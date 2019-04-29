Обзор и тест Patriot Viper VPN100 M.2 2280 PCIe SSD 256GB (VPN100-256GM28H)

Не так давно компания PATRIOT расширила линейку твердотельных накопителей выпуском производительной серии Patriot Viper VPN100 M.2 2280 PCIe SSD. Как можно догадаться по названию, относятся они к PCIe Gen 3 x4 NVMe. Представлены накопители объемами 256, 512 Гбайт, а также 1 и 2 Тбайт. У нас появилась возможность протестировать его в числе первых на примере версии объемом 256 Гбайт.

Комплектация

К моменту публикации его продажи еще не стартовали.Поставляется в коробке из плотного картона с изображением твердотельного накопителя и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает набор документации и гарантийный талон.

Внешний вид

Patriot Viper VPN100 идет с изначально установленным радиатором охлаждения. Такое оснащение позволяет рассматривать его только для установки в настольные системы.

Высота в сборе 10.5 см. Выполнен он в традиционном форм-факторе М.2 2280. Печатная плата темно-синего цвета.

В этом SSD используется контроллер Phison E12, работающий с 3D TLC NAND памятью. Есть кэш-память DRAM объемом 512 Мбайт (такой объем только в старшей модели).

На обратной стороне нанесена наклейка с техническими данными, серийным номером и общей информацией.

Радиатор выполнен из окрашенного в черный цвет алюминия. Со своей основной задачей – отводом тепла от контроллера и чипов памяти он справляется эффективно. Внутри имеет дополнительные полости, повышающие эффективность.

Для накопителя заявлены максимальные скорости чтения и записи: 3450 и 3000 Мбайт/с соответственно.

Тесты Patriot Viper VPN100

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

AJA

Anvil

Итоги по Patriot Viper VPN100

Patriot Viper VPN100 один из лучших накопителей в форм-факторе М.2 для настольных систем, как игровых, так и рабочих станций, по соотношению производительности и стоимости. Предустановленный радиатор охлаждения, 3-летнее гарантийное обслуживание, высокий ресурс службы. Из ограничений отметим невозможность установки в ультрабуки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".