Обзор ONYX BOOX DARWIN 8. Лучшая 6-дюймовая электронная книга сезона 2022?

Электронная книга ONYX BOOX DARWIN 2 протестированная в далеком в 2015 году стала одной из первых с экраном E-Ink Carta Plus. С этого времени я использовал ее как читая дома, так и в поездках. Серия одна из самых удачных среди шестидюймовых в плане компоновки элементами, качества выводимого изображения на экран. Она последовательно обновлялась, и сегодня мы рассмотрим актуальное поколение - ONYX BOOX DARWIN 8.

Комплектация

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Оформление лицевой стороны коробки не поменялось еще со второй версии. Меняется только список ключевых особенностей устройства. Вся информация приведена на русском языке.

Не пошли на компромиссы и в вопросе изначальной комплектации защитной обложкой. Владелец получает качественно исполненную обложку из экокожи с выштампованным изображением на лицевой стороне.

Используемый в ней магнитный замок автоматически переводит систему в режим сна, а также пробуждает при открытии. Сама же обложка эффективно решает важную задачу защиты поверхности экрана от повреждений и царапин. С учетом же особенностей E-Ink не рекомендуем вести эксплуатацию вне помещения без чехла.

Внешний вид

Помимо чехла в комплекте идет USB-кабель, а также документация на русском языке.Корпус ONYX BOOX DARWIN 8 выполнен из пластика темно-серого цвета с матовым покрытием. Общий внешний вид узнаваем, и он не претерпевает заметных изменений.

Ключевым же отличием стала замена разъема microUSB на USB-C. С учетом того, что большинство актуальных смартфонов оснащается этим типом разъема, как результат теперь в длительную поездку можно не брать дополнительный кабель.

На нижнюю грань также выведен аудиоразъем, позволяющий прослушивать аудиокниги и подкасты. Слот для карты памяти формата microSD, используемой для расширения внутреннего пространства для хранения файлов.

Сверху кнопка включения и светодиодный индикатор. Еще одна кнопка на нижней рамке дисплея и спаренные кнопки на боковой грани.

Экран расположен ниже основной плоскости. Поверхность его матовая. Поддерживает сенсорное управление.

Общее качество сборки высокое. Визуально ридер производит приятное впечатление.

Экран

Установлена 6-дюймовая матрица E-Ink Carta Plus с разрешением 1072х1448 пикселей. У нее светлая подложка и высокая контрастность. Она не мерцает в отличие от планшетов и смартфонов. Визуально при чтении напоминает бумагу с качественной полиграфией.

У экрана ONYX BOOX DARWIN 8 нет проблем с углами обзора, а также читаемостью под прямыми солнечными лучами. Не бликует. В ночное время можно включить подсветку SNOW FIELD. У нее меняется не только яркость, но и баланс между теплым и холодным светом.

Платформа и интерфейс

Работает ридер на базе 4-ядерной платформы с тактовой частотой 1.2 ГГц. Уровень быстродействия достаточен для стабильной работы системы и предустановленных приложений. Располагает 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти.

Из технических нововведений модуль Wi-Fi был дополнен Bluetooth. Его можно использовать для передачи файлов со смартфона и подключения беспроводной акустики.

В основе используется операционная система Android с переработанным интерфейсом. Сохранена поддержка установки приложений через установочные файлы APK.

Интерфейс главного экрана оформлен с учетом быстрого доступа к библиотеке литературы. Помимо отображения последней открытой книги с автоматическим сохранением прогресса, выводится сортировка по автору, названию, серии. Фильтр с поиском и автоматическое сканирование. Есть полный доступ к файловой подсистеме. Открытие файлов с различными расширениями, включая TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, MOBI, CHM, PDB, DOC, DOCX, PRC, EPUB, PDF, DjVu. Не было проблем с открытием емких файлов.

По умолчанию для чтения используется приложение AlReaderX Pro. С широкими возможностями по изменению отображения, свойствам книги, закладкам и автоматическому пролистыванию. Есть опция зачитывания голосом текста

Предустановлен набор приложений, включающий: AlReaderX Pro, Email, Web-чтение, браузер, загрузки, заставки, калькулятор, передача файлов, словарь и часы. Установить приложения можно запустив APK файл.

Итоги

Доступен экран с набором системных настроек.ONYX BOOX DARWIN 8 – хорошо сбалансированная электронная книга с качественным техническим оснащением. Из ключевых отличий от предыдущего поколения, разъем USB-C и модуль Bluetooth, длительное время автономной работы, Wi-Fi, поддержка распостраненных типов файлов и озвучка текста, умный чехол в комплекте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".