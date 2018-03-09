Обзор PocketBook 740: самый маленький большой ридер.

Совсем недавно – в конце января 2018 года – PocketBook начала продажи нового электронного ридера. Модель называется PocketBook 740 и является новым флагманом не только линейки этой компании, но и вообще всего российского рынка электронных читалок начала 2018 года.Устройство заметно отличается от своих «собратьев по бренду» по многим параметрам. Начиная дизайном и заканчивая техническими и программными особенностями. Скажем больше: PocketBook 740 собрал в себе вообще все новшества, которые только мог. Все технологии, доступные сегодня производителям ридеров.

Новый формфактор «7,8 дюйма»: преимущества

Что же такого интересного в новинке? Если в двух словах, то PocketBook 740 получил крупноформатный дисплей с диагональю 7,8 дюйма и совершенно новый дизайн с узкими рамками вокруг экрана. Поэтому PocketBook 740 лишь немного крупнее моделей с диагональю 6 дюймов (6’’– это, напомним, типичный и самый популярный формфактор для ридеров). Также PocketBook 740 стал первым в линейке этого бренда ридером с 2-ядерным процессором. И первым покетбуком с поддержкой фирменного «облачного» сервиса PocketBook Cloud.Обо всем этом мы поговорим ниже в обзоре, а сейчас озвучим цену: 14 900 рублей. Много это или мало? Безусловно, PocketBook 740 – самый дорогой ридер компании. Но! Предыдущий крупноформатный покетбук – модель PocketBook 840 Ink Pad 2 – стоил 17 900. Так что новинка получилась не дороже, а заметно дешевле. И считать модель очень уж дорогой, учитывая ее возможности, никак нельзя.Но самое главное в том, что PocketBook 740 на сегодня – самый доступный по цене крупноформатный ридер в мире – вот так вот! Так что, для тех, кому непременно нужен ридер с большим экраном, альтернатив PocketBook 740 практически нет. Кому может быть нужен такой ридер? Например, тем, кто читает литературу со схемами, графиками, таблицами – учебную, бизнесовую, техническую. Да и вообще любые книги весьма приятно читать именно на таком большом экране. Например, лежа на диване. PocketBook 740 воспринимается даже не как книга, а как такой себе журнал.Как мы уже говорили, PocketBook 740 – первая и на данный момент единственная модель с 7,8-дюймовым экраном в линейке этого бренда. Основная же масса ридеров комплектуется 6-дюймовыми дисплеями. Как в линейке PocketBook, так и в линейках вообще любых других производителей читалок.Так что PocketBook 740 вполне себе является крупноформатной моделью. В то же время, благодаря новому дизайну новинка совсем немного крупнее 6-дюймовых ридеров. Такого результата удалось добиться за счет тонких рамок вокруг дисплея и узкой нижней части, где находятся аппаратные клавиши управления.



6-дюймовый ридер PocketBook 614 Plus и 7,8-дюймовый ридер PocketBook 740

Другими словами, в дизайне PocketBook 740 применен популярный смартфонный тренд конца 2017 – начала 2018 года. Речь о тех самых узких рамках. Все производители смартфонов бросились выпускать такие модели, а PocketBook перенесла этот тренд в «мир» ридеров. Получилось очень даже неплохо.При этом стоит отметить, что рамки не стали убирать полностью. Сделано это для удобства пользователей, так как многие держат ридер за боковину. Поэтому, если бы рамок не было вовсе, то пальцы бы касались сенсорного экрана, постоянно что-то нажимая. Так что инженеры PocketBook все хорошо продумали.

Короче говоря, с удобством «хвата» у PocketBook 740 полный порядок. По ощущениям держать этот ридер так же удобно, как и 6-дюймовые модели, например, тот же PocketBook 631 Plus (флагманская модель конца 2017 года). А еще новинку никак нельзя назвать тяжелой, весит она всего 210 граммов. Именно «всего», так как вес среднестатистической 6-дюймовой «читалки» составляет примерно 220-230 граммов.При всем при этом экран у PocketBook 740 значительно крупнее (7,8 дюйма против 6). Что позволяет удобно изучать на ридере различную техническую документацию с обилием схем, чертежей и рисунков. Бизнесовая и научная литература с разного рода громоздкими формулами, графиками и диаграммами тоже отлично смотрится на таком большом дисплее.

Ну и для порядка сравним новинку с 8-дюймовым PocketBook 840 Ink Pad 2. Разница в диагонали экрана всего 0,2 дюйма, при этом PocketBook 740 выглядит и ощущается гораздо более компактным и аккуратным. Как мы уже говорили, новинка весит всего 210 граммов, а 8-дюймовая модель PocketBook 840 Ink Pad 2 – 305 граммов. В общем, разница ощущается очень даже хорошо. По габаритам разница тоже существенна. Так, при почти одинаковой высоте корпуса (в районе 200 мм) PocketBook 840 Ink Pad 2 заметно шире, примерно на 3 см. Это говорит о том, что обхватить PocketBook 840 Ink Pad 2 рукой сзади вообще практически нереально. А вот с PocketBook 740 такой «фокус» проходит без проблем.



8-дюймовый ридер PocketBook 840 Ink Pad 2 и 7,8-дюймовый ридер PocketBook 740

Внешний вид и органы управления

Уже несколько лет ридеры PocketBook выпускались примерно в одном дизайне. Нет, это вовсе не недостаток, просто инженерам компании удалось сделать реально удобный и эргономичный корпус. Менять его просто ради того, чтобы поменять, не было никакой необходимости. В самом деле, это же не смартфон, а электронный ридер – штука утилитарная, которой вряд ли будешь хвастаться.

Тем не менее, модель PocketBook 740 получила абсолютно новый дизайн. Почему? Выше мы уже это объяснили – опять же, для удобства пользователей. То есть «читалка» с крупным 7,8-дюймовым экраном имеет примерно такие же габариты и вес, как и 6-дюймовые модели. Плюс к хорошей эргономике PocketBook 740 – свежий и привлекательный внешний вид. Сразу уточним: не стоит переживать по поводу того, что аппаратные клавиши стали ощутимо тоньше. На удобстве управления это никоим образом не сказалось. Зато тонкие кнопки позволили сделать дизайн динамичнее, ярче.

Корпус новинки выполнен из шероховатого пластика золотисто-коричневого цвета. Эдакая темная бронза, если хотите. Материал приятен на ощупь, ридер не выскальзывает даже из влажных рук. К тому же, этот пластик не маркий – он не склонен собирать отпечатки, пыль и грязь.Здесь же скажем о высоком качестве сборки: ни больших зазоров, ни неровных стыков вы в PocketBook 740 не найдете. При сжатиях в руках и винтовых кручениях ридер не скрипит, каких-либо люфтов частей корпуса, само собой, тоже нет. Такая себе тонкая монолитная «пластина».

К слову, на все модели ридеров PocketBook распространяется гарантия сроком в 2 года, и новинка – не исключение. Честно говоря, такой гарантийный срок – крайняя редкость для техники: обычно производители ограничиваются 1 годом. Также любопытно, что если вы приобретете «читалку» в фирменном интернет-магазине PocketBook, то к двум годам получите еще один год гарантии в подарок. То есть гарантийный срок составит аж 3 года. Приятный бонус, согласитесь. И он очень хорошо подчеркивает, что в PocketBook уверены в качестве своих ридеров.Практически всю лицевую сторону PocketBook 740 занимает крупный 7,8-дюймовый экран. Как мы уже говорили – рамки узкие, но удерживать за них ридер на весу вполне удобно.Под дисплеем расположены уже упомянутые клавиши управления в количестве четырех штук: вызов контекстного меню, «Домой» и две кнопки перелистывания страниц.

На тыльной стороне PocketBook 740 мы видим только бренд производителя.

Боковые и верхний торцы устройства полностью свободны. А вот на нижнем расположилась белая клавиша включения/блокировки, слот для карты памяти популярного формата MicroSD и MicroUSB-разъем. Добавим, что кнопка питания оборудована подсветкой, которую при желании можно отключить в настройках. Ну чтобы не раздражала своим светом.

Дисплей и подсветка

В корпус PocketBook 740 встроен датчик обложки. Если вы отдельно приобретете фирменную обложку для данной модели, ридер будет автоматически включать экран при открытии обложки и выключать при закрытии. Стоит ли покупать обложку – решать вам. Мы считаем, что она не помешает любому крупному устройству, будь то ридер или планшет. Все же чем больше дисплей, тем он хрупче.PocketBook 740 – флагманская модель, поэтому и дисплей в ней используется самого последнего поколения, а именно – E Ink Carta. При диагонали в 7,8 дюймов разрешение составляет 1872 на 1404 точек. Это максимум для ридеров с экранами E Ink, больше нет ни у одной серийной модели ни одного производителя в мире (прототипы, которые показывают на выставках и не выводят в продажу, мы в расчет не берем).Для сравнения: 6-дюймовый флагман прошлого года PocketBook 631 Plus имеет разрешение 1448 на 1072, а упомянутый 8-дюймовый PocketBook 840 Ink Pad 2 – 1600 на 1200 точек.Высокое разрешение экрана PocketBook 740 обеспечивает впечатляющую четкость картинки. На дисплее четко видны все мелкие детали, например, завитушки на буквах разных шрифтов, а главное – формулы, схемы, таблицы и т. д. в различной технической документации или в учебных материалах. К слову, большая диагональ позволяет использовать PocketBook 740 в том числе в качестве электронного учебника.

Можно смело констатировать: качество изображения порадует даже самых придирчивых и внимательных к мелким деталям пользователей. Читать с PocketBook 740 одно удовольствие. Глаза не устают, картинка четкая, есть огромное количество настроек изображения, чтобы подогнать все под себя. В общем, лучший экран E Ink среди всего, что нам приходилось видеть – ни больше, ни меньше.Обратим внимание, что в PocketBook 740 реализован новый принцип рендеринга изображения, благодаря которому заметно сокращаются задержки при прокрутке изображения (скроллинге). Например, при прокрутке интернет-страниц в браузере или PDF-файлов нет никаких задержек, выглядит это примерно так, как на обычном планшете или смартфоне. Рывки и тормоза полностью отсутствуют.

Также стоит добавить, что дисплей у PocketBook 740 сенсорный с поддержкой «мультитач». То есть сведением/разведением пальцев можно масштабировать изображение, «свайпами» – перелистывать страницы. Другими словами, в модели реализовано два способа управления: аппаратными клавишами и при помощи сенсорного дисплея. А можно и совместить, например, перелистывать страницы кнопками, а открывать книги, меню и прочее – при помощи сенсорного экрана.Теперь перейдем к подсветке экрана PocketBook 740. Она (подсветка) реализована крайне интересно. Данная модель стала второй в линейке PocketBook, в которой есть возможность регулировки цветовой температуры подсветки (первой, напомним, была PocketBook 631 Plus конца 2017 года). То есть вы можете регулировать не только яркость подсветки, но и выбрать наиболее приятную вам цветовую температуру. Обычная подсветка в ридерах, как правило, имеет белый или бело-голубой оттенок. Другими словами, свет всегда холодный. А вот в PocketBook 740 есть возможность выбирать оттенок – от белого до желтого и даже оранжевого. То есть можно выставить в том числе и теплые варианты.

Шкала регулировки цветовой температуры довольно длинная, а значит, подобрать наиболее комфортный оттенок не составит труда.

Наверное, стоит объяснить, для чего вообще нужна регулировка цветовой температуры подсветки. Все просто – для комфорта. Так, чем теплее оттенок света, тем меньше возбуждающее синее излучение, от которого могут уставать глаза. Особенно теплая подсветка актуальна для чтения в темноте, без дополнительных источников освещения – люстры, лампы и так далее. Благодаря теплой подсветке глаза в частности и организм в целом быстрее расслабятся, и пользователь захочет спать. К тому же, благодаря регулировке цветовой температуры каждый владелец ридера сможет подобрать наиболее приятный для него оттенок. Кому-то ближе белый свет, кому-то нравится желтый.В настройках PocketBook 740 можно включить автоматический режим регулировки цветовой температуры, когда в зависимости от времени суток будет меняться оттенок подсветки. Так, утром и днем подсветка будет белая, а под вечер начнет желтеть, чтобы к ночи стать оранжевой. К тому же, в настройках PocketBook 740 появилась новая опция, которой нет в PocketBook 631 Plus, – шаблоны подсветки. То есть вы можете настроить один или несколько шаблонов, указав, в какое время суток и в какой день недели следует выставлять тот или иной оттенок подсветки. В общем, вариантов регулировки цветовой температуры подсветки у новинки много, каждый подберет наиболее удобный для себя способ.

