Обзор ONYX Monte Cristo 5. Премиальный 6-дюймовый ридер

В середине лета ONYX BOOX обновила и премиальную серию 6-дюймовых ридеров Cristo выпуском уже пятого поколения. Экран E-Ink Carta Plus, четырехъядерный процессор, подсветка нового поколения без мерцания, металлический корпус, обновленный интерфейс и поддержка аудиоформатов.

К моменту публикации она уже находится в широком доступе в российских магазинах. Рекомендованная стоимость составляет 14 990 рублей.

Комплектация

Упакована в компактную коробку с магнитной крышкой. Комплект включает умную обложку, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

В отличие от пары рассмотренных ранее моделей сезона 2020 года, эта модель изначально комплектуется умной обложкой.

Выполнена из кожзама. На крышке находится текстурное изображение в стиле этой линейки. Внутренняя поверхность с мягким покрытием.

Закрытие крышки переводит ридер в режим сна. Открытие пробуждает. Также защищает поверхность экрана от царапин и повреждений при эксплуатации вне дома.

Хотя ONYX Monte Cristo 5, как и ранее, получил внешнее покрытие из защищенного стекла ASAHI. Рамки вокруг экрана тут тоже меньше по ширине. За счет этого и меньше габариты самого корпуса.

Выполнен он тут из алюминиево-магниевого сплава. Толщина в максимальной точке не превышает 8 мм. Края закруглены. Премиальность как раз проявляется в таких деталях.

А вот отказываться от microUSB-разъема не стали. Минус условный, но пора бы уже переходить на современный USB Type-C.

Внутреннюю память можно будет расширить с помощью карты памяти формата microSD. Основное управление осуществляется с помощью поверхности экрана и пары сенсорных кнопок на боковых гранях. Единственная механическая кнопка на нижнем торце, она отвечает за включение/выключение.

Размеры корпуса позволяют комфортно работать с интерфейсом, перелистывать страницы при размещении в руке. Вес в районе 200 граммов.

Экран

Установлен дисплей E Ink Carta Plus с разрешением 1072 × 1448 пикселей. Диагональ 6 дюймов. Высокая контрастность. Шрифт выводится без видимых артефактов, плавный. Углы обзора широкие. Подложка светлая.

В отличие от планшетов с IPS и AMOLED, длительная эксплуатация не приводит к переутомлению глаз. Также комфортно читать в дневное и ночное время. Поддерживается подсветка MOON Light 2 без мерцания. Плюс владелец сможет выбрать между холодными и теплыми оттенками.

Наличие защитного стекла не сказалось негативно на визуальном восприятии изображения. В настройках предлагается несколько режимов в зависимости от особенностей обновления картинки.

Начинка

Построен ONYX Monte Cristo 5 на базе четырехъядерного процессора с тактовой частотой 1 ГГц. Доступны 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт встроенной памяти. Работает интерфейс без видимых зависаний. Поддерживаются популярные форматы. PDF документы открываются быстро, но из-за площади экрана просматривать неудобно.

Ридер получил поддержку аудиокниг. Встроенный Bluetooth даст возможность подключить беспроводные наушники. С Wi-Fi есть возможность воспользоваться популярными сервисами с библиотекой литературы, а также аудиоподкастов. Или совместить чтение любимой книги с прослушиванием музыки.

С учетом того, что есть браузер и E-Mail клиент, ридер сможет заменить планшет в этих сценариях эксплуатации. Загружать книги можно как на карту памяти, так и загрузив с онлайн-сервисов.

Софт

Как и ранее, установлена операционная система Android с адаптированным интерфейсом. В сравнении с прошлыми решениями, проведен ряд оптимизаций, упрощающих доступ к ключевым функциям, а также работу с библиотекой литературы в памяти.

На главный экран ONYX Monte Cristo 5 выводится последняя открытая книга с прогрессом чтения. После возвращения открывается последняя открытая страница. Ниже быстрый доступ к сортировке литературы и быстрое сканирование памяти в один клик.

Есть прямой доступ к файлам через диспетчер файлов. Может быть полезно как для открытия PDF, так и установки APK-файлов.

Вкладка приложений включает: E-Mail, браузер, загрузки, заставки, калькулятор, музыку, передачу, словарь и часы.

Детальные настройки системы в виде ряда из девяти плиток. В качестве основного приложения для чтения используется oReader. Поддерживаются все распространённые форматы. Внешний вид текста кастомизируется. Эффективно используется вся площадь экрана.

Автономность

Автономную работу обеспечивает батарейка с емкостью 3000 мАч. В режиме чтения с подсветкой протянет без зарядки 2-3 недели. Активация Bluetooth и Wi-Fi будет заметно сокращать время работы. На восстановление заряда уходит около 3 часов.

Итоги по ONYX Monte Cristo 5

Золото. Выбор редакции MegaObzorONYX Monte Cristo 5 – 6-дюймовый ридер премиального уровня с повышенным вниманием к мелочам. Компактный корпус из алюминиево-магниевого сплава, дисплей E Ink Carta Plus с MOON Light 2, 4-ядерный процессор, 1 и 8 Гбайт памяти, обновленный интерфейс, возможность простой установки дополнительного софта, Wi-Fi и Bluetooth. К условным минусам отнесем microUSB.
ONYX Monte Cristo 5 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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