Обзор оперативной памяти Patriot Memory Viper RGB DDR4-3200 (PVR416G320C6KW)

Сегодня мы детально изучим комплект модулей оперативной памяти Patriot Memory Viper RGB стандарта DDR4 с тактовой частотой 3200 МГц. Представлены они были в белом и черном вариантах исполнения. Поддерживаются все актуальные платформы AMD и INTEL. Здесь есть многоцветная подсветка с возможностью синхронизации с остальными компонентами.
Patriot Memory Viper RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комплект широко представлен в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Patriot Memory Viper RGB обзор
КомплектацияПоставляется в стильно оформленной коробке с изображением самих модулей и данными по техническим характеристикам. Комплект включает набор документации. Предоставляется пожизненная гарантия.
Внешний вид
Модельная линейка Patriot Memory Viper RGB включает модули с разными тактовыми частотами: 2666, 3000, 3200, 3600 и 4133 МГц.
Как и говорили вначале, есть варианты исполнения с окрашенным в черный и белый цвет радиатором. Сам радиатор со стилизованным рисунком в центральной части.
Сверху вставка из полупрозрачного пластика с RGB-подсветкой. Тут есть несколько независимых зон с независимой работой и различной формой. Выглядят интересно.
Сама подсветка активируется сразу при включении системы. В последующем её можно будет настроить, воспользовавшись софтом материнских плат ASUS, ASRock, Gigabyte и MSI.
Так цвет подсветки и её эффект будет синхронизирован с остальным железом, а также используемой периферией.
Смотрится подсветка аккуратно и стильно. По центру гребня нанесен логотип производителя.
Радиатор выступает за пределы печатной платы. Общая высота планок увеличена, это может создать сложности с установкой ряда систем башенного охлаждения.
В планках Patriot Memory Viper RGB используются чипы памяти SAMSUNG. Они одноранговые.
СофтНа официальном сайте доступна утилита управления подсветкой. Все настройки собраны в одном окне. Можно выбрать эффект, статичный цвет, яркость и скорость эффекта.
Тесты
Работает оперативная память с напряжением 1.35В. Поддерживается XMP 2.0 профиль. Проблем с запуском на частоте 3200 МГц с таймингами 16-18-18-36 не возникает.
РазгонМы провели проверку максимально стабильной частоты и для этого комплекта мы получили частоту 3600 МГц с таймингами 17-19-19-36 с напряжением 1.4В.
Итоги по Patriot Memory Viper RGBPatriot Memory Viper RGB с учетом стоимости и разгонного потенциала, выступают удачным вариантом при поиске оперативной памяти. Вместе с высоким уровнем быстродействия тут предлагается настраиваемая и синхронизируемая подсветка, пожизненная гарантия и аккуратный внешний вид.
Patriot Memory Viper RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".