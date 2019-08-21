Обзор ONYX BOOX Faust. Электронная книга с e-Ink Carta и Wi-Fi

2019-08-21, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ONYX BOOX Faust; [76]
Тестируемая сегодня электронная книга ONYX BOOX Faust оснащена сенсорным экраном e-Ink Carta с поддержкой технологии MOON Light+. От старшей модели ONYX BOOX Darwin 5 его отличает меньший объем оперативной памяти и более низкое разрешение дисплея. Все это заметно отразилось на стоимости ридера, но важно отметить, что тут сохранили Wi-Fi модуль и умную обложку.

ONYX BOOX Faust

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ONYX BOOX Faust обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с откидной магнитной крышкой. Оформление стильное. Будет отлично смотреться в качестве подарка. Внутри коробки идет изначально установленным в обложку, дополнительно защищающую от повреждений при транспортировке. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

ONYX BOOX Faust

Внешний вид

В линейке 6-дюймовых ридеров у ONYX BOOX сейчас есть два вида корпусов. Тестируемый сегодня ридер относится к классике.

ONYX BOOX Faust

Корпус из черного пластика с матовым покрытием. По центру нижней рамки логотип производителя и многофункциональная кнопка управления.

ONYX BOOX Faust

Есть пара кнопок на боковых гранях, используемых для перелистывания и управления. Расположены они удобно.

ONYX BOOX Faust

ONYX BOOX Faust оснащена слотом под карту памяти формата microSD. На ней можно будет хранить библиотеку любимых произведений или набор технической документации.

ONYX BOOX Faust

Зарядка осуществляется через microUSB на нижнем торце. Здесь же заглушка аудиоразъема.

ONYX BOOX Faust

На верхнем торце кнопка включения, совмещенная со светодиодным индикатором.

ONYX BOOX Faust

Основное управление по интерфейсу идет через сенсорный экран. Это удобней и быстрее, чем работа кнопками. На нажатия сенсорный слой реагирует точно.

ONYX BOOX Faust

В комплекте с ридером идет оформленный тематически чехол-обложка с «умным» функционалом. Он помимо защиты экрана, автоматически переводит систему в режим сна и пробуждает её при открытии.

Экран

Установлен экран e-InK Carta с разрешением 600 на 800 пикселей. Высокая контрастность и светлая подложка. В отличие от матриц, используемых в смартфонах и планшетах, она не мерцает. Шрифт формируется с помощью отраженного света, не создавая излишней нагрузки на глаза пользователя. Также ONYX BOOX Faust позволяет комфортно читать под прямыми солнечными лучами. Мы брали этот ридер в несколько летних поездок на курорты. Явной нехватки плотности пикселей не ощущается, буквы хорошо читаются. Незначительная разница есть в мелких элементах управления.

ONYX BOOX Faust

Поддерживается подсветка MOON Light+ с изменяемой температурой цвета. Пользователь сможет самостоятельно выбрать между холодными и теплыми оттенками. Также регулируется уровень яркости. Подсветка равномерна по всей площади, засветов по периметру в нашем экземпляре замечено не было.

ONYX BOOX Faust

Как и старшие модели, этот ридер поддерживает технологию Snow Field, заметно снижающую количество артефактов в режиме частичной перерисовки.

Начинка

Используется платформа с четырехъядерным процессором, работающим на тактовой частоте 1.2 ГГц. Располагает устройство 512 Мбайт оперативной и 8 Гбайт встроенной памяти. Не хватки уровня быстродействия не ощущается. Емкие PDF файлы считываются быстро.

ONYX BOOX Faust

Поддерживается Wi-Fi. Тут его можно будет использовать для загрузки книг и файлов в память ридера, а также интернет-серфинга и обмена сообщениями.

Софт

Интерфейс хорошо знаком по ранее изученным устройствам этого производителя. Это Android 4.4 с фирменной оболочкой. На главный экран выводится список открытых ранее файлов. Ниже панель навигации.

ONYX BOOX Faust

Есть «Библиотека» с навигацией и сортировкой записанных книг по автору и названию. Доступен поиск.

ONYX BOOX Faust

«Диспетчер файлов» с полным доступом к внутренней и внешней памяти.

ONYX BOOX Faust

«Приложения» выводят список предустановленных приложений. Они могут быть дополнены установкой с apk файла.

ONYX BOOX Faust

«Moon Light» управляет яркостью подсветки и балансом между холодными/теплыми оттенками.

ONYX BOOX Faust

«Настройки» с выбором опций управления. Так в настройках можно будет изменить действие по кнопкам.

ONYX BOOX Faust

«Браузер».

ONYX BOOX Faust

ONYX BOOX Faust изначально распознает большое число форматов, включая fb2 и PDF. Основным приложением выступает oReader с дополнительными тонкими настройками отображаемого контента. Поддерживаются закладки.

Для PDF запускается Neo Reader. Интерфейс минималистичный и удобен для просмотра многостраничных документов.

Автономная работа

За автономную работу устройства отвечает батарейка с емкостью 3000 мАч. В режиме чтения её хватает на несколько недель активной эксплуатации. С выключенной подсветкой в режиме «дом-работа-дом» это более месяца автономной работы. Активация Wi-Fi сокращает время до нескольких дней.

Итоги по ONYX BOOX Faust

Золото. Выбор редакции MegaObzorONYX BOOX Faust – добротная электронная книга с экраном e-Ink Carta, сенсорным управлением, беспроводным модулем, умной обложкой в комплекте и длительным временем автономной работы. Рекомендовать этот ридер можно широкому кругу пользователей. Кстати, в свете приближающегося нового учебного года, станет правильным приобретением для студентов и школьников.
ONYX BOOX Faust получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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