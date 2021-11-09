Обзор ONYX BOOX Faust 4. Электронная книга с Carta Plus и Bluetooth

Средняя стоимость на момент публикации составляет 14 500 рублей, согласно данным маркетплейса Яндекс.Маркет.
И здесь он не для галочки. Выполнен из плотного кожзама коричневого цвета. Выглядит премиально и как показала практика эксплуатации ранее вышедших моделей он сохраняет внешний вид и по прошествии времени.
Корпус электронной книги в основании обложки вставляется плотно. Закрытие и открытие крышки переводит в режим сна и пробуждает соответственно.
Внутренняя поверхность обложки с мягкой подкладкой. Она надежно защищает экран в закрытом положении. При этом не мешает чтению и не ухудшает эргономику самого ридера.
Корпус ридера выполнен из пластика с софт-тач покрытием. Заметных изменений в сравнении с ранее вышедшими моделями нет.
По центру нижней рамки выведена многофункциональная кнопки. Выше нее логотип бренда.
На боковых рамках у ONYX BOOX Faust 4 механические кнопки управления, отвечающие за перелистывание. При обычном хвате они располагаются в пределах быстрого доступа.
Поддерживается сенсорное управление. На касания экран реагирует точно. С сенсором взаимодействовать с интерфейсом удобнее.
На нижнем торце слот для карты памяти, на которую можно будет записать библиотеку с художественной литературой и большой объем PDF-документов. Также эта модель оснащена модулем Bluetooth, который можно использовать для подключения колонки или наушников. Воспроизведение аудиокниг и музыки.
Построено устройство на базе процессора Rockchip RK3128 с четырьмя ядрами Cortex-A7. Доступны 8 Гбайт встроенной памяти и 1 Гбайт оперативной.
Белая подложка и высокая контрастность. Экран дает с комфортом читать большие объемы. В отличие от смартфонов нет ШИМ-модуляции и мерцания, которые негативно сказываются на здоровье глаз.
Ридер сохраняет читаемость и при эксплуатации под прямыми солнечными лучами. В ONYX BOOX Faust 4 есть фирменная подсветка Moon Light 2 с регулируемой температурой. Предустановленные профили и ручная регулировка по теплым и холодным оттенкам.
Сортировка по авторам, серии, названию. Можно будет перезапустить сканирование библиотеку и выбор системы фильтрации.
Полный доступ к встроенной памяти с помощью «ПРОВОДНИКА». Так можно будет помимо литературы и файлов, запустить процесс установки APK-файла.
Встроенный набор приложений включает: почтовый клиент, браузер, ленту новостей, заставки, калькулятор, музыку, словарь и часы.
Для доступа в сеть есть Wi-Fi. Помимо доступа к сетевым сервисам и приложениям, можно использовать для передачи данных с телефона.
Для чтения используется два приложения Neo Reader 3.0 и AlReaderX Pro. Считываются популярные форматы файлов. Они оптимизированы под этот тип экрана.