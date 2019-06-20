Обзор оперативной памяти Patriot Memory Viper RGB DDR4-3200 (PVR416G320C6KW)

2019-06-20, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Patriot Memory Viper RGB; [263]
Сегодня мы детально изучим комплект модулей оперативной памяти Patriot Memory Viper RGB стандарта DDR4 с тактовой частотой 3200 МГц. Представлены они были в белом и черном вариантах исполнения. Поддерживаются все актуальные платформы AMD и INTEL. Здесь есть многоцветная подсветка с возможностью синхронизации с остальными компонентами.

Patriot Memory Viper RGB

Комплект широко представлен в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Patriot Memory Viper RGB обзор

Комплектация

Поставляется в стильно оформленной коробке с изображением самих модулей и данными по техническим характеристикам. Комплект включает набор документации. Предоставляется пожизненная гарантия.

Patriot Memory Viper RGB

Внешний вид

Patriot Memory Viper RGB

Модельная линейка Patriot Memory Viper RGB включает модули с разными тактовыми частотами: 2666, 3000, 3200, 3600 и 4133 МГц.

Patriot Memory Viper RGB

Как и говорили вначале, есть варианты исполнения с окрашенным в черный и белый цвет радиатором. Сам радиатор со стилизованным рисунком в центральной части.

Patriot Memory Viper RGB

Сверху вставка из полупрозрачного пластика с RGB-подсветкой. Тут есть несколько независимых зон с независимой работой и различной формой. Выглядят интересно.

Patriot Memory Viper RGB

Сама подсветка активируется сразу при включении системы. В последующем её можно будет настроить, воспользовавшись софтом материнских плат ASUS, ASRock, Gigabyte и MSI.

Patriot Memory Viper RGB

Так цвет подсветки и её эффект будет синхронизирован с остальным железом, а также используемой периферией.

Patriot Memory Viper RGB

Смотрится подсветка аккуратно и стильно. По центру гребня нанесен логотип производителя.

Patriot Memory Viper RGB

Радиатор выступает за пределы печатной платы. Общая высота планок увеличена, это может создать сложности с установкой ряда систем башенного охлаждения.

Patriot Memory Viper RGB

В планках Patriot Memory Viper RGB используются чипы памяти SAMSUNG. Они одноранговые.

Patriot Memory Viper RGB

Софт

На официальном сайте доступна утилита управления подсветкой. Все настройки собраны в одном окне. Можно выбрать эффект, статичный цвет, яркость и скорость эффекта.

Patriot Memory Viper RGB

Тесты

Patriot Memory Viper RGB

Patriot Memory Viper RGB

Работает оперативная память с напряжением 1.35В. Поддерживается XMP 2.0 профиль. Проблем с запуском на частоте 3200 МГц с таймингами 16-18-18-36 не возникает.

Patriot Memory Viper RGB

Patriot Memory Viper RGB

Разгон

Мы провели проверку максимально стабильной частоты и для этого комплекта мы получили частоту 3600 МГц с таймингами 17-19-19-36 с напряжением 1.4В.

Patriot Memory Viper RGB

Patriot Memory Viper RGB

Итоги по Patriot Memory Viper RGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorPatriot Memory Viper RGB с учетом стоимости и разгонного потенциала, выступают удачным вариантом при поиске оперативной памяти. Вместе с высоким уровнем быстродействия тут предлагается настраиваемая и синхронизируемая подсветка, пожизненная гарантия и аккуратный внешний вид.
Patriot Memory Viper RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Patriot Memory Viper RGB
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