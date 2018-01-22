Обзор Maxsun MS-B250M Gaming. Недорогая материнская плата

Ровной год назад вместе с процессорами семейства Intel Kaby Lake-S, вышли и материнские платы на обновленных чипсетах. В частности, тогда же стали известны характеристики B250, относящийся к сегменту «народных» по сочетании, предлагаемого функционала. Появилась поддержка M.2 и интерфейса PCI-E. На базе этих материнских плат можно собирать рабочие машины и недорогие системы с процессорами, не поддерживающими разгон. Сегодня продолжая изучение модельной линейки Maxsun, компании которая готовится официально выйти на российский рынок с гарантийным и сервисным обслуживанием, в центре нашего внимания Maxsun MS-B250M Gaming.

Maxsun MS-B250M Gaming обзор

Несмотря на то, что уже вышли процессоры поколения Intel gen.8, платы на раннее вышедших чипсетах все еще остаются интересными, особенно при сборке системы с ограниченным бюджетом.

Комплектация

Поставляется Maxsun MS-B250M Gaming плата в компактной коробке из плотного картона. С обратной стороны описаны ключевые подробности по особенностям её конструкции.

Внешний вид

Комплектация включает пару SATA-кабелей, заглушку для корпуса, диск с программным обеспечением, техническую документацию.Maxsun MS-B250M Gaming оформлена в черно-зеленых цветах. Выполнена в форм-факторе Micro-ATX, габариты составляет 22.5 на 24.5 сантиметра.

За пассивный отвод тепла отвечает пара алюминиевых радиаторов. Радиатор в районе чипсета крепится при помощи винтов. На внешнюю сторону нанесено декоративное оформление.

Пользователю доступно шесть SATA разъемов, все расположены перпендикулярно. Распределены по двумя зонам платы.

Дополнительно к ним два M.2, поддерживающими стандарты 2242, 2260, 2280. Разделены они PCI-разъемом. Винты и стойка крепления изначально зафиксированы на плате.

Отсутствуют индикатор POST-кодов и дополнительные кнопки. Доступны одна колодка USB 3.0 и две USB 2.0.

Для организации активного охлаждения пользователю доступно только два 4-пиновых разъема с поддержкой регулировки оборотов.

Верхнее гнездо PCI работает с процессором, остальные завязаны с чипсетом. Пользователю предлагаются один PCI-E 3.0 x16, один PCI-E 3.0 x4, один PCI-E 3.0 x1.

Используется пятиканальный шим-контроллер. Два канала для графики и три для процессора. Плюс два дополнительных драйвера. Питание подается через 8-пиновый и 24-пиновый разъемы.

За сетевые возможности Maxsun MS-B250M Gaming отвечает гигабитный контроллер Realtek RTL8111F.

Аудиокодек не разглашается, зона звука экранирована, граница подсвечивается. Чип закрыт декоративной металлической крышкой.Четыре слота под планки оперативной памяти DDR4, окрашенных попарно в разные цвета. Поддерживается двухканальный режим с максимальным объемом до 64 Гбайт и частотой 2400 МГц.Вокруг околосокетного пространства нет элементов, мешающих установке массивной системе охлаждения.

BIOS

На заднюю панель выведены: PS/2, два USB 2.0, DVI-D, VGA, HDMI, USB 3.0, LAN, три аудиоразъема.Графический BIOS предлагает полный набор настроек, характерных для плат на чипсете B250. Настраиваются общие параметры, обновляется программное обеспечение. Выставляются обороты вентиляторов.

Тесты

Cinebench 15

Возможности разгона ограничены только штатными частотами процессора. Для памяти можно повысить частоту до 2400 МГц.

Intel Core i3-8350K - 679,Intel Core i5 8600K - 1040,AMD Ryzen 3 1300X - 555,AMD Ryzen 5 1600X - 1139.

PCMARK 8

Intel Core i3-8350K - 173,Intel Core i5 8600K - 186,AMD Ryzen 3 1300X - 162,AMD Ryzen 5 1600X - 157.

Intel Core i3-8350K - 3720,Intel Core i5 8600K - 3824,AMD Ryzen 3 1300X - 3466,AMD Ryzen 5 1600X - 3725.

Adobe Premier Pro 4K

Intel Core i3-8350K - 3940,Intel Core i5 8600K - 4287,AMD Ryzen 3 1300X - 4461,AMD Ryzen 5 1600X - 5085.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Adobe Lightroom

Intel Core i3-8350K - 284 сек,Intel Core i5 8600K - 185 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 329 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 261 сек.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

WinRar 2GB

Intel Core i3-8350K - 38 сек,Intel Core i5 8600K - 28 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 48 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 38 сек.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

7Zip 2GB

Intel Core i3-8350K - 112 сек,Intel Core i5 8600K - 81 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 171 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 99 сек.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Blender 2.78

Intel Core i3-8350K - 175 сек,Intel Core i5 8600K - 111 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 205 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 135 сек.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

BattleField 1

Intel Core i3-8350K - 157 сек,Intel Core i5 8600K - 103 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 211 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 108 сек.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

GTA 5

Intel Core i3-8350K - 145 кадров,Intel Core i5 8600K - 157 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 90 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 110 кадров.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Rise of Tombraider

Intel Core i3-8350K - 70.5 кадров,Intel Core i5 8600K - 71 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 51 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 52 кадров.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Prey

Intel Core i3-8350K - 165 кадров,Intel Core i5 8600K - 168 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 132 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 131 кадров.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Doom Vukan

Intel Core i3-8350K - 212 кадров,Intel Core i5 8600K - 208 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 166 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 174 кадров.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Итоги по Maxsun MS-B250M Gaming

Intel Core i3-8350K - 200 кадров,Intel Core i5 8600K - 200 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 199 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 200 кадров.Maxsun MS-B250M Gaming станет хорошей базой для сборки недорогой системы с младшими видеокартами или офисной машины. Ограничения разгона нивелируются при использовании процессоров с заблокированным множителем. К плюсам отнесем четыре USB 3.0 на тыльной панели, гигабитный сетевой разъем, два M.2.