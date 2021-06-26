Обзор Silicon Power Ace A55 512 GB (SP512GBSS3A55S25). Недорогой твердотельный диск под игры

Чаще всего накопители в форм-факторе М.2 выбираются в качестве системных, а формат с интерфейсом SATA в качестве дополнительного накопителя для хранения мультимедиа файлов и установки игр. И если брать в расчет то, что некстген консоли Sony и Microsoft перешли на использование твердотельных накопителей, можно предположить, что большинство следующих игр будут чувствительны к скорости диска.

Комплектация

Внешний вид

Твердотельные диски линейки Silicon Power Ace A55 выступают таким экономичным вариантом под установку дополнительным накопителем в игровой или рабочей системе.Упакован в блистер с подробной информацией по характеристикам и особенностям работы. Здесь можно обратить внимание на использование 3D NAND памяти и 3-летнюю гарантию.Выполнен в традиционном 2.5-дюймовом форм-факторе с толщиной в 7 мм. Его можно использовать не только в настольном ПК, но и для установки в ноутбуки.

Для подключения используется интерфейс SATA. Расположен он традиционно на одной из боковых граней.

Корпус выполнен из окрашенной в чёрный цвет крышки из пластика и металлического основания. На лицевую сторону нанесена наклейка с названием серии, логотипом производителя, серийным номером и доступным объемом.

Линейка Silicon Power Ace A55 включает диски объемами 64ГБ, 128ГБ, 256ГБ, 512ГБ, 1ТБ, 2ТБ. Заявленные скорости чтения и записи до 560 MB/s и 530 MB/s соответственно.

В основе используется контроллер SM2258XT. Применена 3D NAND память. Без DRAM буфера, есть SLC-кеширование.

Тесты

Из особенностей отметим поддержку команд TRIM и технологии Garbage Collection. Встроенная диагностика S.M.A.R.T.Тестирование велось с материнской платой ASUS ROG Strix Z490-E Gaming и процессором Intel Core i5-10600K. При продолжительной нагрузке корпус заметно не нагревался.

AS SSD Benchmark:

С официального сайта можно загрузить утилиту управления, позволяющую осуществлять тонкие настройки накопителя, проводить обновление прошивки и просматривать данные по ресурсу. Доступны инструменты для повышения быстродействия, проведения диагностики и удаления данных.

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

Anvil

Перенос файлов

ATTO

Итоги

В ходе тестов и длительной эксплуатации Silicon Power Ace A55 продемонстрировал высокие скорости обмена данными, позволяющими использовать его в ноутбуках и настольных системах. Станет хорошим выбором в качестве решения под установку игр и рабочих приложений. К плюсам отнесем SLC-кеширование, S.M.A.R.T., ECC и 3-летнюю гарантию.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".