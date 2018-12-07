Обзор ONYX BOOX Euclid. Лучший ридер для нот, схем, сканов и учебников

2018-12-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ONYX BOOX Euclid; [189]
Наиболее распространённой диагональю экрана в сегменте электронных книг уже длительное время остаются 6-дюймовые модели. Такие габариты вполне комфортно позволяют наслаждаться чтением художественной литературы и при этом её можно носить с собой постоянно. Но есть целый ряд сценариев, в которых могут возникнуть неудобства, как пример чтение DjVu, PDF, профессиональной литературы. Да и в целом большая площадь экрана дает свои преимущества и в домашней эксплуатации.

ONYX BOOX Euclid

Тестируемая сегодня новинка ONYX BOOX Euclid получила 9.7-дюймовй экран E-Ink Carta с разрешением 825х1200 пикселей. К моменту публикации она уже стала доступна в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

ONYX BOOX Euclid обзор

Комплектация

Покупатель получает электронную книгу в белоснежной коробке из плотного картона с магнитной крышкой. С обратной стороны приведена подробная таблица со спецификациями и общее описание.

ONYX BOOX Euclid

Комплект включает защитную обложку, зарядное устройство, USB-кабель, гарантийный талон и документацию.

Внешний вид

Выполнена электронная книга в аккуратном корпусе с продуманным управлением. Внешний вид по сравнению с предшественником в лице ONYX BOOX Chronos, был изменен в лучшую сторону.

ONYX BOOX Euclid

Небольшая толщина с оптимальными по ширине рамками вокруг экрана. Общие габариты составляют 177x249x8 мм.

ONYX BOOX Euclid

На нижней рамке экрана ONYX BOOX Euclid выведена многофункциональная центральная кнопка, с помощью нее помимо действий по управлению можно будет включать/выключать подсветку.

ONYX BOOX Euclid

Экран немного утоплен относительно основной плоскости корпуса. Задняя крышка без функциональных элементов.

ONYX BOOX Euclid

Собран ридер добротно, между отдельными элементами отсутствуют зазоры и выступы. Крышка не продавливается под давлением пальцев.

ONYX BOOX Euclid

Снизу современный USB Type-C разъем с поддержкой OTG-подключения. Рядом с ним скрытая кнопка перезагрузки.

ONYX BOOX Euclid

На верхнем торце кнопка включения со светодиодным индикатором. Нажимается с небольшим усилием, случайные нажатия исключены.

ONYX BOOX Euclid

В комплекте с ридером идет качественно выполненный чехол их экокожи. Как и в ранних моделях, он оформлен в стилистике модели. Он «умный», закрытие переводит систему в режим сна, открытие – пробуждает.

Экран

В ONYX BOOX Euclid установлен 9.7 дюймовый экран E-Ink Carta с разрешением 1280 на 825 пикселей. Плотность достаточная для комфортного восприятия не только крупных букв, но и мелких.

ONYX BOOX Euclid

Подложка светлая. Углы обзора широкие. Изображение хорошо читаемо под прямыми солнечными лучами. Такие экраны не влияют негативно на глаза, в отличие от тех, что ставятся в планшеты и смартфоны. Длительное чтение не вызывает дискомфорта, полное ощущение чтения с бумажного носителя.

ONYX BOOX Euclid

Поддерживается подсветка Moon Light. Пользователь сможет регулировать уровень подсветки. Включать и выключать её одним кликом. Подсветка равномерна по всей площади.

Начинка

За работу ONYX BOOX Euclid отвечает четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1.6 ГГц. Как можно видеть, качественные изменения коснулись платформы, повысив уровень быстродействия. На практике это ускоряет скорость открытия емких PDF файлов. Доступны 1 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Этого вполне хватает для хранения библиотеки художественной и профессиональной литературы.

Софт

Установлена операционная система Android с фирменной оболочкой ONYX. Интерфейс адаптирован для удобной работы с книгами и текстовыми файлами. Использование открытой системы упрощает установку сторонних приложений, это можно будет сделать переносом в память установочных файлов APK. Так можно будет добавить переводчик, словари, альтернативные приложения для чтения, почтовый клиент, браузер или приложения под специфические форматы файлов.

