Обзор ORICO AC325-1S-SV. Алюминиевый кронштейн для жесткого диска или SSD

Наблюдается тенденция не только перехода с жестких дисков на твердотельные накопители, но и уменьшение количества доступных слотов. Также даже в дорогих корпусах часто экономят на материале, используемом для салазок. Изучаемое сегодня крепление ORICO AC325-1S-SV универсально, подходит различные корпуса и поддерживает установку накопителя типоразмера 2.5 дюйма.

Упакован в коробку с изображением аксессуара и данными по его ключевым особенностям. Комплект включает различные винты крепления, резиновые уплотнители.

Выполнен из цельного листа алюминия со шлифованным покрытием. Толщина металла 2 мм. Толще и жестче, чем корзины, которыми комплектуются корпуса.

При использовании с 2.5-дюймовыми дисками, корпус, который выполнен из металла, он также будет увеличивать площадь пассивного отвода тепла.

На основании сетка из круглых отверстий 3х3. Крепежные отверстия распределены по двум граням. Это четыре отверстия, расположенных на разном расстоянии, обеспечивая универсальность.

Ширина же соответствует дискам 3.5 дюйма, как и расположение четырех отверстий. Поэтому подойдет любой корпус, рассчитанный под эти диски.

В основании есть два отверстия, используемых для крепежа самого накопителя. Со стороны интерфейсных разъемов углубление.

Установка в корпусе максимальна проста. Можно заменять штатные корзины или использовать доступное пространство с необходимом диаметром крепежных отверстий. Весь необходимый набор крепежа идет в комплекте.

Свою задачу ORICO AC325-1S-SV с фиксацией 2.5-дюймового диска в корпусе выполняет на отлично. Высокое качество исполнения, жесткий каркас и универсальность. Положительно влияет на рабочие температуры накопителя.