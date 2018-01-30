Обзор Maxsun MS-H110D4L. Материнская плата для бюджетной системы

2018-01-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Maxsun MS-H110D4L; [281]
Очень часто при сборке системы пользователи сталкиваются с проблемой ограниченного бюджета. Также далеко не всем нужна машина с максимальным уровнем быстродействия. Да, и что скрывать современные процессоры Intel и AMD от поколения к поколению, имеют свои вопросы к внедряемым улучшениям. Неудивительно, что еще долго время будут представлять интерес более ранние чипсеты и семейства процессоров. В частности, сейчас можно собрать хорошую рабочую систему c процессорами Skylake и KabyLake. Тестируемая сегодня плата Maxsun MS-H110D4L с сокетом LGA1151 будет интересна, как раз при задачах сэкономить.

Maxsun MS-H110D4L

В скором времени платы под этим брендом появятся официально на российском рынке с гарантийным и сервисным обслуживанием.

Maxsun MS-H110D4L обзор

Комплектация

Поставляется Maxsun MS-H110D4L в компактной коробке с темным оформлением. На обратной стороне коробке приведено описание ключевых особенностей платы и фирменных технологий.

Maxsun MS-H110D4L

Комплект включает пару кабелей SATA, заглушку для корпуса, набор документации.

Внешний вид

Maxsun MS-H110D4L выполнена в форм-факторе Micro-ATX и построена на базе чипсета Intel H110. Печатная плата темно-коричневого цвета.

Maxsun MS-H110D4L

Оформление сдержанное. Из строго стиля выбиваются только ярко-салатовые слоты под память, видеокарту и накопители.

Maxsun MS-H110D4L

Принадлежность к недорогому сегменту отразилась на отсутствии радиатора охлаждения на элементах питания. Присутствует он только на радиаторе.

Maxsun MS-H110D4L

Несмотря на компактные габариты инженеры продумали расположение разъемов, предложив пользователям удобную сборку и подключение компонентов.

Maxsun MS-H110D4L

Снизу расположились две колодки для подключения USB 2.0 и одна для USB 3.0 на корпусе.

Maxsun MS-H110D4L

Возможности организации дискового пространства представлены четырьмя вертикальными SATA 6 Гбит/с.

Maxsun MS-H110D4L

Доступны два слота под планки оперативной памяти DDR4, поддерживающими двухканальный режим объемом до 32 Гбайт с частотой до 2133 МГц.

Maxsun MS-H110D4L

6-фазная схема питания с подсистемой управления DIGI+ VRM. Используется качественные конденсаторы и дроссели с ферритовым сердечником. Питание подается через основной 24-контактный и дополнительный 4-контактный.

Maxsun MS-H110D4L

Доступны один PCI-E 3.0 x16, два PCI-E x1. Режимы NVIDIA SLI и AMD Crossfire не поддерживаются.

Maxsun MS-H110D4L

Maxsun MS-H110D4L поддерживает гигабитное сетевое подключение. Контроллер RealTek RTL8105E.

Maxsun MS-H110D4L

Отсутствие декоративной накладки на аудиочипе позволило определить, что используется 5.1-канальный Realtek ALC662 HD. Аудиотракт изолирован, граница подсвечивается. Для организации активного охлаждения доступен один 4-пиновый и один 3-пиновый разъемы.

Maxsun MS-H110D4L

На тыльную сторону платы выведены: PS/2, VGA, HDMI, два USB 3.0, два USB 2.0, гигабитный LAN и три аудиоразъема.

BIOS

Тестируемая плата использует графический интерфейс UEFI, управлять которым можно при помощи мышки. Есть экран быстрых настроек с базовым набором и детальные настройки. Возможности соответствуют используемому чипсету. Разгон процессора не поддерживается.

Тесты

Cinebench 15

Intel Core i3-8350K - 679,
Intel Core i5 8600K - 1040,
AMD Ryzen 3 1300X - 555,
AMD Ryzen 5 1600X - 1139.

Intel Core i3-8350K - 173,
Intel Core i5 8600K - 186,
AMD Ryzen 3 1300X - 162,
AMD Ryzen 5 1600X - 157.

PCMARK 8

Intel Core i3-8350K - 3720,
Intel Core i5 8600K - 3824,
AMD Ryzen 3 1300X - 3466,
AMD Ryzen 5 1600X - 3725.

Intel Core i3-8350K - 3940,
Intel Core i5 8600K - 4287,
AMD Ryzen 3 1300X - 4461,
AMD Ryzen 5 1600X - 5085.

Adobe Premier Pro 4K

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 284 сек,
Intel Core i5 8600K - 185 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 329 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 261 сек.

Adobe Lightroom

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 38 сек,
Intel Core i5 8600K - 28 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 48 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 38 сек.

WinRar 2GB

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 112 сек,
Intel Core i5 8600K - 81 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 171 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 99 сек.

7Zip 2GB

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 175 сек,
Intel Core i5 8600K - 111 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 205 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 135 сек.

Blender 2.78

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 157 сек,
Intel Core i5 8600K - 103 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 211 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 108 сек.

BattleField 1

Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Intel Core i3-8350K - 145 кадров,
Intel Core i5 8600K - 157 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 90 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 110 кадров.

GTA 5

Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Intel Core i3-8350K - 70.5 кадров,
Intel Core i5 8600K - 71 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 51 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 52 кадров.

Rise of Tombraider

Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Intel Core i3-8350K - 165 кадров,
Intel Core i5 8600K - 168 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 132 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 131 кадров.

Prey

Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Intel Core i3-8350K - 212 кадров,
Intel Core i5 8600K - 208 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 166 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 174 кадров.

Doom Vukan

Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Intel Core i3-8350K - 200 кадров,
Intel Core i5 8600K - 200 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 199 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 200 кадров.

Итоги по Maxsun MS-H110D4L

Maxsun MS-H110D4L может привлечь внимание пользователей с ограниченным бюджетом на сборку системы. Ключевым преимуществом её является низкая стоимость. К плюсам отнесем гигабитный сетевой контроллер, надежную подсистему питания, удачное расположение разъемов совместимость с массивными радиаторами охлаждения. Не устроить может ограниченное число разъемов для подключения вентиляторов и малое число USB на тыльной панели.

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