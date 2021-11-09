Обзор ONYX BOOX Faust 4. Электронная книга с Carta Plus и Bluetooth

В новом поколении популярной линейки ридеров Faust от ONYX установили экран с высоким разрешением E-Ink Carta Plus. Из особенностей отмечаются умная обложка, подсветка Moon Light 2 с регулируемой цветовой температурой и отсутствием мерцания, модуль Bluetooth и сенсорное управление.

ONYX BOOX Faust 4

Средняя стоимость на момент публикации составляет 14 500 рублей, согласно данным маркетплейса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект помимо заявленной выше умной обложки, включает USB-кабель, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон. Собрано все в коробке, оформленной в стиле книги.

ONYX BOOX Faust 4

ONYX BOOX Faust 4 обзор

Внешний вид

Умная обложка стала визитной карточкой этого производителя. С учетом хрупкости такого типа экрана и частого использования вне дома вопрос надежной защиты является одним из самых важных для долговечной эксплуатации.

ONYX BOOX Faust 4

И здесь он не для галочки. Выполнен из плотного кожзама коричневого цвета. Выглядит премиально и как показала практика эксплуатации ранее вышедших моделей он сохраняет внешний вид и по прошествии времени.

ONYX BOOX Faust 4

Корпус электронной книги в основании обложки вставляется плотно. Закрытие и открытие крышки переводит в режим сна и пробуждает соответственно.

ONYX BOOX Faust 4

Внутренняя поверхность обложки с мягкой подкладкой. Она надежно защищает экран в закрытом положении. При этом не мешает чтению и не ухудшает эргономику самого ридера.

ONYX BOOX Faust 4

Корпус ридера выполнен из пластика с софт-тач покрытием. Заметных изменений в сравнении с ранее вышедшими моделями нет.

ONYX BOOX Faust 4

По центру нижней рамки выведена многофункциональная кнопки. Выше нее логотип бренда.

ONYX BOOX Faust 4

На боковых рамках у ONYX BOOX Faust 4 механические кнопки управления, отвечающие за перелистывание. При обычном хвате они располагаются в пределах быстрого доступа.

ONYX BOOX Faust 4

Поддерживается сенсорное управление. На касания экран реагирует точно. С сенсором взаимодействовать с интерфейсом удобнее.

ONYX BOOX Faust 4

На нижнем торце слот для карты памяти, на которую можно будет записать библиотеку с художественной литературой и большой объем PDF-документов. Также эта модель оснащена модулем Bluetooth, который можно использовать для подключения колонки или наушников. Воспроизведение аудиокниг и музыки.

ONYX BOOX Faust 4

Построено устройство на базе процессора Rockchip RK3128 с четырьмя ядрами Cortex-A7. Доступны 8 Гбайт встроенной памяти и 1 Гбайт оперативной.

Экран

Для вывода изображения используется 6-дюймовый дисплей E Ink Carta Plus с разрешением 1072х1448 пикселей. Плотность пикселей стала выше, это положительно отразилось на отрисовке мелких шрифтов и элементов оформления.

ONYX BOOX Faust 4

Белая подложка и высокая контрастность. Экран дает с комфортом читать большие объемы. В отличие от смартфонов нет ШИМ-модуляции и мерцания, которые негативно сказываются на здоровье глаз.

ONYX BOOX Faust 4

Ридер сохраняет читаемость и при эксплуатации под прямыми солнечными лучами. В ONYX BOOX Faust 4 есть фирменная подсветка Moon Light 2 с регулируемой температурой. Предустановленные профили и ручная регулировка по теплым и холодным оттенкам.

Интерфейс

Работает ридер на базе операционной системы Android с интерфейсом от производителя. На стартовом экране выводится последняя открытая книга с отображением прогресса.

ONYX BOOX Faust 4

Сортировка по авторам, серии, названию. Можно будет перезапустить сканирование библиотеку и выбор системы фильтрации.

ONYX BOOX Faust 4

Полный доступ к встроенной памяти с помощью «ПРОВОДНИКА». Так можно будет помимо литературы и файлов, запустить процесс установки APK-файла.

ONYX BOOX Faust 4

Встроенный набор приложений включает: почтовый клиент, браузер, ленту новостей, заставки, калькулятор, музыку, словарь и часы.

Доступен встроенный плеер для воспроизведения музыкальных файлов на беспроводной акустике. Так можно совместить чтение с прослушиванием любимой музыки.

ONYX BOOX Faust 4

Для доступа в сеть есть Wi-Fi. Помимо доступа к сетевым сервисам и приложениям, можно использовать для передачи данных с телефона.

ONYX BOOX Faust 4

Для чтения используется два приложения Neo Reader 3.0 и AlReaderX Pro. Считываются популярные форматы файлов. Они оптимизированы под этот тип экрана.

Из дополнительного можно преобразовать текст в речь, включить автопрокрутку, делать закладки и переводить участки текста.

Автономная работа

Встроенная батарейка с емкостью 3000 мАч дает несколько недель эксплуатации с работающей подсветкой. Включение Wi-Fi и Bluetooth ускоряет разрядку, но и при этом показатели заметно лучше, чем у планшета или смартфона. А вот что не изменилось, так это microUSB, с учетом текущих трендов в носимых устройствах оптимальнее USB-C.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorONYX BOOX Faust 4 – электронная книга с качественным дисплеем и набором модулей беспроводной связи. Проработанный интерфейс, возможность простого добавления нужных приложений, поддержка емких карт памяти, качественная умная обложка в комплекте, подсветка без мерцания, сенсорное управление. К минусам отнесем microUSB.
ONYX BOOX Faust 4 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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