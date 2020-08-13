Обзор ONYX Monte Cristo 5. Премиальный 6-дюймовый ридер

К моменту публикации она уже находится в широком доступе в российских магазинах. Рекомендованная стоимость составляет 14 990 рублей.
КомплектацияУпакована в компактную коробку с магнитной крышкой. Комплект включает умную обложку, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВ отличие от пары рассмотренных ранее моделей сезона 2020 года, эта модель изначально комплектуется умной обложкой.
Выполнена из кожзама. На крышке находится текстурное изображение в стиле этой линейки. Внутренняя поверхность с мягким покрытием.
Закрытие крышки переводит ридер в режим сна. Открытие пробуждает. Также защищает поверхность экрана от царапин и повреждений при эксплуатации вне дома.
Хотя ONYX Monte Cristo 5, как и ранее, получил внешнее покрытие из защищенного стекла ASAHI. Рамки вокруг экрана тут тоже меньше по ширине. За счет этого и меньше габариты самого корпуса.
Выполнен он тут из алюминиево-магниевого сплава. Толщина в максимальной точке не превышает 8 мм. Края закруглены. Премиальность как раз проявляется в таких деталях.
А вот отказываться от microUSB-разъема не стали. Минус условный, но пора бы уже переходить на современный USB Type-C.
Внутреннюю память можно будет расширить с помощью карты памяти формата microSD. Основное управление осуществляется с помощью поверхности экрана и пары сенсорных кнопок на боковых гранях. Единственная механическая кнопка на нижнем торце, она отвечает за включение/выключение.
Размеры корпуса позволяют комфортно работать с интерфейсом, перелистывать страницы при размещении в руке. Вес в районе 200 граммов.
ЭкранУстановлен дисплей E Ink Carta Plus с разрешением 1072 × 1448 пикселей. Диагональ 6 дюймов. Высокая контрастность. Шрифт выводится без видимых артефактов, плавный. Углы обзора широкие. Подложка светлая.
В отличие от планшетов с IPS и AMOLED, длительная эксплуатация не приводит к переутомлению глаз. Также комфортно читать в дневное и ночное время. Поддерживается подсветка MOON Light 2 без мерцания. Плюс владелец сможет выбрать между холодными и теплыми оттенками.
Наличие защитного стекла не сказалось негативно на визуальном восприятии изображения. В настройках предлагается несколько режимов в зависимости от особенностей обновления картинки.
НачинкаПостроен ONYX Monte Cristo 5 на базе четырехъядерного процессора с тактовой частотой 1 ГГц. Доступны 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт встроенной памяти. Работает интерфейс без видимых зависаний. Поддерживаются популярные форматы. PDF документы открываются быстро, но из-за площади экрана просматривать неудобно.
Ридер получил поддержку аудиокниг. Встроенный Bluetooth даст возможность подключить беспроводные наушники. С Wi-Fi есть возможность воспользоваться популярными сервисами с библиотекой литературы, а также аудиоподкастов. Или совместить чтение любимой книги с прослушиванием музыки.
С учетом того, что есть браузер и E-Mail клиент, ридер сможет заменить планшет в этих сценариях эксплуатации. Загружать книги можно как на карту памяти, так и загрузив с онлайн-сервисов.
СофтКак и ранее, установлена операционная система Android с адаптированным интерфейсом. В сравнении с прошлыми решениями, проведен ряд оптимизаций, упрощающих доступ к ключевым функциям, а также работу с библиотекой литературы в памяти.
На главный экран ONYX Monte Cristo 5 выводится последняя открытая книга с прогрессом чтения. После возвращения открывается последняя открытая страница. Ниже быстрый доступ к сортировке литературы и быстрое сканирование памяти в один клик.
Есть прямой доступ к файлам через диспетчер файлов. Может быть полезно как для открытия PDF, так и установки APK-файлов.
Вкладка приложений включает: E-Mail, браузер, загрузки, заставки, калькулятор, музыку, передачу, словарь и часы.
Детальные настройки системы в виде ряда из девяти плиток. В качестве основного приложения для чтения используется oReader. Поддерживаются все распространённые форматы. Внешний вид текста кастомизируется. Эффективно используется вся площадь экрана.
АвтономностьАвтономную работу обеспечивает батарейка с емкостью 3000 мАч. В режиме чтения с подсветкой протянет без зарядки 2-3 недели. Активация Bluetooth и Wi-Fi будет заметно сокращать время работы. На восстановление заряда уходит около 3 часов.
Итоги по ONYX Monte Cristo 5ONYX Monte Cristo 5 – 6-дюймовый ридер премиального уровня с повышенным вниманием к мелочам. Компактный корпус из алюминиево-магниевого сплава, дисплей E Ink Carta Plus с MOON Light 2, 4-ядерный процессор, 1 и 8 Гбайт памяти, обновленный интерфейс, возможность простой установки дополнительного софта, Wi-Fi и Bluetooth. К условным минусам отнесем microUSB.
ONYX Monte Cristo 5 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".