостного охлаждения.

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

Софт

Есть софт для Windows, при запуске которого самостоятельно выбираются необходимые компоненты.

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

Управление подсветкой Mystic Light.

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

Проведение мониторинга работы процессора, памяти и напряжения на ключевых элементах.

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

Тесты и разгон

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

Тесты MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 велись с процессором Intel Core i5-12600K и памятью с Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14 (3600 МГц 14-15-15-35).

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

Также был проведен ручной разгон. Частота процессора увеличена до 5200 МГц и 4100 для Е-ядер. Частота оперативной памяти увеличена до 4000 МГц с таймингами 15-15-15-36.

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

Для наглядности полученные в ходе тестов результаты будут приведены в сводном виде.

AIDA 64

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

GeekBench

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

3DMark 11

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

TimeSpy

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

FireStrike Extreme

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

3DMark CPU

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

WinRar

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

World of Tanks (Ультра)

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

Итоги

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 – материнская плата среднего ценового сегмента, позволяющая собрать высокопроизводительную систему с Core i9 и видеокартой RTX 3090 Ti. Эффективный отвод тепла от силовой обвязки, скоростные порты М.2 с радиаторами, усиленный слот для видеокарты, сетевой контролер 2.5G и Wi-Fi 6, инструменты для разгона. К особенностям отнесем отсутствие зон с подсветкой и строгий внешний вид.
Обзор MSI MAG B550M MORTAR WIFI. Материнская плата с Aliexpr…
Несколько недель назад у нас выходила игровая сборка, в которой использовались процессор AMD Ryzen 5 и ма…
Представлен системная плата Biostar B660T-SILVER …
Компания Biostar Microtech International пополнила ассортимент материнских плат моделью B660T-SILVER, кот…
MSI MAG B660M Mortar Max WiFi DDR4 позволит использовать инт…
MSI готовит материнскую плату, она будет называться MAG B660M Mortar Max WiFi DDR4 и получит ряд функций,…
MSI представила материнские платы класса X670 для процессоро…
MSI объявила сегодня о том, что новые материнские платы MEG X670E GODLIKE, MEG X670E ACE, MPG X670E CARBO…
Представлена материнская плата IBASE MBB-1000 для процессоро…
IBASE Technology представила материнскую плату MBB-1000. …
Представлена компактная плата Gigabyte N5105I H …
Компания Gigabyte представила системную плату N5105I H, которая ориентирована на создание компактного ПК.…
Материнские платы BIOSTAR Socket AM4 получили обновление AGE…
BIOSTAR, объявил о выпуске обновленного BIOS - AMD AGESA 1.2.0.7. Последнее обновление прошивки BIOSTAR д…
Компактная плата AxiomTek MANO560 получила CPU Intel Alder L…
Компания AxiomTek MANO560 пополнила ассортимент системных плат моделью MANO560, которая ориентирована на …
Обзор ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi. Тесты материнской платы и игровые сборкиОбзор ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi. Тесты материнской платы и игровые сборки
Обзор MSI MAG B550M MORTAR WIFI. Материнская плата с AliexpressОбзор MSI MAG B550M MORTAR WIFI. Материнская плата с Aliexpress
Обзор GIGABYTE Z690 AORUS PRO. Тесты материнской платы с DDR5 и PCIe 5.0Обзор GIGABYTE Z690 AORUS PRO. Тесты материнской платы с DDR5 и PCIe 5.0
Обзор MSI PRO Z690-A WIFI DDR4. Материнская плата для Intel Core i5 и Core i7. Тесты, разгон и сборкаОбзор MSI PRO Z690-A WIFI DDR4. Материнская плата для Intel Core i5 и Core i7. Тесты, разгон и сборка
Обзор Biostar Z690GTA. Материнская плата под новые Intel с DDR4Обзор Biostar Z690GTA. Материнская плата под новые Intel с DDR4
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor