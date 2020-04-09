Обзор SILICON POWER Slim S55 960GB (SP960GBSS3S55S25). Лучший SSD для ноутбука

SILICON POWER Slim S55 станет правильным выбором при поиске быстрого накопителя для проведения апгрейда ноутбука, а также подойдет и в настольные системы. Высокие скорости работы с данными, корпус толщиной 7 мм и 3 года гарантийного обслуживания.

В 2020 году используется собственный чип SM2259XT. Он не использует встроенную DRAM-память, обращаясь к оперативной памяти в системе. Такая реализация дает возможность сократить себестоимость SSD на фоне сохранения высоких скоростей работы с данными. Четырехканальный контроллер с высокой энергоэффективностью. Опять же в случае установки в ноутбуки этот параметр позволит увеличить время автономной работы.

Комплектация

Поставляется в блистере с подробной информацией по техническим характеристикам. На них предоставляется трехлетнее гарантийное обслуживание.

Внешний вид

Корпус выполнен из черного матового пластика. Толщина 7 мм. Его можно устанавливать в ноутбуки и ультрабуки.

На лицевую сторону нанесена декоративная наклейка с логотипом производителя, названием серии и доступным объемом.

С обратной стороны винты крепления. Подключается при помощи традиционного SATA интерфейса.

Внутри корпуса расположена печатная плата синего цвета. Дополнительных элементов для пассивного отвода тепла не предусмотрено.

Все элементы нанесены на одной стороне. Три свободных места под чипы памяти. Можно предположить, что в будущем в линейке SILICON POWER Slim S55 могут появиться версии большего объема.

С официального сайта загружается фирменная утилита. Она позволяет проводить мониторинг работы накопителя, обновлять прошивку, контролировать здоровье и осуществлять диагностику для оценки производительности.

Тесты SILICON POWER Slim S55 960GB

HD Tune Pro:

Заявленные скорости обмена данными составляют 560 и 530 по чтению и записи соответственно. Поддерживаются команды TRIM, технология Garbage Collection. Диски можно собирает в RAID. Он устойчив к вибрации и ударам. Во время продолжительной нагрузки не нагревается.

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

AJA

SILICON POWER Slim S55 960GB обзор

Итоги по SILICON POWER Slim S55

SILICON POWER Slim S55 станет правильным выбором при поиске быстрого накопителя для проведения апгрейда ноутбука, а также подойдет и в настольные системы. Высокие скорости работы с данными, корпус толщиной 7 мм и 3 года гарантийного обслуживания.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".