Обзор ONYX BOOX DARWIN 8. Лучшая 6-дюймовая электронная книга сезона 2022?

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Оформление лицевой стороны коробки не поменялось еще со второй версии. Меняется только список ключевых особенностей устройства. Вся информация приведена на русском языке.
Не пошли на компромиссы и в вопросе изначальной комплектации защитной обложкой. Владелец получает качественно исполненную обложку из экокожи с выштампованным изображением на лицевой стороне.
Используемый в ней магнитный замок автоматически переводит систему в режим сна, а также пробуждает при открытии. Сама же обложка эффективно решает важную задачу защиты поверхности экрана от повреждений и царапин. С учетом же особенностей E-Ink не рекомендуем вести эксплуатацию вне помещения без чехла.
Помимо чехла в комплекте идет USB-кабель, а также документация на русском языке.
Ключевым же отличием стала замена разъема microUSB на USB-C. С учетом того, что большинство актуальных смартфонов оснащается этим типом разъема, как результат теперь в длительную поездку можно не брать дополнительный кабель.
На нижнюю грань также выведен аудиоразъем, позволяющий прослушивать аудиокниги и подкасты. Слот для карты памяти формата microSD, используемой для расширения внутреннего пространства для хранения файлов.
Сверху кнопка включения и светодиодный индикатор. Еще одна кнопка на нижней рамке дисплея и спаренные кнопки на боковой грани.
Экран расположен ниже основной плоскости. Поверхность его матовая. Поддерживает сенсорное управление.
Общее качество сборки высокое. Визуально ридер производит приятное впечатление.
Установлена 6-дюймовая матрица E-Ink Carta Plus с разрешением 1072х1448 пикселей. У нее светлая подложка и высокая контрастность. Она не мерцает в отличие от планшетов и смартфонов. Визуально при чтении напоминает бумагу с качественной полиграфией.
У экрана ONYX BOOX DARWIN 8 нет проблем с углами обзора, а также читаемостью под прямыми солнечными лучами. Не бликует. В ночное время можно включить подсветку SNOW FIELD. У нее меняется не только яркость, но и баланс между теплым и холодным светом.
Из технических нововведений модуль Wi-Fi был дополнен Bluetooth. Его можно использовать для передачи файлов со смартфона и подключения беспроводной акустики.
В основе используется операционная система Android с переработанным интерфейсом. Сохранена поддержка установки приложений через установочные файлы APK.
Интерфейс главного экрана оформлен с учетом быстрого доступа к библиотеке литературы. Помимо отображения последней открытой книги с автоматическим сохранением прогресса, выводится сортировка по автору, названию, серии. Фильтр с поиском и автоматическое сканирование. Есть полный доступ к файловой подсистеме. Открытие файлов с различными расширениями, включая TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, MOBI, CHM, PDB, DOC, DOCX, PRC, EPUB, PDF, DjVu. Не было проблем с открытием емких файлов.
По умолчанию для чтения используется приложение AlReaderX Pro. С широкими возможностями по изменению отображения, свойствам книги, закладкам и автоматическому пролистыванию. Есть опция зачитывания голосом текста
Предустановлен набор приложений, включающий: AlReaderX Pro, Email, Web-чтение, браузер, загрузки, заставки, калькулятор, передача файлов, словарь и часы. Установить приложения можно запустив APK файл.
Доступен экран с набором системных настроек.