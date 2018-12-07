Обзор ONYX BOOX Euclid. Лучший ридер для нот, схем, сканов и учебников

Наиболее распространённой диагональю экрана в сегменте электронных книг уже длительное время остаются 6-дюймовые модели. Такие габариты вполне комфортно позволяют наслаждаться чтением художественной литературы и при этом её можно носить с собой постоянно. Но есть целый ряд сценариев, в которых могут возникнуть неудобства, как пример чтение DjVu, PDF, профессиональной литературы. Да и в целом большая площадь экрана дает свои преимущества и в домашней эксплуатации.

ONYX BOOX Euclid обзор

Тестируемая сегодня новинка ONYX BOOX Euclid получила 9.7-дюймовй экран E-Ink Carta с разрешением 825х1200 пикселей. К моменту публикации она уже стала доступна в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает электронную книгу в белоснежной коробке из плотного картона с магнитной крышкой. С обратной стороны приведена подробная таблица со спецификациями и общее описание.

Внешний вид

Комплект включает защитную обложку, зарядное устройство, USB-кабель, гарантийный талон и документацию.Выполнена электронная книга в аккуратном корпусе с продуманным управлением. Внешний вид по сравнению с предшественником в лице ONYX BOOX Chronos, был изменен в лучшую сторону.

Небольшая толщина с оптимальными по ширине рамками вокруг экрана. Общие габариты составляют 177x249x8 мм.

На нижней рамке экрана ONYX BOOX Euclid выведена многофункциональная центральная кнопка, с помощью нее помимо действий по управлению можно будет включать/выключать подсветку.

Экран немного утоплен относительно основной плоскости корпуса. Задняя крышка без функциональных элементов.

Собран ридер добротно, между отдельными элементами отсутствуют зазоры и выступы. Крышка не продавливается под давлением пальцев.

Снизу современный USB Type-C разъем с поддержкой OTG-подключения. Рядом с ним скрытая кнопка перезагрузки.

На верхнем торце кнопка включения со светодиодным индикатором. Нажимается с небольшим усилием, случайные нажатия исключены.

Экран

В комплекте с ридером идет качественно выполненный чехол их экокожи. Как и в ранних моделях, он оформлен в стилистике модели. Он «умный», закрытие переводит систему в режим сна, открытие – пробуждает.В ONYX BOOX Euclid установлен 9.7 дюймовый экран E-Ink Carta с разрешением 1280 на 825 пикселей. Плотность достаточная для комфортного восприятия не только крупных букв, но и мелких.

Подложка светлая. Углы обзора широкие. Изображение хорошо читаемо под прямыми солнечными лучами. Такие экраны не влияют негативно на глаза, в отличие от тех, что ставятся в планшеты и смартфоны. Длительное чтение не вызывает дискомфорта, полное ощущение чтения с бумажного носителя.

Начинка

Софт

Поддерживается подсветка Moon Light. Пользователь сможет регулировать уровень подсветки. Включать и выключать её одним кликом. Подсветка равномерна по всей площади.За работу ONYX BOOX Euclid отвечает четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1.6 ГГц. Как можно видеть, качественные изменения коснулись платформы, повысив уровень быстродействия. На практике это ускоряет скорость открытия емких PDF файлов. Доступны 1 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Этого вполне хватает для хранения библиотеки художественной и профессиональной литературы.Установлена операционная система Android с фирменной оболочкой ONYX. Интерфейс адаптирован для удобной работы с книгами и текстовыми файлами. Использование открытой системы упрощает установку сторонних приложений, это можно будет сделать переносом в память установочных файлов APK. Так можно будет добавить переводчик, словари, альтернативные приложения для чтения, почтовый клиент, браузер или приложения под специфические форматы файлов.

В строке состояния отображаются кнопка ДОМОЙ и ВОЗВРАТ, индикатор аккумулятора и Wi-Fi. Выводится меню и текущее время, а также меняется режим работы экрана. В главной части доступен список ранее открытых книг с сохранением прогресса чтения. Снизу ряд иконок управления.

БИБЛИОТЕКА – список записанной в память литературы с отображением обложек. Поиск по автору и названию. Для каждой книги выведен прогресс чтения.

ДИСПЕТЧЕР ФАЙЛОВ – выполняет функцию проводника по внутренней памяти ридера

ПРИЛОЖЕНИЯ – список установленных приложений в системе.MOON LIGHT – меняется уровень яркости подсветки.

Аккумулятор

Итоги по ONYX BOOX Euclid

НАСТРОЙКИ – тонкая настройка работы системы.БРАУЗЕР.Встроенный Wi-Fi модуль работает в диапазоне 2.4 ГГц. Его наличие позволяет ONYX BOOX Euclid выполнять функции Android-планшета. Так можно будет отвечать на письма, сообщения в мессенджерах. Просматривать ленты социальных сетей и сайты.Для работы с распространёнными текстовыми форматами установлены NeoReader и OReader. Оба приложения позволяют настроить отображение книги.Большая диагональ экрана позволяет комфортнее работать с PDF-файлами. Просматривая графики, схемы и таблицы. Выбранные участки дополнительно можно масштабировать.Отметим удобство работы с научной и учебной литературой, позволяющей рассматривать это решение в качестве универсального учебника. Это же касается нот.За автономную работу ONYX BOOX Euclid отвечает батарейка с емкостью 3000 мАч. Со включенной подсветкой её хватает на 2-2.5 недели эксплуатации читая днем и вечерами. Заметно сократит время работы включенный Wi-Fi модуль, но и в этом сценарии, автономность на уровень выше, чем у ноутбуков и планшетов.ONYX BOOX Euclid стал удачным продолжением линейки ридеров с 9.7-дюймовыми экранами, предложив качественный E-Ink Carta дисплей, сенсорное управление, подсветку, платформу Android, металлический корпус, USB Type-C, качественный комплектный чехол и высокий уровень быстродействия. За время тестов мы не сталкивались с видимыми задержками открытия емких PDF файлов и зависанием системы. Рекомендовать его можно в качестве решения для чтения учебной и профессиональной литературы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".