Обзор MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4. Тесты материнской платы

Изучаемая сегодня материнская плата MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 ориентирована на сборку игровых систем и установку компонентов флагманского уровня. Она оснащена подсистемой питания со схемой 16+1+1, поддерживает технологии Core Boost и Memory Boost, актуальный Wi-Fi 6. Данное решение представлено в двух модификациях в зависимости от поддерживаемого типа памяти.

Комплектация

Версия с DDR4 обойдется в среднем за 26 тысяч рублей.На обратной стороне упаковочной коробки описаны основные особенности материнской платы и поддерживаемый технологии. Здесь же схема компоновки панели портов ввода/вывода.

Комплект ее включает два SATA-кабеля, винты для М.2, внешние антенны, наклейки с тематической символикой и логотипом бренда, руководство пользователя и флешка с ПО.

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 обзор

Внешний вид

Выполнена в форм-факторе ATX на 6-слойной печатной плате с преобладанием черного цвета. Обращает внимание практически полное отсутствие декоративного оформления.

Питание на нее подается через 24-пиновый ATX и два дополнительных 8-пиновых. Такое сочетание позволит обеспечить стабильное питание Intel Core i9, работающим в режиме разгона.

Установлен ШИМ-контроллер Monolithic Power Systems MP2960. Сборки рассчитаны на 70А. Общая схема питания 16+1+1.

Тепло отводят два массивных радиатора с оребрением. Это отдельные блоки без тепловых трубок, прижимаемые плотно при помощи винтов.

Четыре слота под оперативную память типа DDR4. Максимально можно установить до 128 Гбайт с частотой до 5400 МГц при штатном напряжении и более 6400 МГц в разгоне.

Над ними выведены разъемы для подключения системы охлаждения процессора или помпы жидкостного охлаждения.

Каждый из четырех М.2 сопровождаются металлическими радиаторами с термоинтерфейсами. Все кроме одного поддерживают PCIe 4.0. Также для дисковой подсистему у MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 есть шесть SATA.

Под платы расширения выделены армированный PCIe 5.0 x16, PCIe 3.0 x1, PCIe 3.0 x4 и PCIe 3.0 x1.Для лицевой панели корпуса доступны по одному USB 3.2 gen.2 и USB 3.2 gen.1, а также четыре USB 2.0. Есть выходы с 5V ARGB и 12V RGB.

Экранированная звуковая подсистема с контроллером Realtek ALC4080. Сетевой контроллер Intel I225-V и отдельная плата с Intel Wi-Fi 6E AX210.

Набор панели портов ввода/вывода включает HDMI, DisplayPort, два USB 2.0, два USB 3.2 gen.1, три USB 3.2 gen.2, USB-C, RJ-45, коннекторы под внешние антенны, SPDIF и пять аудиоразъемов.

ВIOS

Графическая оболочка MSI Click 5. При включении система предлагает выбор лимитов потребления и установленной системы охлаждения. Главный экран позволяет провести настройку базовых элементов системы.

Детальные инструменты для проведения разгона.

Корректировка схемы работы подключенных вентиляторов и помпы жидкостного охлаждения.

Софт

Есть софт для Windows, при запуске которого самостоятельно выбираются необходимые компоненты.

Управление подсветкой Mystic Light.

Проведение мониторинга работы процессора, памяти и напряжения на ключевых элементах.

Тесты и разгон

Тесты MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 велись с процессором Intel Core i5-12600K и памятью с Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14 (3600 МГц 14-15-15-35).

Также был проведен ручной разгон. Частота процессора увеличена до 5200 МГц и 4100 для Е-ядер. Частота оперативной памяти увеличена до 4000 МГц с таймингами 15-15-15-36.

AIDA 64

Для наглядности полученные в ходе тестов результаты будут приведены в сводном виде.

GeekBench

3DMark 11

TimeSpy

FireStrike Extreme

3DMark CPU

WinRar

World of Tanks (Ультра)

Итоги

MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 – материнская плата среднего ценового сегмента, позволяющая собрать высокопроизводительную систему с Core i9 и видеокартой RTX 3090 Ti. Эффективный отвод тепла от силовой обвязки, скоростные порты М.2 с радиаторами, усиленный слот для видеокарты, сетевой контролер 2.5G и Wi-Fi 6, инструменты для разгона. К особенностям отнесем отсутствие зон с подсветкой и строгий внешний вид.