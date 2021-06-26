Обзор Silicon Power Ace A55 512 GB (SP512GBSS3A55S25). Недорогой твердотельный диск под игры

Чаще всего накопители в форм-факторе М.2 выбираются в качестве системных, а формат с интерфейсом SATA в качестве дополнительного накопителя для хранения мультимедиа файлов и установки игр. И если брать в расчет то, что некстген консоли Sony и Microsoft перешли на использование твердотельных накопителей, можно предположить, что большинство следующих игр будут чувствительны к скорости диска.

Silicon Power Ace A55 512 GB

Твердотельные диски линейки Silicon Power Ace A55 выступают таким экономичным вариантом под установку дополнительным накопителем в игровой или рабочей системе.

Комплектация

Упакован в блистер с подробной информацией по характеристикам и особенностям работы. Здесь можно обратить внимание на использование 3D NAND памяти и 3-летнюю гарантию.

Внешний вид

Выполнен в традиционном 2.5-дюймовом форм-факторе с толщиной в 7 мм. Его можно использовать не только в настольном ПК, но и для установки в ноутбуки.

Silicon Power Ace A55 512 GB

Для подключения используется интерфейс SATA. Расположен он традиционно на одной из боковых граней.

Silicon Power Ace A55 512 GB

Корпус выполнен из окрашенной в чёрный цвет крышки из пластика и металлического основания. На лицевую сторону нанесена наклейка с названием серии, логотипом производителя, серийным номером и доступным объемом.

Silicon Power Ace A55 512 GB

Линейка Silicon Power Ace A55 включает диски объемами 64ГБ, 128ГБ, 256ГБ, 512ГБ, 1ТБ, 2ТБ. Заявленные скорости чтения и записи до 560 MB/s и 530 MB/s соответственно.

Silicon Power Ace A55 512 GB

В основе используется контроллер SM2258XT. Применена 3D NAND память. Без DRAM буфера, есть SLC-кеширование.

Silicon Power Ace A55 512 GB

Из особенностей отметим поддержку команд TRIM и технологии Garbage Collection. Встроенная диагностика S.M.A.R.T.

Тесты

Тестирование велось с материнской платой ASUS ROG Strix Z490-E Gaming и процессором Intel Core i5-10600K. При продолжительной нагрузке корпус заметно не нагревался.

Silicon Power Ace A55 512 GB

С официального сайта можно загрузить утилиту управления, позволяющую осуществлять тонкие настройки накопителя, проводить обновление прошивки и просматривать данные по ресурсу. Доступны инструменты для повышения быстродействия, проведения диагностики и удаления данных.

AS SSD Benchmark:

Silicon Power Ace A55 512 GB

HD Tune Pro:

Silicon Power Ace A55 512 GB

Silicon Power Ace A55 512 GB

CrystalDiskMark:

Silicon Power Ace A55 512 GB

Anvil

Silicon Power Ace A55 512 GB

Перенос файлов

Silicon Power Ace A55 512 GB

ATTO

Silicon Power Ace A55 512 GB

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorВ ходе тестов и длительной эксплуатации Silicon Power Ace A55 продемонстрировал высокие скорости обмена данными, позволяющими использовать его в ноутбуках и настольных системах. Станет хорошим выбором в качестве решения под установку игр и рабочих приложений. К плюсам отнесем SLC-кеширование, S.M.A.R.T., ECC и 3-летнюю гарантию.
Silicon Power Ace A55 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Silicon Power Ace A55 512 GB
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