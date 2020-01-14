Обзор ONYX BOOX Livingstone. Шестидюймовый букридер с Wi-Fi

В конце прошлого года компания ONYX BOOX представила новую модель электронной книги ONYX BOOX Livingstone с 6-дюймовым дисплеем, подсветкой MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры и без мерцания. В новинке реализована функция автоповорота экрана при изменении положения, доработано программное обеспечение, а также добавлена обложка с функцией SIDE Control.

ONYX BOOX Livingstone обзор

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Комплектация

Комплект включает умную обложку, кабель microUSB, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке со стильным оформлением с откидной крышкой и магнитным креплением. Приведены подробные данные по техническим характеристикам.

Внешний вид

Владелец получает качественную умную обложку с функцией SIDE Control. Внешняя её поверхность выполнена из кожзама. Этот материал приятен тактильно и не подвержен загрязнению следами пальцев.

На чехле выведены дополнительные кнопки, используемые для листания страниц. Зажатие клавиш активирует создание скриншота.

С внутренней стороны можно обратить внимание на контактную группу. Ответная часть расположена на крышке самого букридера.

Закрытие чехла автоматически переводит систему в режим ожидания с выключенным экраном. Открытие крышки чехла пробуждает ее. Само наличие чехла в комплекте избавляет от дополнительных трат после покупки.

В сравнении с протестированными ранее электронными книгами этого производителя, были внесены правки в дизайн корпуса.

Габариты относительно моделей с 6-дюймовым дисплеем компактны. В основе корпуса ONYX BOOX Livingstone преобладает окрашенный в черный цвет пластик. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Поверхность дисплея углублена относительно боковой рамки, так уменьшаются риски при неаккуратной эксплуатации.

На нижней рамке по центру механическая кнопка управления и логотип производителя. С помощью нее можно управлять подсветкой. Она же используется для вывода меню во время чтения.

Экран

Еще одна кнопка на верхней грани, используемая для включения системы. Снизу слот для карты памяти формата microSD. Для зарядки и синхронизации данных задействован microUSB. С учетом тенденций в сегменте носимых устройств, пора бы уже переходить на USB Type-C.Самой важной составляющей любого букридера является дисплей. В ONYX BOOX Livingstone установлена 6-дюймовая матрица E-Ink Carta Plus с разрешением 1072x1448 пикселей. Экран с подсветкой MOON Light 2, пользователь помимо регулировки яркости, получает возможность изменения цветовой температуры, меняя балансировку между холодными и теплыми оттенками.

В отличие от планшетов, такой тип экрана не создает излишней нагрузки на экран. Также тут отсутствует синее свечение, выступающее причиной нарушения сна при чтении в ночное время. Еще одним его преимуществом является отсутствие мерцания.

Начинка

Сенсорный слой распознает до 2 одновременных касаний. На нажатия реагирует точно.Установлена платформа Rockchip RK3128. Доступны 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Системные файлы занимают около 3 Гбайт. С поставленными задачами справляется уверенно. За время длительных тестов мы не замечали затормаживания во время открытия книг, перелистывании и открытии PDF-документов.

Софт

Есть встроенные Wi-Fi и Bluetooth. Работает соединение корректно, есть возможность подключения наушников или внешней колонки. Поддерживаются емкие карты памяти.В качестве операционной системы используется Android с фирменной надстройкой. Есть возможность установки дополнительных приложений.

Основным приложением для чтения книг выступают OReader и Neo Reader 3.0 с детальными тонкими настройками. Регулировать цветовую температуру можно будет прямо в приложении. Распознаются все распространённые форматы файлов.

Запоминается прогресс чтения, открытые ранее файлы. Доступна наглядная библиотека для загруженных файлов с поиском и сортировкой.

Выбранный участок во время чтения переводится с помощью Google. Есть подключение к сетевым библиотекам.

Аккумулятор

Помимо приложений для чтения книг, ONYX BOOX Livingstone также предлагает встроенный браузер. В свободное время можно будет читать любимые сайты, новости и даже просматривать ленту социальных сетей.За автономную работу букридера отвечает батарейка с емкостью 3000 мАч. Полного заряда хватает на несколько недель интенсивного чтения без активного Wi-Fi. Помимо беспроводного подключения на длительность заряда, также будет влиять яркость подсветки.

Итоги по ONYX BOOX Livingstone

ONYX BOOX Livingstone – добротная электронная книга с 6-дюймовым дисплеем. Подсветка с регулируемой цветовой температурой, сенсорное управление, умная обложка в комплекте, всеядность и отсутствие зависания при открытии емких файлов, длительное время автономной работы, Wi-Fi, Bluetooth. Не устроить могут выбор в пользу microUSB, неудобства при чтении с отсканированными PDF-документами.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".