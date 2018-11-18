Обзор флеш-накопителя SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 64GB

Места под хранение личных данных, фото и видео контента никогда не бывает много, особенно если речь заходит про носимые устройства. Тестируемый сегодня флеш-накопитель SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C оснащен не только полноразмерным USB 3.0, но и USB Type-C, позволяя подключаться к смартфонам и планшетам. Это решение станет хорошим выбором для владельцев моделей среднего и высокого ценовых сегментов, чаще всего лишенных слота под карту памяти формата microSD.
К моменту публикации продажи уже стартовали список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПоставляется накопитель в блистере с прозрачной вставкой. С обратной стороны приведены подробные технические характеристики и общее описание. На этот накопитель предоставляется пятилетнее гарантийное обслуживание.
Внешний видSanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 64GB выполнена в компактном корпусе с выдвижными разъемами. Основным материалом выступает пластик.
С одной из сторон находится полноразмерный USB Type-A с другой USB Type-C. Есть возможность скрыть оба разъема защитив от загрязнения.
На хромированную вставку нанесен логотип производителя. Остальная часть корпуса с текстурным рисунком.
Для удобной транспортировки можно будет воспользоваться ушками под фиксацию ремешка.
СофтУпростить взаимодействие и получить дополнительные возможности владельцы SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 64GB смогут, установив утилиту SanDisk Memory Zone.
Так помимо удобной сортировки, становятся доступными автоматическое и ручное резервное копирование.
Тестирование SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 64GB
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