Обзор ONYX BOOX Livingstone. Шестидюймовый букридер с Wi-Fi

2020-01-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ONYX BOOX Livingstone; [235]
В конце прошлого года компания ONYX BOOX представила новую модель электронной книги ONYX BOOX Livingstone с 6-дюймовым дисплеем, подсветкой MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры и без мерцания. В новинке реализована функция автоповорота экрана при изменении положения, доработано программное обеспечение, а также добавлена обложка с функцией SIDE Control.

ONYX BOOX Livingstone

Букридер можно свободно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

ONYX BOOX Livingstone обзор

Комплектация

Комплект включает умную обложку, кабель microUSB, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке со стильным оформлением с откидной крышкой и магнитным креплением. Приведены подробные данные по техническим характеристикам.

ONYX BOOX Livingstone

Внешний вид

Владелец получает качественную умную обложку с функцией SIDE Control. Внешняя её поверхность выполнена из кожзама. Этот материал приятен тактильно и не подвержен загрязнению следами пальцев.

ONYX BOOX Livingstone

На чехле выведены дополнительные кнопки, используемые для листания страниц. Зажатие клавиш активирует создание скриншота.

ONYX BOOX Livingstone

С внутренней стороны можно обратить внимание на контактную группу. Ответная часть расположена на крышке самого букридера.

ONYX BOOX Livingstone

Закрытие чехла автоматически переводит систему в режим ожидания с выключенным экраном. Открытие крышки чехла пробуждает ее. Само наличие чехла в комплекте избавляет от дополнительных трат после покупки.

ONYX BOOX Livingstone

В сравнении с протестированными ранее электронными книгами этого производителя, были внесены правки в дизайн корпуса.

ONYX BOOX Livingstone

Габариты относительно моделей с 6-дюймовым дисплеем компактны. В основе корпуса ONYX BOOX Livingstone преобладает окрашенный в черный цвет пластик. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

ONYX BOOX Livingstone

Поверхность дисплея углублена относительно боковой рамки, так уменьшаются риски при неаккуратной эксплуатации.

ONYX BOOX Livingstone

На нижней рамке по центру механическая кнопка управления и логотип производителя. С помощью нее можно управлять подсветкой. Она же используется для вывода меню во время чтения.

ONYX BOOX Livingstone

Еще одна кнопка на верхней грани, используемая для включения системы. Снизу слот для карты памяти формата microSD. Для зарядки и синхронизации данных задействован microUSB. С учетом тенденций в сегменте носимых устройств, пора бы уже переходить на USB Type-C.

Экран

Самой важной составляющей любого букридера является дисплей. В ONYX BOOX Livingstone установлена 6-дюймовая матрица E-Ink Carta Plus с разрешением 1072x1448 пикселей. Экран с подсветкой MOON Light 2, пользователь помимо регулировки яркости, получает возможность изменения цветовой температуры, меняя балансировку между холодными и теплыми оттенками.

ONYX BOOX Livingstone

В отличие от планшетов, такой тип экрана не создает излишней нагрузки на экран. Также тут отсутствует синее свечение, выступающее причиной нарушения сна при чтении в ночное время. Еще одним его преимуществом является отсутствие мерцания.

ONYX BOOX Livingstone

Сенсорный слой распознает до 2 одновременных касаний. На нажатия реагирует точно.

Начинка

Установлена платформа Rockchip RK3128. Доступны 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Системные файлы занимают около 3 Гбайт. С поставленными задачами справляется уверенно. За время длительных тестов мы не замечали затормаживания во время открытия книг, перелистывании и открытии PDF-документов.

ONYX BOOX Livingstone

Есть встроенные Wi-Fi и Bluetooth. Работает соединение корректно, есть возможность подключения наушников или внешней колонки. Поддерживаются емкие карты памяти.

Софт

В качестве операционной системы используется Android с фирменной надстройкой. Есть возможность установки дополнительных приложений.

ONYX BOOX Livingstone

Основным приложением для чтения книг выступают OReader и Neo Reader 3.0 с детальными тонкими настройками. Регулировать цветовую температуру можно будет прямо в приложении. Распознаются все распространённые форматы файлов.

ONYX BOOX Livingstone

Запоминается прогресс чтения, открытые ранее файлы. Доступна наглядная библиотека для загруженных файлов с поиском и сортировкой.

ONYX BOOX Livingstone

Выбранный участок во время чтения переводится с помощью Google. Есть подключение к сетевым библиотекам.

ONYX BOOX Livingstone

Помимо приложений для чтения книг, ONYX BOOX Livingstone также предлагает встроенный браузер. В свободное время можно будет читать любимые сайты, новости и даже просматривать ленту социальных сетей.

Аккумулятор

За автономную работу букридера отвечает батарейка с емкостью 3000 мАч. Полного заряда хватает на несколько недель интенсивного чтения без активного Wi-Fi. Помимо беспроводного подключения на длительность заряда, также будет влиять яркость подсветки.

ONYX BOOX Livingstone

Итоги по ONYX BOOX Livingstone

Золото. Выбор редакции MegaObzorONYX BOOX Livingstone – добротная электронная книга с 6-дюймовым дисплеем. Подсветка с регулируемой цветовой температурой, сенсорное управление, умная обложка в комплекте, всеядность и отсутствие зависания при открытии емких файлов, длительное время автономной работы, Wi-Fi, Bluetooth. Не устроить могут выбор в пользу microUSB, неудобства при чтении с отсканированными PDF-документами.
ONYX BOOX Livingstone получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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