Производительность

Также стоит уточнить, что сегодня существует всего две технологии регулировки цветовой температуры подсветки: фирменная разработка компании E Ink (разработчика электронно-чернильных экранов) и полукустарная китайская разработка. Вполне логично, что первая лучше. Собственно, она и используется в PocketBook 740 и PocketBook 631 Plus. Что же касается китайской разработки, то главный ее недостаток – это повышенное потребление заряда аккумулятора, примерно на 30% больше, чем у фирменной разработки компании E Ink. То есть модели PocketBook с «разноцветной» подсветкой работают так же долго, как с обычной белой. А вот ридеры других производителей с китайской подсветкой могут разряжаться заметно быстрее, процентов на 30.Как мы уже говорили выше, PocketBook 740 стал первым ридером в линейке этого бренда, который получил 2-ядерный процессор. Оперативной памяти здесь тоже больше, чем у флагмана прошлого года (PocketBook 631 Plus), – 1 Гб против 512 Мб. Как следствие, новинка работает весьма и весьма шустро. По скорости работы PocketBook 740 можно сравнить скорее со смартфоном среднего класса, чем с ридером. Страницы перелистываются моментально, сайты в браузере скролятся без рывков и задержек (о чем мы уже говорили выше), «тяжелые» PDF-файлы открываются гораздо быстрее, чем в других читалках.

Автономная работа

Интерфейс и возможности

Еще один момент, по которому заметен ощутимый прирост производительности, – время включения с открытием книги. Это занимает 3-4 секунды. В случае других ридеров на это уходит не менее 15 секунд. То есть PocketBook 740 примерно в пять раз быстрее включается! К тому же, новый процессор еще и более экономично расходует заряд аккумулятора, но про это мы расскажем в соответствующем разделе. Так что за такую «начинку» стоит сказать отдельное спасибо разработчикам данной модели. Что касается модели процессора, используемого в PocketBook 740, то это Allwinner B288. Кстати, разработчики PocketBook заявляют, что с данным чипом скорость работы «читалки» выросла на 40%. Например, «тяжелые» PDF-документы открываются не 20 секунд, а не более 5. Так что описанные абзацем выше наши личные впечатления о скорости работы совпадают с обещаниями производителя.Электронные ридеры с экранами E Ink – сами по себе устройства весьма экономичные в плане потребления энергии. Так, среднестатистическая 6-дюймовая модель с подсветкой работает около месяца на одном заряде, что эквивалентно примерно 8 тысячам прочтенных страниц. Что же касается PocketBook 740, то его придется заряжать раз в полтора месяца в случае работы с подсветкой или раз в два месяца без подсветки, это равно примерно 15 тысячам страниц. Согласитесь, разница с типичными 6-дюймовыми моделями ощутима. Скажем больше, это рекордные показатели для любых электронных ридеров. Как же так получается? Все дело в новом 2-ядерном процессоре с оптимизированным энергопотреблением. Плюс – в экономичной операционной системе Linux. Для сравнения: во многих других ридерах прочих производителей используется Android, который «съедает» заряд батареи на глазах.Интерфейс ридеров PocketBook примерно одинаков, он оформлен в стиле известной всем операционной системы Android (хотя на самом деле в покетбуках используется Linux). То есть даже у начинающего пользователя вряд ли возникнут какие-то вопросы по управлению – все предельно понятно и удобно. Здесь вам и привычный рабочий стол, и главное меню, и даже верхняя «шторка».

Настроек текста и интерфейса очень много, поэтому даже искушенный и привередливый пользователь сможет «подогнать» все так, как ему удобно: шрифт, размер шрифта, переносы, межстрочное расстояние, отступы, стиль отображения библиотеки, упомянутую выше интенсивность подсветки и цветовую температуру, а также многое другое. Кстати, в новинке предусмотрен G-сенсор, с помощью которого изображение автоматически переворачивается при повороте самого устройства.С ридерами PocketBook реально не нужно думать о том, в каком формате вам нужно скачать книгу, читалки этого бренда буквально всеядны, и PocketBook 740 – не исключение. Устройство без труда открывает текстовые документы аж в 18 форматах (ридеры любых других производителей работают максимум с 5-10 форматами): PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI и ACSM. То есть любая книга, скачанная из Сети, откроется на покетбуке без проблем.В ридере предустановленно четыре словаря: Webster's 1913, англо-русский Н. Королева, а также англо-русский и немецко-русский от PocketBook. Вы можете открывать словари из меню, или же прямо в тексте выделить слово пальцем на экране и быстро получить интересующий вас перевод. Это на самом деле удобно. Особенно для тех, кто изучает иностранные языки, читая книги на языках оригинала.

Также в PocketBook 740 предусмотрен стандартный для ридеров этого бренда набор полезных приложений: уже упомянутый браузер, заметки, калькулятор, библиотека, программа для чтения RSS-лент, клиент Dropbox, приложение «Книги по e-mail» для отправки литературы в ридер по почте, игры и т. д.

