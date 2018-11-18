Обзор флеш-накопителя SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 64GB

2018-11-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 64GB; [570]
Места под хранение личных данных, фото и видео контента никогда не бывает много, особенно если речь заходит про носимые устройства. Тестируемый сегодня флеш-накопитель SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C оснащен не только полноразмерным USB 3.0, но и USB Type-C, позволяя подключаться к смартфонам и планшетам. Это решение станет хорошим выбором для владельцев моделей среднего и высокого ценовых сегментов, чаще всего лишенных слота под карту памяти формата microSD.

SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C

К моменту публикации продажи уже стартовали список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется накопитель в блистере с прозрачной вставкой. С обратной стороны приведены подробные технические характеристики и общее описание. На этот накопитель предоставляется пятилетнее гарантийное обслуживание.

SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C

Внешний вид

SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 64GB выполнена в компактном корпусе с выдвижными разъемами. Основным материалом выступает пластик.

SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C

С одной из сторон находится полноразмерный USB Type-A с другой USB Type-C. Есть возможность скрыть оба разъема защитив от загрязнения.

SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C

На хромированную вставку нанесен логотип производителя. Остальная часть корпуса с текстурным рисунком.

SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C

Для удобной транспортировки можно будет воспользоваться ушками под фиксацию ремешка.

SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C

Софт

Упростить взаимодействие и получить дополнительные возможности владельцы SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 64GB смогут, установив утилиту SanDisk Memory Zone.

SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C

Так помимо удобной сортировки, становятся доступными автоматическое и ручное резервное копирование.

Тестирование SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 64GB

Crystal Disk Mark

SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C

HD Tune

SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C

SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C

SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C

SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C

SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C

AS SSD

SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C

SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C

AJA

SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C

Anvil

SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C

Итоги по SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 64GB

При своей невысокой стоимости SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 64GB предлагает хорошую скорость передачи данных и поддержку программного обеспечения. Аккуратный внешний вид и пятилетнее гарантийное обслуживание.

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Обзор флеш-накопителя SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 64GBОбзор флеш-накопителя SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 64GB
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