Обзор SILICON POWER Slim S55 960GB (SP960GBSS3S55S25). Лучший SSD для ноутбука

2020-04-09, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Silicon Power SP960GBSS3S55S25; [285]
SILICON POWER Slim S55 станет правильным выбором при поиске быстрого накопителя для проведения апгрейда ноутбука, а также подойдет и в настольные системы. Высокие скорости работы с данными, корпус толщиной 7 мм и 3 года гарантийного обслуживания.

SILICON POWER Slim S55 960GB

В 2020 году используется собственный чип SM2259XT. Он не использует встроенную DRAM-память, обращаясь к оперативной памяти в системе. Такая реализация дает возможность сократить себестоимость SSD на фоне сохранения высоких скоростей работы с данными. Четырехканальный контроллер с высокой энергоэффективностью. Опять же в случае установки в ноутбуки этот параметр позволит увеличить время автономной работы.

SILICON POWER Slim S55 960GB

Комплектация

Поставляется в блистере с подробной информацией по техническим характеристикам. На них предоставляется трехлетнее гарантийное обслуживание.

SILICON POWER Slim S55 960GB

Внешний вид

Корпус выполнен из черного матового пластика. Толщина 7 мм. Его можно устанавливать в ноутбуки и ультрабуки.

SILICON POWER Slim S55 960GB

На лицевую сторону нанесена декоративная наклейка с логотипом производителя, названием серии и доступным объемом.

SILICON POWER Slim S55 960GB

С обратной стороны винты крепления. Подключается при помощи традиционного SATA интерфейса.

SILICON POWER Slim S55 960GB

Внутри корпуса расположена печатная плата синего цвета. Дополнительных элементов для пассивного отвода тепла не предусмотрено.

SILICON POWER Slim S55 960GB

Все элементы нанесены на одной стороне. Три свободных места под чипы памяти. Можно предположить, что в будущем в линейке SILICON POWER Slim S55 могут появиться версии большего объема.

SILICON POWER Slim S55 960GB

С официального сайта загружается фирменная утилита. Она позволяет проводить мониторинг работы накопителя, обновлять прошивку, контролировать здоровье и осуществлять диагностику для оценки производительности.

SILICON POWER Slim S55 960GB

Заявленные скорости обмена данными составляют 560 и 530 по чтению и записи соответственно. Поддерживаются команды TRIM, технология Garbage Collection. Диски можно собирает в RAID. Он устойчив к вибрации и ударам. Во время продолжительной нагрузки не нагревается.

Тесты SILICON POWER Slim S55 960GB

HD Tune Pro:

SILICON POWER Slim S55 960GB

SILICON POWER Slim S55 960GB

SILICON POWER Slim S55 960GB

SILICON POWER Slim S55 960GB

CrystalDiskMark:

SILICON POWER Slim S55 960GB

AS SSD Benchmark:

SILICON POWER Slim S55 960GB

SILICON POWER Slim S55 960GB

AJA

SILICON POWER Slim S55 960GB

SILICON POWER Slim S55 960GB обзор

Итоги по SILICON POWER Slim S55

Золото. Выбор редакции MegaObzorSILICON POWER Slim S55 станет правильным выбором при поиске быстрого накопителя для проведения апгрейда ноутбука, а также подойдет и в настольные системы. Высокие скорости работы с данными, корпус толщиной 7 мм и 3 года гарантийного обслуживания.
SILICON POWER Slim S55 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Silicon Power SP960GBSS3S55S25
Обзор SILICON POWER Slim S55 960GB (SP960GBSS3S55S25). Лучший SSD для ноутбукаОбзор SILICON POWER Slim S55 960GB (SP960GBSS3S55S25). Лучший SSD для ноутбука
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