Облачный сервис PocketBook Cloud

PocketBook 740 оснащен модулем беспроводной связи Wi-Fi, с помощью которого можно серфить интернет, скачивать книги непосредственно на ридер, загружать их через Dropbox, обновлять прошивку устройства по воздуху и т. д.Кроме этого, скачивать книги можно и при помощи предустановленного клиента фирменного каталога электронных книг BookLand.com, в котором содержится более 2,5 миллиона изданий на 18 языках. К слову, это крупнейший в России каталог электронных книг.Об этой функции расскажем в отдельном подразделе. Она того стоит. PocketBook 740 стал первым ридером в линейке этого бренда с совершенно новой программной «фишкой» – облачным сервисом PocketBook Cloud. Также в ближайшем будущем поддержку данного сервиса получат PocketBook 631 Plus PocketBook 631 Touch HD.

PocketBook Cloud позволяет синхронизировать данные ридера и смартфона/планшета. Под «данными» подразумеваются позиции чтения, а также файлы книг. Они могут быть как закачаны в ридер или смартфон/планшет любым способом (по кабелю или через интернет), так и куплены на BookLand.com.

Другими словами, вы можете начать читать на PocketBook 740, а продолжить на смартфоне или планшете с того самого места, на котором остановились на ридере. И наоборот – начать на смартфоне, а продолжить – на читалке. Это очень удобно: многие сегодня читают и с ридеров, и со смартфонов/планшетов. Например, дома для чтения вы используете ридер и не хотите брать его на работу, куда дорога занимает 30-40 минут. Как раз в это время можно почитать в метро или автобусе со смартфона. Или же на обеденном перерыве. Или когда ждете девушку. В общем, подобных ситуаций, когда можно приятно провести время за чтением, масса. И в этих самых ситуациях у вас всегда под рукой смартфон, а вот ридера может и не быть.

Комплектация

Благодаря PocketBook Cloud не нужно скачивать ту же самую книгу на «новое» устройство, а затем искать место, на котором вы остановились на «старом» гаджете. Добавим, что для работы PocketBook Cloud нужно установить на мобильное устройство бесплатное фирменное приложение, доступное для аппаратов на iOS - https://goo.gl/ZVxYfK и Android - https://goo.gl/eVaQn5 . Пока пользователям PocketBook Cloud доступно 2 Гб облачного пространства. По большому счету, этого вполне достаточно для комфортного использования данного сервиса. Потому что 2 Гбайт – это тысяч 5-6 книг. Многим этого хватит на всю жизнь. Однако в PocketBook все равно обещают в скором времени дать пользователям возможность приобретать дополнительное облачное пространство на 5, 10 и 20 Гб.В симпатичной картонной коробке...

...обнаружились кабель MicroUSB, инструкция и гарантийный талон. С гарантией, как я уже говорил, у всех ридеров PocketBook (включая и PocketBook 740) все отлично. На читалки этой марки распространяется гарантия сроком в 2 года, а если вы приобретете электронный ридер в фирменном интернет-магазине PocketBook, то к двум годам получите еще один год гарантии в подарок. Итого будет 3 года гарантии.

Сводная таблица

Заключение

Учитывая все сказанное выше, модель PocketBook 740 смело можно назвать не просто флагманской, но революционно-флагманской. Новинка стала первой 7,8-дюймовой «читалкой» в линейке данного бренда, получила абсолютно новый дизайн, новый принцип рендеринга изображения (скроллинг без рывков), а также новый 2-ядерный процессор (опять же, это первый ридер PocketBook с такой аппаратной платформой) и 1 Гб оперативной памяти, которые обеспечили весьма и весьма высокую скорость работы устройства. Также отметим рекордное по меркам любых ридеров любых производителей время автономной работы и поддержку нового облачного сервиса PocketBook Cloud. К тому же, в PocketBook 740 реализована функция регулировки цветовой температуры подсветки. Ну как вам? Сразу столько новшеств в одной модели! Такого давно не было и у PocketBook, и у любого другого производителя ридеров.

В общем-то, прямых конкурентов у PocketBook 740 попросту нет – модель уникальна в своем роде. Что касается цены, то она полностью соответствует характеристикам и возможностям новинки – 14 900 рублей. Да, цена выше, чем у среднестатистической 6-дюймовой читалки. Тем не менее, ни одна из них не сможет похвастаться таким количеством особенностей, как PocketBook 740. Более того, никакой другой крупноформатный ридер за 14 900 сегодня не купишь, так что новинка PocketBook уникальна еще и в этом плане. И не стоит забывать, что PocketBook 740 не просто крупноформатный, а Маленький Большой ридер – читалка с огромным экраном в весьма компактном корпусе.