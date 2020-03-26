Обзор Patriot Memory P300 512GB (P300P512GM28). Недорогой и быстрый M.2 SSD

2020-03-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Patriot Memory P300P512GM28; [267]
Не так давно компания Patriot Memory представила новую линейку твердотельных накопителей P300, ориентированную на использование в ноутбуках, ультрабуках и настольных компьютерах. Выполнены в форм-факторе M.2 2280 с интерфейсом PCIe Gen3 x4. Включает в себя накопители 128 Гбайт, 256 Гбайт и 512 Гбайт, а также 1 Тбайт и 2 Тбайт.

Patriot Memory P300P512GM28

Изучать будем на примере версии объемом 512 Гбайт. Она уже доступна в России. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в блистере с подробной информацией по техническим характеристикам. На них предоставляется трехлетнее гарантийное обслуживание.

Patriot Memory P300P512GM28

Внешний вид

В твердотельном накопителе используется контроллер SiliconMotion SM2263XT. Четырехканальный чип без буферной памяти.

Patriot Memory P300P512GM28

Вместо встроенной памяти в сам SSD задействуется оперативная память на материнской плате. Таким образом, на фоне снижения затрат минимизируются потери в скорости обмена данными.

Patriot Memory P300P512GM28

А для Patriot Memory P300 512GB они заявлены на уровне 1700 MБ/с и 1200 MБ/с для чтения и записи соответственно. Ресурс по записи 160 TБ.

Patriot Memory P300P512GM28

Флеш-память типа 64-слойного TLC. Маркировка 29F64B2AMCTH2. Четыре чипа.

Patriot Memory P300P512GM28

Выполнен на печатной плате черного цвета. Элементы расположены только на одной стороне платы.

Patriot Memory P300P512GM28

Радиатора в конструкции не предусмотрено. На фронтальную сторону нанесена наклейка с логотипом производителя и технической информацией.

Patriot Memory P300P512GM28

Стандартная высота накопителя позволяет устанавливать не только на материнские платы в корпусах, но и ноутбуки и ультрабуки с ограниченным пространством.

Patriot Memory P300P512GM28

Софт

С официального сайта пользователь сможет загрузить информационно-диагностическую утилиту Patriot PCIe ToolBox. В главном окне выводится сводная информация по накопителю. Вкладка S.M.A.R.T. «Умное» удаление данных с накопителя, а также обновление прошивки.

Тесты Patriot Memory P300P512GM28

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) с процессором AMD Ryzen 5 3600. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

HD Tune Pro:

Patriot Memory P300P512GM28

Patriot Memory P300P512GM28

Patriot Memory P300P512GM28

Patriot Memory P300P512GM28

CrystalDiskMark:

Patriot Memory P300P512GM28

AS SSD Benchmark:

Patriot Memory P300P512GM28

Patriot Memory P300P512GM28

AJA

Patriot Memory P300P512GM28 обзор

Итоги по Patriot Memory P300 512GB

Золото. Выбор редакции MegaObzorPatriot Memory P300 512GB в своем ценовом сегменте продемонстрировала высокие скорости работы с данными. Это «рабочая лошадка» для рабочих настольных ПК, игровых систем, ноутбуков и ультрабуков. Линейка включает версии с большими объемами данных. Трехлетняя гарантия, отсутствие нагрева, фирменное программное обеспечение.
Patriot Memory P300 512GB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Patriot Memory P300P512GM28
Обзор Patriot Memory P300 512GB (P300P512GM28). Недорогой и быстрый M.2 SSDОбзор Patriot Memory P300 512GB (P300P512GM28). Недорогой и быстрый M.2 SSD
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