ONYX BOOX Euclid

В строке состояния отображаются кнопка ДОМОЙ и ВОЗВРАТ, индикатор аккумулятора и Wi-Fi. Выводится меню и текущее время, а также меняется режим работы экрана. В главной части доступен список ранее открытых книг с сохранением прогресса чтения. Снизу ряд иконок управления.

ONYX BOOX Euclid

БИБЛИОТЕКА – список записанной в память литературы с отображением обложек. Поиск по автору и названию. Для каждой книги выведен прогресс чтения.

ONYX BOOX Euclid

ДИСПЕТЧЕР ФАЙЛОВ – выполняет функцию проводника по внутренней памяти ридера

ONYX BOOX Euclid

ПРИЛОЖЕНИЯ – список установленных приложений в системе.

MOON LIGHT – меняется уровень яркости подсветки.

ONYX BOOX Euclid

НАСТРОЙКИ – тонкая настройка работы системы.

БРАУЗЕР.

Встроенный Wi-Fi модуль работает в диапазоне 2.4 ГГц. Его наличие позволяет ONYX BOOX Euclid выполнять функции Android-планшета. Так можно будет отвечать на письма, сообщения в мессенджерах. Просматривать ленты социальных сетей и сайты.

Для работы с распространёнными текстовыми форматами установлены NeoReader и OReader. Оба приложения позволяют настроить отображение книги.

Большая диагональ экрана позволяет комфортнее работать с PDF-файлами. Просматривая графики, схемы и таблицы. Выбранные участки дополнительно можно масштабировать.

Отметим удобство работы с научной и учебной литературой, позволяющей рассматривать это решение в качестве универсального учебника. Это же касается нот.

Аккумулятор

За автономную работу ONYX BOOX Euclid отвечает батарейка с емкостью 3000 мАч. Со включенной подсветкой её хватает на 2-2.5 недели эксплуатации читая днем и вечерами. Заметно сократит время работы включенный Wi-Fi модуль, но и в этом сценарии, автономность на уровень выше, чем у ноутбуков и планшетов.

Итоги по ONYX BOOX Euclid

Золото. Выбор редакции MegaObzorONYX BOOX Euclid стал удачным продолжением линейки ридеров с 9.7-дюймовыми экранами, предложив качественный E-Ink Carta дисплей, сенсорное управление, подсветку, платформу Android, металлический корпус, USB Type-C, качественный комплектный чехол и высокий уровень быстродействия. За время тестов мы не сталкивались с видимыми задержками открытия емких PDF файлов и зависанием системы. Рекомендовать его можно в качестве решения для чтения учебной и профессиональной литературы.
ONYX BOOX Euclid получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии:
Плюсы и минусы морозоустойчивых бассейн...
Плюсы и минусы морозоустойчивых бассейнБольшинство граждан страны любит отдыхать на своих дачах. Проведение на дачные участки электричества, ...
Microsoft и функция распознавания лица...
Microsoft и функция распознавания лицаВ июле президент Microsoft Брэд Смит опубликовал сообщение в блоге, в котором обсуждались некоторые пробл...
HMD Global продала около 70 миллионов см...
HMD Global продала около 70 миллионов смHMD Global недавно исполнилось 2 года - компания была основана 1 декабря 2016 года. ...
Xiaomi MI 8 PRO отдают с хорошей скидкой...
Xiaomi MI 8 PRO отдают с хорошей скидкойКомпания Xiaomi еще несколько лет назад оставалась в тени крупных брендов и не пользовалась особым спросо...
Подборка лучших накопительных водонагрев...
Подборка лучших накопительных водонагревВ городе или находясь за городом, потребность в горячей воде всегда будет актуальной. К счастью нас выруч...
Обзор Xiaomi Redmi Note 6 Pro 4/64GB. См...
Обзор Xiaomi Redmi Note 6 Pro 4/64GB. СмЛинейка Redmi Note уже в течение нескольких лет является бестселлером в среднем ценовом сегменте. Удержал...
Новые механические часы-скелетоны от CI...
Новые механические часы-скелетоны от CIXiaomi выпустил новые механические часы с прозрачным механизмом. Механические часы Xiaomi CIGA являются с...
Тизер смартфона Lenovo Z5 ...
Тизер смартфона Lenovo Z5 Lenovo Z5 официально объявят 18 декабря в своей штаб-квартире в Пекине. Компания разметила на сайте Weibo...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор ONYX BOOX Euclid. Лучший ридер для нот, схем, сканов и учебниковОбзор ONYX BOOX Euclid. Лучший ридер для нот, схем, сканов и учебников
Обзор Xiaomi Redmi Note 6 Pro 4/64GB. Смартфон с AI-камеройОбзор Xiaomi Redmi Note 6 Pro 4/64GB. Смартфон с AI-камерой
Обзор RAZER NARI (RZ04-02680100-R3M1). Лучшие беспроводные наушники для игрОбзор RAZER NARI (RZ04-02680100-R3M1). Лучшие беспроводные наушники для игр
Обзор корпуса THERMALTAKE Versa J25 TG (CA-1L8-00M1WN-00)Обзор корпуса THERMALTAKE Versa J25 TG (CA-1L8-00M1WN-00)
Обзор Яндекс.Телефон: плюсы и минусы смартфонаОбзор Яндекс.Телефон: плюсы и минусы смартфона
В России представили ASUS ZenFone Max (M...
В России представили ASUS ZenFone Max (M5 декабря в Москве прошла официальная презентация смартфонов ASUS ZenFone Max (M2) и Max Pro (M2). Модели...
Предварительный обзор ID-Cooling Auraflo...
Предварительный обзор ID-Cooling AurafloВ последнее время системы жидкостного охлаждения стали неимоверно популярными — производители выпускают м...
Обзор Kingdom Rush Vengeance. Лучшая моб...
Обзор Kingdom Rush Vengeance. Лучшая мобЯ играл почти во все части Kingdom Rush и могу сказать, что новая история получилась очень крутой. Разраб...
«Лаборатория Касперского»: Злоумышленник...
«Лаборатория Касперского»: ЗлоумышленникЕсли бичом 2017 года были программы-вымогатели, то теперь вектор киберпреступлений сместился в сторону кр...
Обзор Marvel's Spider-Man: Turf Wars. Во...
Обзор Marvel's Spider-Man: Turf Wars. ВоМне очень понравилась игра Marvel's Spider-Man — можете почитать наш детальный обзор на сайте, чтобы поня...
Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI. Мульти...
Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI. МультиНе так давно мы опубликовали обзор мультитула LEATHERMAN SURGE, выполненного в форм-фактор 19-в-1. Тестир...
Обзор LEATHERMAN WAVE PLUS. Мультитул 17...
Обзор LEATHERMAN WAVE PLUS. Мультитул 17Не так давно мы изучили два мультитула LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI и LEATHERMAN SURGE, сегодня продолжая и...
Обзор LEATHERMAN SURGE. Мультитул 21-в-1...
Обзор LEATHERMAN SURGE. Мультитул 21-в-1Сегодняшний обзор ориентирован в первую очередь на мужскую аудиторию нашего сайта. В центре внимания буде...
Обзор Volcan Defend the Tower. В такое в...
Обзор Volcan Defend the Tower. В такое вКак вы относитесь к космосу в игровых новинках? Думаю, очень сложно не любить технологии будущего, космич...
Предварительный обзор MSI Oculux NXG251R...
Предварительный обзор MSI Oculux NXG251RЗа последние несколько месяцев на рынок вышло столько игровых мониторов, что даже сосчитать трудно. Буква...
Обзор Flashing Lights. Работаем на благо...
Обзор Flashing Lights. Работаем на благоСтоит отметить, что через нашу редакцию проходит очень много игр — вы даже не представляете, насколько мн...
Пресс-конференция совместной программы С...
Пресс-конференция совместной программы С4 декабря в г.Казань, в главном здании Сбербанка на улице Бутлерова д.44, состоялась пресс-конференция, п...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor